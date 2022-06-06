https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/grazhdane-kazakhstana-vyskazalis-za-demokraticheskie-izmeneniya-1039416769.html

Граждане Казахстана высказались за демократические изменения

Граждане Казахстана высказались за демократические изменения

Поправки, вынесенные на референдум, должны покончить с суперпрезидентской формой правления и уравновесить баланс между ветвями власти. 06.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-06T08:49+0300

2022-06-06T08:49+0300

2022-06-06T10:16+0300

казахстан

новости

референдум

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СУХУМ, 6 июн – Sputnik. Большинство граждан, проголосовавших на референдуме по внесению поправок в конституцию в Казахстане поддержали предложенные изменения, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии республики Нурлана Абдирова.Референдум прошел 5 июня. Для вступления его решения в силу было необходимо, чтобы "за" проголосовало более половины избирателей, жители не менее двух третей областей, городов республиканского значения и столицы.После масштабных митингов и попытки государственного переворота в начале января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости модернизации политической системы страны.Поправки должны привести к отказу от существующей "суперпрезидентской" формы – полномочия президента будут сильно ограничены. Глава государства на период президентства не сможет быть членом политических партий, не будет иметь возможности влиять на формирование верхней палаты парламента и на местные представительные и исполнительные органы.Родственникам президента, в соответствии с предложенными поправками, нельзя будет занимать руководящие должности в государственных и квазигосударственных структурах.Кроме того, из конституции уберут упоминания о привилегиях и полномочиях первого президента страны.Также поправки затрагивают сферу гражданских прав и свобод. В республике будет создан конституционный суд, на конституционном уровне будет закреплен статус омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни.

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