Евгений Петросян выступил в госпитале перед участниками спецоперации

"Я надеюсь (вы придете - прим. ред), в конечном счете, к выполнению всех задач, которые поставлены. Это очень важно для народа нашего, для страны нашей, и я счастлив констатировать, что вся страна это понимает. Поняли и сплотились. Вот это ценно", - сказал со сцены артист.