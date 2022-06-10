https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/chast-gagrskogo-rayona-ostanetsya-bez-sveta-na-chetyre-chasa-1039494206.html

Часть Гагрского района останется без света на четыре часа

Часть Гагрского района останется без света на четыре часа

ВЛ "Гагра" будет отключена 10 июня с 13:00 до 17:00 , в связи с работами на линии. 10.06.2022, Sputnik Абхазия

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абхазия

черноморэнерго

гагра

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СУХУМ, 10 июн – Sputnik. Часть Гагрского района останется без света на четыре часа сегодня, 10 июня, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".Компания приносит извинения за временные неудобства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/genprokuratura-abkhazii-provodit-proverki-po-pogasheniyu-dolgov-firm-pered-chernomorenergo-1039491389.html

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абхазия, черноморэнерго, гагра