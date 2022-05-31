https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/vtoroy-abkhazskiy-forum-v-moskve-glavnoe-1039331069.html

Абхазский форум в Москве: главное

Абхазский форум в Москве: главное

В пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошло мультимедийное знакомство россиян с Абхазией, ее достижениями и планами, актуальными трендами развития социальной... 31.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-31T20:33+0300

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Анжелика Бения, SputnikТурпоток и очереди на границеЗаконодательное регулирование инвестиционной деятельности и инвестиционный климат Абхазии, состояние бизнес-среды и успешные бизнес-проекты обсуждались на абхазском форуме в Москве.Целю форума, по словам министра иностранных дел Абхазии, была презентация социально-экономического потенциала республики.Особое внимание на форуме было уделено теме радикального упрощения режима пропуска на границе и ликвидации в ближайшей перспективе контрольно-пропускного пункта "Псоу".В своем выступлении специальный представитель Государственной Думы Российской Федерации по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин отметил, что режим российско-абхазской границы должен быть максимально приближен к режиму пропуска через российско-белорусскую границу. Затулин считает, что силы и средства нужно направлять на обустройство контрольно-пропускного пункта на восточной границе Абхазии.Когда полетим?Затулин считает, что необходимо срочно предпринять усилия по восстановлению авиасообщения с Абхазией и открытию в этих целях Сухумского аэропорта."Сколько можно дальше тянуть с открытием авиасообщений с Абхазией. В конце концов, и очереди на границе связаны с отсутствием этого сообщения. А самое главное, если бы вернулось такое авиасообщение, активнее развивалась и восточная часть Абхазии, которая сегодня недостаточно привлекательна, прежде всего в силу расстояний", – сказал Затулин.Депутат Госдумы также отметил тему безопасного инвестирования, тему усиления гарантий и возможностей для российских инвесторов."К сожалению, до сих пор Абхазия развивается из прибыли, а не из инвестиций и кредитов. Это нужно изменить. Важно принять назревшие решения по режиму, связанному с земельной собственностью, с недвижимостью, с гарантиями капиталовложения. Беспокойства абхазского народа мне понятны: "проснемся рано утром, а все вокруг принадлежит кому-то, пришли из России 150 миллионов, и все скупили". Не придут 150 миллионов, придут только те, кто любит Абхазию, и хотят в нее вложить. То, что они сделают, останется навсегда абхазскому народу. Никто из Абхазии не вывезет санатории и гостиницы. Чем быстрее мы это поймем, тем лучше", – сказал депутат.Тему упрощения пересечения границы и важности скорейшего возобновления авиасообщения с Абхазией поддержала и главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян."Для меня ментально Абхазия неотделима от России. Это мое детство. Моя прабабушка там родилась, выросла и похоронена. Я работала военкором, когда чуть было не возобновилась полномасштабная война, когда гелаевцы вошли в Кодорское ущелье. Я видела, как гибли люди, видела невероятно мужественных абхазских ребят. Я видела, как женщины в черном с достоинством, без слез провожают своих мужчин в ущелье. И все это, несмотря на то, что гелаевцы сразу заявили, что им нужен только проход в Россию, что трогать Абхазию не будут. Абхазы, между прочим, защищали нас с вами, защищали Россию. Сегодня едут наши люди в Абхазию, чтобы посмотреть на красоту. Стоят на границе, ждут, мучаются и проклинают все на свете. Зачем? Непонятно. Сейчас собираются выделить большие средства на увеличение, расширение, реконструкцию границы, которая, на мой взгляд, там вообще не должна быть. Это средства большие. Больше, чем, по подсчетам правительства Абхазии, нужно на возобновление работы Сухумского аэропорта. Ну хочется спросить, где логика?" – сказала Симонян.В форуме приняли участие государственные и общественные деятели, предприниматели, молодые лидеры Абхазии и России, представители дипкорпуса, аккредитованного в Москве. Среди приглашенных гостей были представители более 10 стран, которых познакомили с социально-экономическом потенциалом Абхазии, ее культурой и инвестиционнными возможностями.Опыт инвесторовПо видеомосту из пресс-центра Sputnik Абхазия к дискуссии присоединился и Сухум.Так, директор туристического комплекса "Тамыш Village" Константин Новиков рассказал о своем туристическом объекте и инвестиционном климате в Абхазии."Я представляю компанию, которая открылась только в прошлом году, в начале сезона, 1 июня. Наш объект находится в восточной части Абхазии, это Очамчырский район. Летом 2020 года было решено построить бюджетный кемпинговый поселок, который сочетает в себе все удобства, необходимые для туриста. Строительство было завершено в рекордно короткие сроки - 1 июня наш объект принял первых туристов. С точки зрения организации бизнеса хочу отметить, что Абхазия является дружелюбной страной в плане гостеприимства и делового сотрудничества", - подчеркнул Новиков.Первый Абхазский форум прошел 2 апреля в Сочи. По его итогам была создана рабочая группа, которую возглавил Айк Зебелян, он будет заниматься координацией между инвесторами и органами власти Республики Абхазия. Абхазские форумы в текущем году пройдут еще в Туле, Ростове-на-Дону, Подмосковье.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/aeroport-granitsa-investitsii-chto-obsudili-na-abkhazskom-forume-v-moskve-1039332845.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/zatulin-prizval-ne-tyanut-s-otkrytiem-aviasoobscheniya-s-abkhaziey-1039327711.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/rossiyskiy-biznesmen-otsenil-investitsionnyy-klimat-v-abkhazii-1039327893.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/ardzinba-ob-otkrytii-aeroporta-uproschennom-perekhode-granitsy-s-rossiey-i-druzhbe-s-donbassom-1039331729.html

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