https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/minoborony-rossii-unichtozhilo-bolee-200-min-vo-vremya-razminirovaniya-natsparka-v-dnr-1039495948.html

Минобороны России уничтожило более 200 мин во время разминирования нацпарка в ДНР

Минобороны России уничтожило более 200 мин во время разминирования нацпарка в ДНР

Военная спецоперация на Украине идет более ста дней, все виды войск выполняют задачи в рамках цели по защите жителей Донбасса от действий киевского режима... 10.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-10T12:01+0300

2022-06-10T12:01+0300

2022-06-10T12:08+0300

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СУХУМ, 10 июн – Sputnik. Инженерные подразделения российской армии уничтожили 224 взрывных устройства во время разминирования дорог и лесного массива национального парка "Святые горы" на Украине. Об этом сообщает Министерство обороны России.Работы по разминированию в районе населенных пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое продолжаются.Высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили авиационную технику ВСУ на военном аэродроме Днепр, производственные мощности украинского предприятия по восстановлению вооружения и военной техники в районе Харькова, два пункта управления, 27 районов сосредоточения живой силы и техники, пять огневых позиций украинской артиллерии, в том числе две батареи РСЗО и пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.Оперативно-тактической и армейской авиацией России поражены 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено более 150 националистов, шесть танков, четыре орудия полевой артиллерии, две установки украинских реактивных систем залпового огня "Град".Средства ПВО России за сутки сбили два украинских самолета Су-25 и МиГ-29 и пять беспилотников, перехватили четыре ракеты "Точка-У" и три снаряда РСЗО "Ураган".Ракетные войска и артиллерия России поразили 62 пункта управления, 138 огневых позиций артиллерии, а также 303 района сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожены более 350 националистов, семь единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня "Град", пять орудий полевой артиллерии и минометов, 16 специальных автомобилей, а также 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/tanki-vozvraschayutsya-1039490812.html

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