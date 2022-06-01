https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/ogranicheniya-dvizheniya-na-glavnoy-sochinskoy-trasse-otmeneny-1039341095.html
Ограничения движения на главной сочинской трассе отменены
Ограничения движения на главной сочинской трассе отменены
Реверсивные схемы были сняты на всех ремонтных участках, было восстановлено дорожное покрытие и нанесена разметка, установлены дорожные знаки. 01.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-01T13:18+0300
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СУХУМ, 1 июн – Sputnik. С первого дня лета движение по федеральной трассе А-147 Джубга – граница с Абхазией восстановлено в штатном режиме, сообщает Управление федеральных автомобильных дорог "Черноморье".На трассе остался ряд участков, на которых продолжатся ремонтные работы – это участки близ поселков Волконка (117 км), Головинка (128, 132, 137, 138-139 км), Вардане – Лоо (143-158 км), Нижнее Уч-Дере (159-161 км).После завершения туристического сезона, с 15 сентября, для того чтобы завершить ремонт до конца года, реверсивное движение в дневное время может быть возобновлено.Большая часть дорожных работ была начата внепланово и связана с ликвидацией последствий масштабных оползней, деформировавших покрытие.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/remont-avtodorogi-nachalsya-v-ritsinskom-natsionalnom-parke-1039234221.html
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новости, сочи, дороги
Ограничения движения на главной сочинской трассе отменены
Реверсивные схемы были сняты на всех ремонтных участках, было восстановлено дорожное покрытие и нанесена разметка, установлены дорожные знаки.
СУХУМ, 1 июн – Sputnik.
С первого дня лета движение по федеральной трассе А-147 Джубга – граница с Абхазией восстановлено в штатном режиме, сообщает
Управление федеральных автомобильных дорог "Черноморье".
"Федеральные дорожники продолжают ремонтные работы там, где они еще не закончены, но уже без ограничения движения в виде реверсивных схем в дневное время, которых на начало мая на трассе А-147 было восемь", – говорится в сообщении.
На трассе остался ряд участков, на которых продолжатся ремонтные работы – это участки близ поселков Волконка (117 км), Головинка (128, 132, 137, 138-139 км), Вардане – Лоо (143-158 км), Нижнее Уч-Дере (159-161 км).
После завершения туристического сезона, с 15 сентября, для того чтобы завершить ремонт до конца года, реверсивное движение в дневное время может быть возобновлено.
Большая часть дорожных работ была начата внепланово и связана с ликвидацией последствий масштабных оползней
, деформировавших покрытие.