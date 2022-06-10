https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/chast-gagrskogo-rayona-ostanetsya-bez-sveta-na-chetyre-chasa-1039494206.html
Часть Гагрского района останется без света на четыре часа
Часть Гагрского района останется без света на четыре часа
ВЛ "Гагра" будет отключена 10 июня с 13:00 до 17:00 , в связи с работами на линии. 10.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-10T10:07+0300
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гагра
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СУХУМ, 10 июн – Sputnik. Часть Гагрского района останется без света на четыре часа сегодня, 10 июня, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".Компания приносит извинения за временные неудобства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/genprokuratura-abkhazii-provodit-proverki-po-pogasheniyu-dolgov-firm-pered-chernomorenergo-1039491389.html
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Часть Гагрского района останется без света на четыре часа
10:07 10.06.2022 (обновлено: 11:29 10.06.2022)
ВЛ "Гагра" будет отключена 10 июня с 13:00 до 17:00 , в связи с работами на линии.
СУХУМ, 10 июн – Sputnik. Часть Гагрского района останется без света на четыре часа сегодня, 10 июня, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".
Без подачи электроэнергии останутся подстанции "Цандрыпш-тяга", "Гячрыпш", "Холодная речка".
Компания приносит извинения за временные неудобства.