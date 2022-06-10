https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-11-i-12-iyunya-1039503969.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 11 и 12 июня

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 11 и 12 июня

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием южной периферии циклона с северо-запада с теплыми массами воздуха. 10.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-10T17:06+0300

2022-06-10T17:06+0300

2022-06-10T17:06+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 10 июн – Sputnik. В выходные дни, 11 и 12, июня в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу ночью и утром без осадков, со второй половины дня местами возможен кратковременный дождь. В воскресенье днем без осадков, ближе к вечеру местами кратковременный дождь с грозой, туман.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии