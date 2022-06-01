https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/pravitelstvo-rossii-prodlilo-kvoty-na-eksport-mineralnykh-udobreniy-1039342172.html
Правительство России продлило квоты на экспорт минеральных удобрений
Правительство России продлило квоты на экспорт минеральных удобрений
Квоты не распространяются на поставки удобрений в ДНР, ЛНР, Южную Осетию и Абхазию. 01.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-01T14:55+0300
2022-06-01T14:55+0300
2022-06-01T14:55+0300
россия
минеральные удобрения
сельское хозяйство
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СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Правительство России продлило квоты на вывоз минеральных удобрений до конца 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кабмина.Этим решением российское правительство хочет предупредить дефицит удобрений на внутреннем рынке и рост цен на продукты питания.При этом были введены так квотные "каникулы" – в июне ограничения на вывоз действовать не будут, так как в этот период высокого спроса внутри страны не ожидается.Квоты на вывоз удобрений за пределы ЕАЭС были введены в начале декабря прошлого года, их действие должно было закончиться 31 мая. Продление меры позволит гарантировать производителям стабильность осенних полевых работ 2022-2023, обеспечить продовольственную безопасность страны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/rossiyskie-tamozhenniki-presekli-kontrabandu-udobreniy-v-abkhaziyu-1038710702.html
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россия, минеральные удобрения, сельское хозяйство
Правительство России продлило квоты на экспорт минеральных удобрений
Квоты не распространяются на поставки удобрений в ДНР, ЛНР, Южную Осетию и Абхазию.
СУХУМ, 1 июн – Sputnik.
Правительство России продлило квоты на вывоз минеральных удобрений до конца 2022 года, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Правительство приняло решение продлить квоты на экспорт азотных и сложных удобрений. Они будут действовать с 1 июля до 31 декабря 2022 года. Постановление об этом подписано. Для азотных удобрений квота составит чуть более 8,3 миллиона тонн, для сложных – чуть более 5,9 миллиона тонн", – говорится в сообщении.
Этим решением российское правительство хочет предупредить дефицит удобрений на внутреннем рынке и рост цен на продукты питания.
При этом были введены так квотные "каникулы" – в июне ограничения на вывоз действовать не будут, так как в этот период высокого спроса внутри страны не ожидается.
Квоты на вывоз удобрений
за пределы ЕАЭС были введены в начале декабря прошлого года, их действие должно было закончиться 31 мая. Продление меры позволит гарантировать производителям стабильность осенних полевых работ 2022-2023, обеспечить продовольственную безопасность страны.