https://sputnik-abkhazia.ru/20220602/khariton-agrba-vystupit-v-interkontinentalnom-kubke-po-boksu-1039358952.html

Харитон Агрба выступит в "Интерконтинентальном кубке" по боксу

Харитон Агрба выступит в "Интерконтинентальном кубке" по боксу

Соревнования в рамках турнира будут проводиться раз в неделю – 4, 11, 18 и 25 июня. Свои силы в нем попробуют команды из России, Африки, Азии и Америки. 02.06.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 июн – Sputnik. Боксер из Абхазии Харитон Агрба примет участие в "Интерконтинентальном кубке" по боксу, сообщает Государственный комитет по делам молодежи и спорту Абхазии.Во время первого этапа бои между командами будут проходить по круговой системе. Вторым этапом станет полуфинал – за титул победителя будут бороться команды, занявшие первое и второе места.Соревнования пройдут в виде матчевых встреч в пяти весовых категориях. Бой будет длиться четыре раунда, каждый по три минуты.Первый турнир пройдет 4 июня в Москве – команда из Азии встретится с командой из Африки, а сборная России с командой из Америки. Трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале в 23:00.Харитон Агрба – мастер спорта международного класса, обладатель титулов WBA Fedecaribe, WBA Continental, IBF European, на профессиональном ринге с 2019 года: не имеет поражений, в пяти боях из девяти выиграл нокаутом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/khariton-agrba-o-situatsii-s-rossiyskim-sportom-nam-prosto-nuzhno-delat-svoyu-rabotu-1038179872.html

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