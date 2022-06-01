https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/pravitelstvo-rossii-prodlilo-kvoty-na-eksport-mineralnykh-udobreniy-1039342172.html

Правительство России продлило квоты на экспорт минеральных удобрений

Правительство России продлило квоты на экспорт минеральных удобрений

Квоты не распространяются на поставки удобрений в ДНР, ЛНР, Южную Осетию и Абхазию. 01.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-01T14:55+0300

2022-06-01T14:55+0300

2022-06-01T14:55+0300

россия

минеральные удобрения

сельское хозяйство

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СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Правительство России продлило квоты на вывоз минеральных удобрений до конца 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кабмина.Этим решением российское правительство хочет предупредить дефицит удобрений на внутреннем рынке и рост цен на продукты питания.При этом были введены так квотные "каникулы" – в июне ограничения на вывоз действовать не будут, так как в этот период высокого спроса внутри страны не ожидается.Квоты на вывоз удобрений за пределы ЕАЭС были введены в начале декабря прошлого года, их действие должно было закончиться 31 мая. Продление меры позволит гарантировать производителям стабильность осенних полевых работ 2022-2023, обеспечить продовольственную безопасность страны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/rossiyskie-tamozhenniki-presekli-kontrabandu-udobreniy-v-abkhaziyu-1038710702.html

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россия, минеральные удобрения, сельское хозяйство