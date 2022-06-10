https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/sukhumskiy-rayon-zapuskaet-programmu-po-razvitiyu-selskogo-khozyaystva-1039490010.html

Сухумский район запускает программу по развитию сельского хозяйства

Сухумский район запускает программу по развитию сельского хозяйства

Цели программы - повыше­ние конкурентоспособ­ности отечественной продукции на внутре­ннем рынке, обеспечение занято­сти населе­ния и развитие сельс­ких... 10.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-10T08:45+0300

2022-06-10T08:45+0300

2022-06-10T08:45+0300

в абхазии

абхазия

сельское хозяйство

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СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Администрация Сухумского района запускает целевую программу по развитию сельского хозяйства. Об этом говорится на сайте администрации.На первом этапе комиссия, сформированная администрацией района, будет рассматривать заявки претендентов, вторым этапом станет само финансирование.Для участия жителям Сухумского района необходимо подать заявку и краткое описание проекта в администрацию до 18 июля, если речь идет о многолетних насаждениях или до 1 октября, если планируется организация птицеводческого и перепелиного хозяйства.В 2021 году в районе успешно провели аналогичную программу, в рамках которой было реализовано девять проектов по выращиванию мандаринов, фейхоа, хурмы и голубики. было посажено более трех тысяч корней, занято более пяти гектаров земли.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/pravitelstvo-rossii-prodlilo-kvoty-na-eksport-mineralnykh-udobreniy-1039342172.html

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абхазия, сельское хозяйство