https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/rossiyskie-tanki-t-62m-uskoryayut-spetsoperatsiyu-1039438637.html

Российские танки Т-62М ускоряют спецоперацию

Российские танки Т-62М ускоряют спецоперацию

Москва намерена ускорить специальную военную операцию на Украине за счет значительного наращивания огневой мощи и мобильности группировки российских войск. 06.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-06T22:22+0300

2022-06-06T22:22+0300

2022-06-06T22:22+0300

мнение

военная спецоперация рф в донбассе

аналитика

россия

украина

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Массированное применение танковых частей во взаимодействии с авиацией, артиллерией, мотострелками обеспечит мощные рассекающие удары на всю глубину эшелонированной обороны ВСУ в Донбассе, и успех российского наступления на более широком фронте, пишет военный эксперт Александр Хроленко.На севере ДНР союзные войска начали штурм Святогорска. Украинский гарнизон прижат к Северскому Донцу. Всего в 20 километрах к югу находится Славянско-Краматорская агломерация, и последний стратегический укрепрайон ВСУ в Донбассе.Российские подразделения 4 июня овладели Северодонецком, и продолжают зачищать его промышленную окраину. Потери украинских частей, отступивших в Лисичанск, составили до 90 процентов. Под Северодонецк экстренно переброшены спецназ ВСУ и отряд ЧВК, которыми командует лично депутат Верховной рады 34-летняя Марьяна Безуглая – специалист лечебного дела, автор законопроекта о расстреле военнослужащих ВСУ за неповиновение и "смотрящая" от Госдепа США. В лице "комиссара" отражены безумие и отвага, катастрофа и фантасмагория, а также недоверие президента Владимира Зеленского к главкому ВСУ Валерию Залужному. Вместо отвода войск и удержания фронта западнее, что предлагал Залужный, на Банковой решили сжигать украинских солдат на окраине Северодонецка.В основе российской тактики на Украине – непрерывные и массированные ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск. Ночные бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25, ракетные комплексы "Искандер" и "Калибр" неутомимо перемалывают штабы и казармы ВСУ, склады вооружения и топлива – в Славянско-Краматорской агломерации и западнее, в глубоком оперативном тылу. На линии соприкосновения активно действует пехота под прикрытием танков.На подконтрольной союзным войскам территории, в частности, в Херсонской области замечены колонны танков Т-62М, которые уже несколько суток непрерывно движутся в направлении Николаева и Кривого Рога. Ранее Москва приняла решение – ускорить наступательные действия Вооруженных сил РФ на Украине, и танковые части могут сыграть в этом ключевую роль.Лавина стали и огняТанковые войска остаются главной ударной силой Сухопутных войск России. Наступление – основной вид действий танковых частей в бою. Массированное применение танков – надежный инструмент ускорения спецоперации на направлении главного удара, в условиях эшелонированной обороны и возросшей противотанковой сопротивляемостью подразделений ВСУ. Заметим, в поединке с расчетами артиллерийских орудий или РПГ танковый экипаж заведомо превосходит противника огневой мощью, маневренностью и защищенностью рабочего пространства.Решающие факторы успеха в наступлении – внезапность и взаимодействие, огневая поддержка танкового прорыва авиацией и артиллерией. Чем больше танков, тем эффективнее взаимодействие, ближе победа. И модернизированный танк Т-62М на украинском поле боя выглядит вполне современно. Не заменяет более совершенные Т-72, Т-80, Т-90, но эффективно их дополняет, и "уплотняет" ударный потенциал группировки российских войск. Бывалые танкисты порой говорят, что живучесть танка в бою – 15 минут, однако и за это время свою задачу в наступлении танкисты выполнят.Сражения выигрывают не калибром, толщиной брони и лошадиными силами, а степенью организации войсковых структур, уровнем подготовки командования и танковых экипажей. И все же, российский модернизированный Т-62М получил дополнительное многослойное бронирование корпуса и башни, усиленную противоминную защиту днища, более совершенную систему управления огнем – лазерный дальномер КТД-2, баллистический вычислитель БВ-62, прицел ТШСМ-41У и стабилизатор "Метеор" М1. По многим характеристикам эта машина превосходит переданные киевскому режиму польские Т-72, и способна поражать бронированные цели управляемыми ракетами с лазерным целеуказанием на дальности до 4000 метров. При этом навесная динамическая защита "Контакт" противнику не поможет.Танки Т-62М эффективно уничтожают террористов на территории Сирии. Ранее Т-62 много повоевал в Афганистане, на Ближнем Востоке. Достойные характеристики вооружения, высокая боевая устойчивость Т-62М – быстрый ответ на поставки Киеву устаревшей бронетехники греческой и некоторых других армий НАТО.Напомню, в противостоянии с Североатлантическим альянсом времен холодной войны, советская стратегия предусматривала возможность танкового прорыва до пролива Ла-Манш. Для этого у Советской армии было 60 тысяч танков разных модификаций. По данным зарубежных источников, сегодня в строю Российской армии – более 12 тысяч танков. Для сравнения, в Армии США – 6612 танков, украинские войска до 24 февраля располагали 2596 танками. Минобороны РФ сообщило, что к 6 июня уничтожено более 3400 танков и других боевых бронированных машин ВСУ (https://t.me/mod_russia/16516). То есть своих танков у киевского режима практически не осталось, и ремонтная база для восстановления бронетехники отсутствует. На украинской территории отлажено эффективное уничтожение западных вооружений, на дальних рубежах и на переднем крае.Военно-политическая турбулентность в Европе, неверие Германии в победу ВСУ отнюдь не случайны. Успехи российских войск на поле боя – реальность, которую игнорировать невозможно. На Западе все громче заявляют о неизбежном поражении Украины, и необходимости идти на уступки России.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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мнение, аналитика, россия, украина