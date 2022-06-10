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Даур Кове обсудил античное наследие Абхазии на конференции в Крыму
Даур Кове обсудил античное наследие Абхазии на конференции в Крыму
Во время рабочей поездки в Крым абхазскую делегацию возглавляет вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. 10.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-10T20:00+0300
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СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Министр культуры Даур, поехавший в рабочую поездку в Крым в составе делегации из Абхазии, принял участие в собрании членов Ассоциации городов античного наследия Северного Причерноморья (АГАН). Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры. Ассоциация была создана для объединения и укрепления связей между городами, на территории которых расположены объекты античного наследия. Заседание проводилось в рамках фестиваля античной культуры "Боспорские агоны".Также Даур Кове принял участие в научной конференции "Международное сотрудничество Республики Крым в сфере культуры. Историко-культурное наследие-как фактор развития античных городов", которая также нацелена на налаживание и укрепление сотрудничества между городами и дальнейшему освоению мирового культурного пространства вопреки искусственным политическим барьерам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220607/abkhaziya-i-krasnodarskiy-kray-razrabotayut-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-oblasti-kultury-1039449050.html
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Даур Кове обсудил античное наследие Абхазии на конференции в Крыму
20:00 10.06.2022 (обновлено: 20:06 10.06.2022)
Во время рабочей поездки в Крым абхазскую делегацию возглавляет вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Министр культуры Даур, поехавший в рабочую поездку в Крым в составе делегации из Абхазии, принял участие в собрании членов Ассоциации городов античного наследия Северного Причерноморья (АГАН). Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры.
В собрании под руководством зампредседателя Совмина Крыма и постоянного представителя Крыма при президенте России Георгия Мурадова также принимали участие представители Керчи, Новороссийска, Феодосии, Симферополя, Таганрога, Тамани.
Ассоциация была создана для объединения и укрепления связей между городами, на территории которых расположены объекты античного наследия. Заседание проводилось в рамках фестиваля античной культуры "Боспорские агоны".
Также Даур Кове принял участие в научной конференции "Международное сотрудничество Республики Крым в сфере культуры. Историко-культурное наследие-как фактор развития античных городов", которая также нацелена на налаживание и укрепление сотрудничества между городами и дальнейшему освоению мирового культурного пространства вопреки искусственным политическим барьерам.