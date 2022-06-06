https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/rossiyskie-universitety-isklyucheny-iz-bolonskogo-protsessa-1039430213.html

Российские университеты исключены из Болонского процесса

Российские университеты исключены из Болонского процесса

Критики Болонской системы отмечают, что она значительно проигрывала советской системе образования по качеству знаний выпускников и по перспективам... 06.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-06T18:27+0300

2022-06-06T18:27+0300

2022-06-06T18:27+0300

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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Все российские вузы исключены из Болонского процесса, сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра науки и высшего образования России Дмитрия Афанасьева.Афанасьев добавил, что четырех лет в бакалавриате недостаточно для полноценного формирования умений и компетенций молодых специалистов. Некоторые работодатели, например, не признают бакалаврский диплом достаточным для того, чтобы назначать его обладателей на ключевые позиции. Поэтому некоторые университеты ввели пятилетний бакалавриат."За все эти годы перечень программ специалитета не сокращался, а расширялся, отвечая тем потребностям, которые заявляли работодатели отрасли, прежде всего в ряде инженерных направлений", — заключил Афанасьев.Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявлял, что после отказа от Болонской системы образования у студентов останется возможность обучаться по программам бакалавриата и магистратуры - университеты сами будут определять, какой программы придерживаться.На двухуровневую систему высшего образования Россия перешла в 2003 году. После начала военной спецоперации Министерство науки и высшего образования сообщило о намерении страны выйти из Болонского процесса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/tretyakov-ob-otkaze-rossii-ot-bolonskoy-sistemy-ideya-zamechatelnaya-no-zapozdalaya--1039315667.html

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