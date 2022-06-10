https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/daur-kove-obsudil-antichnoe-nasledie-abkhazii-na-konferentsii-v-krymu-1039504792.html

Даур Кове обсудил античное наследие Абхазии на конференции в Крыму

Даур Кове обсудил античное наследие Абхазии на конференции в Крыму

Во время рабочей поездки в Крым абхазскую делегацию возглавляет вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. 10.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-10T20:00+0300

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СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Министр культуры Даур, поехавший в рабочую поездку в Крым в составе делегации из Абхазии, принял участие в собрании членов Ассоциации городов античного наследия Северного Причерноморья (АГАН). Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры. Ассоциация была создана для объединения и укрепления связей между городами, на территории которых расположены объекты античного наследия. Заседание проводилось в рамках фестиваля античной культуры "Боспорские агоны".Также Даур Кове принял участие в научной конференции "Международное сотрудничество Республики Крым в сфере культуры. Историко-культурное наследие-как фактор развития античных городов", которая также нацелена на налаживание и укрепление сотрудничества между городами и дальнейшему освоению мирового культурного пространства вопреки искусственным политическим барьерам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220607/abkhaziya-i-krasnodarskiy-kray-razrabotayut-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-oblasti-kultury-1039449050.html

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