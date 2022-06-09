https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/ardzinba-my-budem-dvigatsya-po-puti-mezhdunarodnogo-priznaniya-1039480291.html

Ардзинба: мы будем двигаться по пути международного признания

Ардзинба: мы будем двигаться по пути международного признания

9 июня Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба рассказал, что Йемен предложил Абхазии взаимное признание и установление дипотношений. 09.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-09T13:48+0300

2022-06-09T13:48+0300

2022-06-09T13:52+0300

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СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба заявил, что республика продолжит двигаться по пути признания ее государственного суверенитета со стороны членов международного сообщества. Об этом сообщает медиацентр МИД Абхазии.Ардзинба также отметил, что республика развивает активный диалог со странами, с которыми у нее еще не установлены дипломатические отношения. Часть представителей этих стран принимала участие в Абхазском форуме, который прошел в Москве 31 мая. Целью мероприятия была презентация социально-экономического потенциала республики.О том, что Йеменская республика предложила Абхазии взаимное признание и установление дипломатических отношений, стало известно 9 июня. Посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба пояснил, что сейчас в стране идет гражданская война, и когда ситуация стабилизируется, начнется налаживание дипломатических связей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/yemen-predlozhil-abkhazii-vzaimnoe-priznanie-i-ustanovlenie-dipotnosheniy-1039473617.html

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