https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/pobeda-posle-dvukh-nokdaunov-igor-adleyba-odolel-kantemira-kalazhokova-1039490382.html

Победа после двух нокдаунов: Игорь Адлейба одолел Кантемира Калажокова

Победа после двух нокдаунов: Игорь Адлейба одолел Кантемира Калажокова

Организатором вечера бокса выступает промоутерская компания Василия Вакуленко (рэпера Басты) "GAZFIGHT". В рамках вечера пройдет 10 поединков, в которых свои... 09.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-09T20:53+0300

2022-06-09T20:53+0300

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в абхазии

бокс

спорт

игорь адлейба

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СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Абхазский боксер Игорь Адлейба провел бой-реванш с российским спортсменом Кантемиром Калажоковым на вечере бокса в Москве в четверг, 9 июня.В этом поединке соперники не форсировали события в первом раунде, они действовали более осторожно. Во втором раунде Кантемиру Калажокову удалось провести хороший удар, абхазский боксер упал, но сумел быстро встать на ноги.В третьем раунде Игорь Адлейба смотрелся гораздо лучше, но российский спортсмен практически каждый раз отвечал на его выпады. В четвертом раунде Адлейба снова пропустил много ударов и даже оказался в нокдауне. Но физическая выносливость и сила духа спортсмена позволили ему продолжить поединок.В пятом раунде уже Адлейба попытался отыграться и нанес сопернику много точных ударов. Кантемиру Калажокову удалось выстоять и даже несколько раз ударить в ответ. В шестом раунде Адлейба отправил своего соперника в нокдаун после сильного апперкота, но российский боксер не стал сдаваться и продолжил бой.В седьмом раунде абхазский боксер развил свой успех. В невероятном по накалу бою он сумел снова отправить соперника в нокдаун. После этого судья остановил встречу и засчитал Адлейба победу техническим нокаутом.Игорь Адлейба – чемпион мира по версии WBO среди молодежи, обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт). На профессиональном ринге он провел 15 поединков, на счету спортсмена 13 побед и 2 ничьи.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/bokser-batal-chezhiya-pobedil-tekhnicheskim-nokautom-v-reytingovom-boyu-v-moskve-1039488662.html

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бокс, спорт, игорь адлейба