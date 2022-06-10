https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/mchs-abkhazii-bolshinstvo-plyazhey-respubliki-ne-gotovy-k-kupalnomu-sezonu-1039495047.html

МЧС Абхазии: большинство пляжей республики не готовы к купальному сезону

МЧС Абхазии: большинство пляжей республики не готовы к купальному сезону

Безопасный отдых по предписаниям Государственной инспекции по маломерным судам МЧС организовали только на восьми из 20 пляжей республики. 10.06.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Большинство пляжей Абхазии не готовы к пляжному сезону. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил начальник Государственной инспекции по маломерным судам Тенгиз Сабуа.По его словам, из 20 официальных пляжей всего восемь выполнили все предписания и подготовились к открытию купального сезона. Это пляжи:Остальные 12 пляжей, в основном городских, к купальному сезону не готовы. По словам Сабуа, в некоторых районах попросили еще немного времени на подготовку, хотя предупреждение ГИМС было разослано всем администрациям городов и районов еще месяц назад."Каждый год за месяц до открытия купального сезона мы подходим к главам администраций и совместно с ними и с экологической службой обозначаем официальную дату открытия сезона. В этом году она была назначена на 5 июня. До открытия купального сезона мы, соответственно, главам администраций приносим предписания, как должен быть оборудован пляж для безопасного отдыха граждан. <...> Как правило, ежегодно главы администраций утверждают одно и то же: деньги не были заложены (в бюджете - прим.). Мы им объясняем, что в первую очередь безопасность собственных граждан и туристов должна быть (в приоритете - прим.). Надо прийти к общему знаменателю. Если в прошлом году не было заложено, то в этом году уже должно было быть", – считает начальник ГИМС.Неподготовленные пляжи официально не открываются, но люди там все равно купаются.Зачастую отдых в таких местах оборачивается трагедией. Так, в 2021 году утонуло 20 человек.Начальник ГИМС отметил, что в местах купания зачастую не обозначаются границы заплыва, не выставляются мачты, разрешающие или запрещающие купание, нет спасательных постов и самих спасателей.По словам Тенгиза Сабуа, в ведомстве разработали проект по наложению штрафов за невыполнение предписаний по обустройству пляжей. Но документ еще не приняли.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220608/glava-mchs-abkhazii-nazval-osnovnye-prichiny-neschastnykh-sluchaev-na-vode-1039466118.html

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