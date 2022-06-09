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Ардзинба: мы будем двигаться по пути международного признания
Ардзинба: мы будем двигаться по пути международного признания
9 июня Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба рассказал, что Йемен предложил Абхазии взаимное признание и установление дипотношений. 09.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-09T13:48+0300
2022-06-09T13:48+0300
2022-06-09T13:52+0300
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СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба заявил, что республика продолжит двигаться по пути признания ее государственного суверенитета со стороны членов международного сообщества. Об этом сообщает медиацентр МИД Абхазии.Ардзинба также отметил, что республика развивает активный диалог со странами, с которыми у нее еще не установлены дипломатические отношения. Часть представителей этих стран принимала участие в Абхазском форуме, который прошел в Москве 31 мая. Целью мероприятия была презентация социально-экономического потенциала республики.О том, что Йеменская республика предложила Абхазии взаимное признание и установление дипломатических отношений, стало известно 9 июня. Посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба пояснил, что сейчас в стране идет гражданская война, и когда ситуация стабилизируется, начнется налаживание дипломатических связей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/yemen-predlozhil-abkhazii-vzaimnoe-priznanie-i-ustanovlenie-dipotnosheniy-1039473617.html
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Ардзинба: мы будем двигаться по пути международного признания
13:48 09.06.2022 (обновлено: 13:52 09.06.2022)
9 июня Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба рассказал, что Йемен предложил Абхазии взаимное признание и установление дипотношений.
СУХУМ, 9 июн – Sputnik.
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба заявил, что республика продолжит двигаться по пути признания ее государственного суверенитета со стороны членов международного сообщества. Об этом сообщает
медиацентр МИД Абхазии.
"Мы будем двигаться по пути международного признания государственного суверенитета и международной правосубъектности нашей страны. Йемену благодарны за диалог. В стране, как известно, сложности. Мы договорились выждать, пока формируем базу для установления дипломатических отношений", –сказал министр.
Ардзинба также отметил, что республика развивает активный диалог со странами, с которыми у нее еще не установлены дипломатические отношения.
Часть представителей этих стран принимала участие в Абхазском форуме
, который прошел в Москве 31 мая. Целью мероприятия была презентация социально-экономического потенциала республики.
О том, что Йеменская республика предложила Абхазии взаимное признание и установление дипломатических отношений, стало известно 9 июня. Посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба пояснил, что сейчас в стране идет гражданская война, и когда ситуация стабилизируется, начнется налаживание дипломатических связей.