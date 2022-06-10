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https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/sukhumskiy-rayon-zapuskaet-programmu-po-razvitiyu-selskogo-khozyaystva-1039490010.html
Сухумский район запускает программу по развитию сельского хозяйства
Сухумский район запускает программу по развитию сельского хозяйства
Цели программы - повыше­ние конкурентоспособ­ности отечественной продукции на внутре­ннем рынке, обеспечение занято­сти населе­ния и развитие сельс­ких... 10.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-10T08:45+0300
2022-06-10T08:45+0300
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СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Администрация Сухумского района запускает целевую программу по развитию сельского хозяйства. Об этом говорится на сайте администрации.На первом этапе комиссия, сформированная администрацией района, будет рассматривать заявки претендентов, вторым этапом станет само финансирование.Для участия жителям Сухумского района необходимо подать заявку и краткое описание проекта в администрацию до 18 июля, если речь идет о многолетних насаждениях или до 1 октября, если планируется организация птицеводческого и перепелиного хозяйства.В 2021 году в районе успешно провели аналогичную программу, в рамках которой было реализовано девять проектов по выращиванию мандаринов, фейхоа, хурмы и голубики. было посажено более трех тысяч корней, занято более пяти гектаров земли.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/pravitelstvo-rossii-prodlilo-kvoty-na-eksport-mineralnykh-udobreniy-1039342172.html
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абхазия, сельское хозяйство

Сухумский район запускает программу по развитию сельского хозяйства

08:45 10.06.2022
© Sputnik / Марианна Кубрава Сбор мандаринов в Абхазии
Сбор мандаринов в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 10.06.2022
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Цели программы - повыше­ние конкурентоспособ­ности отечественной продукции на внутре­ннем рынке, обеспечение занято­сти населе­ния и развитие сельс­ких территорий.
СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Администрация Сухумского района запускает целевую программу по развитию сельского хозяйства. Об этом говорится на сайте администрации.
На реализацию программы выделено семь миллионов рублей из бюджета района. Проектом, претендующим на грант, может стать посадка садов, создание птицеводческого или перепелиного хозяйства, подготовка двух гектаров земли и посадка картофеля в селе Псху.
На первом этапе комиссия, сформированная администрацией района, будет рассматривать заявки претендентов, вторым этапом станет само финансирование.
Для участия жителям Сухумского района необходимо подать заявку и краткое описание проекта в администрацию до 18 июля, если речь идет о многолетних насаждениях или до 1 октября, если планируется организация птицеводческого и перепелиного хозяйства.
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1 июня, 14:55
В 2021 году в районе успешно провели аналогичную программу, в рамках которой было реализовано девять проектов по выращиванию мандаринов, фейхоа, хурмы и голубики. было посажено более трех тысяч корней, занято более пяти гектаров земли.
В Абхазии
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