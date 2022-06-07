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Глубина катастрофы ВСУ в Донбассе пугает США и НАТО

Глубина катастрофы ВСУ в Донбассе пугает США и НАТО

Александр Хроленко, военный обозреватель 07.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-07T21:00+0300

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аналитика

россия

украина

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Александр Хроленко, военный обозревательУверенные наступательные действия российских войск в ходе спецоперации и ежедневные поражения ВСУ на "восточном фронте", в Донбассе заставили Запад осознать, что Россия никогда не простит поставок оружия на Украину. Придется дорого заплатить за каждый враждебный шаг в отношении Москвы, за гибель российских военнослужащих от натовских пуль, ракет и снарядов.Оперативная обстановка в Донбассе, на Харьковском и Николаевском направлениях характеризуется активными наступательными действиями российских войск и безуспешными попытками "перемолотых" украинских частей удержать оборонительные позиции. Так, в течение дня 6 июня освобожден Святогорск, гарнизон ВСУ понес значительные потери и бежал. Наступление российских войск на правом берегу Северского Донца в направлении Славянска (расположен в 20 км южнее) развивается успешно.Вооруженные силы РФ наращивают ракетно-бомбовые удары по передовым позициям и тыловой инфраструктуре ВСУ. Формируется "котел" под Авдеевкой. Украинский "восточный фронт" еще огрызается огнем, однако деградировал настолько, что даже ярый пропагандист киевского режима Алексей Арестович рассуждает о неизбежности "повторения Дебальцево" в Северодонецко-Лисичанской агломерации и в Славянске. А президент Владимир Зеленский рекомендует согражданам "не расслабляться… может быть любое возвращение войск РФ", и в ситуации прорыва в Донбассе "нам будет очень сложно".Последнее должно быть адресовано коллективному Западу, который втравил Украину в антироссийскую историю, вооружил и бросил на уничтожение в угоду собственным интересам и амбициям. Натовское оружие не изменило закономерный ход российской истории, кровавый ленд-лиз США провален по форме и по сути.Возмездие неизбежноЗа три месяца российские войска уничтожили все наиболее боеспособные части ВСУ, моральный дух сломлен – в плену оказались около 6500 украинских военнослужащих. Катастрофические потери живой силы и боевой техники киевский режим пытается компенсировать массовой мобилизацией необученных гражданских людей (от 18 до 60 лет), и непрерывными поставками устаревшего западного вооружения.За минувшие 10 дней российские войска уничтожили более 50 единиц зарубежной военной техники. И только за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования, оперативно-тактической авиацией, ударами ракетных войск и артиллерии поразили: 41 пункт управления ВСУ, 50 огневых позиций артиллерийских батарей, 509 районов скопления живой силы и военной техники, два склада боеприпасов и более 400 националистов (с учетом раненых, цифру выбывших из строя необходимо умножить на пять).В списке украинских потерь за 6 июня – девять танков, три пусковых установки зенитных ракетных комплексов С-300, три установки реактивных систем залпового огня "Град", 203-мм самоходная артиллерийская установка "Пион", две 155-мм гаубицы М777 производства США, одна переданная Норвегией 155-мм самоходная установка М109А3. Потери колоссальные, и в таком стабильном режиме российские войска непрерывно "перемалывают" боевой потенциал ВСУ и НАТО более 100 суток. Ужас коллективного Запада вполне понятен: с 24 февраля уничтожены: 190 самолетов, 129 вертолетов, 1139 беспилотных летательных аппаратов, 333 зенитных ракетных комплекса, 3443 танка и других боевых бронированных машин, 478 установок РСЗО, 1807 орудий полевой артиллерии, 3464 единицы автотехники ВСУ.США и их европейские союзники уже осознали, что доктрина войны с Россией "до последнего украинца" ошибочна, киевский режим доживает последние месяцы. Коллективный Запад в отчаянии готов предложить России "мир любой ценой", даже "сдачей" части Украины. Мучительно возвращаясь в реальность, Вашингтон и киевские марионетки колеблются – сокрушительное военное поражение и "новый мир" с РФ добьют миф об американской исключительности и навсегда закроют "украинский проект" США. А время работает на Россию.Москва уже вывела Херсонскую и Запорожскую области за рамки возможных переговоров – население этих регионов намерено присоединиться к Российской Федерации. Ранее Москва готова была остановить спецоперацию – при достижении определенных условий, включая признание российского Крыма и народных республик Донбасса. Этот жест доброй воли "партнеры" не оценили. Последний поезд ушел, статус Херсона и Запорожья изменился безвозвратно. Высока вероятность "дрейфа" в Россию Николаевской и Одесской областей.Антироссийские санкции, поставки вооружений и запоздалые политические маневры Запада не изменят целей российской спецоперации – демилитаризации и денацификации всей Украины. Причем речь идет не о территории – о международной (антироссийской) специализации киевского режима и возвращении военной инфраструктуры НАТО в пределы 1997 года. Россия подводит итог враждебной деятельности киевского режима и многолетнему расширению альянса на восток. Спецоперация доказала, что РФ намерена жестко обеспечивать свою безопасность всеми законными средствами, включая военно-технические.Победа России близка. Неизбежно возмездие за гибель российских солдат, офицеров и генералов от натовских пуль, ракет и снарядов. В новой мировой системе равной и неделимой безопасности "Анти-России" и Североатлантическому альянсу места нет.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, россия, украина