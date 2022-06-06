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https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/grazhdane-kazakhstana-vyskazalis-za-demokraticheskie-izmeneniya-1039416769.html
Граждане Казахстана высказались за демократические изменения
Граждане Казахстана высказались за демократические изменения
Поправки, вынесенные на референдум, должны покончить с суперпрезидентской формой правления и уравновесить баланс между ветвями власти. 06.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-06T08:49+0300
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СУХУМ, 6 июн – Sputnik. Большинство граждан, проголосовавших на референдуме по внесению поправок в конституцию в Казахстане поддержали предложенные изменения, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии республики Нурлана Абдирова.Референдум прошел 5 июня. Для вступления его решения в силу было необходимо, чтобы "за" проголосовало более половины избирателей, жители не менее двух третей областей, городов республиканского значения и столицы.После масштабных митингов и попытки государственного переворота в начале января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости модернизации политической системы страны.Поправки должны привести к отказу от существующей "суперпрезидентской" формы – полномочия президента будут сильно ограничены. Глава государства на период президентства не сможет быть членом политических партий, не будет иметь возможности влиять на формирование верхней палаты парламента и на местные представительные и исполнительные органы.Родственникам президента, в соответствии с предложенными поправками, нельзя будет занимать руководящие должности в государственных и квазигосударственных структурах.Кроме того, из конституции уберут упоминания о привилегиях и полномочиях первого президента страны.Также поправки затрагивают сферу гражданских прав и свобод. В республике будет создан конституционный суд, на конституционном уровне будет закреплен статус омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/zavis-mezhdu-zapadom-i-moskvoy-chyu-storonu-zaymet-kazakhstan--1038688856.html
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казахстан, новости, референдум

Граждане Казахстана высказались за демократические изменения

08:49 06.06.2022 (обновлено: 10:16 06.06.2022)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРеферендум по поправкам в конституцию Казахстана
Референдум по поправкам в конституцию Казахстана - Sputnik Абхазия, 1920, 06.06.2022
© Sputnik / Илья Питалев
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Поправки, вынесенные на референдум, должны покончить с суперпрезидентской формой правления и уравновесить баланс между ветвями власти.
СУХУМ, 6 июн – Sputnik. Большинство граждан, проголосовавших на референдуме по внесению поправок в конституцию в Казахстане поддержали предложенные изменения, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии республики Нурлана Абдирова.
"Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на республиканский референдум, составило 77,18 процента, а это 6 163 863 человека от принявших участие в голосовании во всех регионах страны. Это составило абсолютное большинство в каждом из 17 регионов", — отметил Абдиров
Референдум прошел 5 июня. Для вступления его решения в силу было необходимо, чтобы "за" проголосовало более половины избирателей, жители не менее двух третей областей, городов республиканского значения и столицы.
После масштабных митингов и попытки государственного переворота в начале января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости модернизации политической системы страны.
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Поправки должны привести к отказу от существующей "суперпрезидентской" формы – полномочия президента будут сильно ограничены. Глава государства на период президентства не сможет быть членом политических партий, не будет иметь возможности влиять на формирование верхней палаты парламента и на местные представительные и исполнительные органы.
Родственникам президента, в соответствии с предложенными поправками, нельзя будет занимать руководящие должности в государственных и квазигосударственных структурах.
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Кроме того, из конституции уберут упоминания о привилегиях и полномочиях первого президента страны.
Также поправки затрагивают сферу гражданских прав и свобод. В республике будет создан конституционный суд, на конституционном уровне будет закреплен статус омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни.
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