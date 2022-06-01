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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/evgeniy-petrosyan-vystupil-v-gospitale-pered-uchastnikami-spetsoperatsii-1039346183.html
Евгений Петросян выступил в госпитале перед участниками спецоперации
Евгений Петросян выступил в госпитале перед участниками спецоперации
Самый знаменитый юморист России принял участие в акции Минобороны "Лучшим воинам мира". 01.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-01T19:43+0300
2022-06-01T19:43+0300
военная спецоперация рф в донбассе
новости
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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Знаменитый советский и российский юморист Евгений Петросян выступил перед участниками спецоперации в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка в Москве, сообщает Министерство обороны России.Евгений Петросян выступал перед военнослужащими в рамках акции "Лучшим воинам мира". Она проводится с целью поддержки солдат, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач.В рамках акции солдат и офицеров в больницах навещают известнейшие деятели культуры, науки и спорта, такие как Екатерина Гусева, Михаил Шуфутинский, писатель Олег Рой и многие другие.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/ekaterina-guseva-prisoedinilas-k-aktsii-luchshim-voinam-mira-1039089679.html
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новости, евгений петросян

Евгений Петросян выступил в госпитале перед участниками спецоперации

19:43 01.06.2022
© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЮбилейный вечер художественного руководителя театра "Шалом" А.Левенбука
Юбилейный вечер художественного руководителя театра Шалом А.Левенбука - Sputnik Абхазия, 1920, 01.06.2022
© Sputnik / Сергей Пятаков
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Самый знаменитый юморист России принял участие в акции Минобороны "Лучшим воинам мира".
СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Знаменитый советский и российский юморист Евгений Петросян выступил перед участниками спецоперации в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка в Москве, сообщает Министерство обороны России.
"Я надеюсь (вы придете - прим. ред), в конечном счете, к выполнению всех задач, которые поставлены. Это очень важно для народа нашего, для страны нашей, и я счастлив констатировать, что вся страна это понимает. Поняли и сплотились. Вот это ценно", - сказал со сцены артист.
Евгений Петросян выступал перед военнослужащими в рамках акции "Лучшим воинам мира". Она проводится с целью поддержки солдат, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач.
Концерт в рамках проекта Международная сцена Бессмертного полка - Sputnik Абхазия, 1920, 13.05.2022
Екатерина Гусева присоединилась к акции "Лучшим воинам мира"
13 мая, 15:30
В рамках акции солдат и офицеров в больницах навещают известнейшие деятели культуры, науки и спорта, такие как Екатерина Гусева, Михаил Шуфутинский, писатель Олег Рой и многие другие.
В Абхазии
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