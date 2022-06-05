https://sputnik-abkhazia.ru/20220605/khariton-agrba-prines-pobedu-rossii-v-boyu-za-interkontinentalnyy-kubok-1039401666.html

Харитон Агрба одержал победу в бою за "Интерконтинентальный Кубок"

Харитон Агрба одержал победу в бою за "Интерконтинентальный Кубок"

Харитон Агрба – мастер спорта международного класса, обладатель титулов WBA Fedecaribe, WBA Continental, IBF European, на профессиональном ринге с 2019 года... 05.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-05T00:20+0300

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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Харитон Агрба победил в первом турнире по профессиональному боксу в рамках "Интерконтинентального Кубка" между Россией и Америкой. Трансляцию спортивного шоу вел Первый канал. Боксер из Абхазии выступил в составе российской команды в весовой категории до 68 килограммов. Его соперником был венесуэльский спортсмен Мичел Маркано.По итогам четырехраундового боя судьи единогласным решением присудили победу абхазскому боксеру.За обладание "Интерконтинентального Кубка" борются команды из России, Африки, Азии и Америки. Бои будут проводиться раз в неделю, следующие пройдут 11, 18 и 25 июня.Во время первого этапа бои между командами будут проходить по круговой системе. Вторым этапом станет полуфинал – за титул победителя будут бороться команды, занявшие первое и второе места.Предыдущий победный бой Харитон Агрба провел всего три дня назад, завоевав титул чемпиона Евразийского боксерского парламента.

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