https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/evgeniy-petrosyan-vystupil-v-gospitale-pered-uchastnikami-spetsoperatsii-1039346183.html
Евгений Петросян выступил в госпитале перед участниками спецоперации
Евгений Петросян выступил в госпитале перед участниками спецоперации
Самый знаменитый юморист России принял участие в акции Минобороны "Лучшим воинам мира". 01.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-01T19:43+0300
2022-06-01T19:43+0300
2022-06-01T19:43+0300
военная спецоперация рф в донбассе
новости
евгений петросян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/01/1039346905_0:0:2165:1217_1920x0_80_0_0_47dd5fa6b49e4d0256deea4a344bad6c.jpg
СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Знаменитый советский и российский юморист Евгений Петросян выступил перед участниками спецоперации в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка в Москве, сообщает Министерство обороны России.Евгений Петросян выступал перед военнослужащими в рамках акции "Лучшим воинам мира". Она проводится с целью поддержки солдат, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач.В рамках акции солдат и офицеров в больницах навещают известнейшие деятели культуры, науки и спорта, такие как Екатерина Гусева, Михаил Шуфутинский, писатель Олег Рой и многие другие.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/ekaterina-guseva-prisoedinilas-k-aktsii-luchshim-voinam-mira-1039089679.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/01/1039346905_0:0:2165:1623_1920x0_80_0_0_ed847b22118716bc3491ec539ff94de0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, евгений петросян
Евгений Петросян выступил в госпитале перед участниками спецоперации
Самый знаменитый юморист России принял участие в акции Минобороны "Лучшим воинам мира".
СУХУМ, 1 июн - Sputnik.
Знаменитый советский и российский юморист Евгений Петросян выступил перед участниками спецоперации в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка в Москве, сообщает
Министерство обороны России.
"Я надеюсь (вы придете - прим. ред), в конечном счете, к выполнению всех задач, которые поставлены. Это очень важно для народа нашего, для страны нашей, и я счастлив констатировать, что вся страна это понимает. Поняли и сплотились. Вот это ценно", - сказал со сцены артист.
Евгений Петросян выступал перед военнослужащими в рамках акции "Лучшим воинам мира". Она проводится с целью поддержки солдат, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач.
В рамках акции солдат и офицеров в больницах навещают известнейшие деятели культуры, науки и спорта, такие как Екатерина Гусева, Михаил Шуфутинский
, писатель Олег Рой и многие другие.