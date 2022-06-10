https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/vodoprovod-i-asfalt-poyavilis-na-ulitse-adygaa-v-gagre-za-schet-investprogrammy-1039491211.html

Водопровод и асфальт появились на улице Адыгаа в Гагре за счет Инвестпрограммы

Водопровод и асфальт появились на улице Адыгаа в Гагре за счет Инвестпрограммы

На замену водопроводной магистрали по улице Адыгаа и асфальтирование дороги в общей сложности было выделено восемь миллионов рублей. 10.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-10T10:44+0300

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СУХУМ, 9 июн – Sputnik, Бадри Есиава. За счет средств Инвестпрограммы на улице Адыгаа в Гагре провели новую водопроводную магистраль и уложили асфальт, рассказал Sputnik замначальника Управления капитального строительства Демир Гамисония."Асфальтирование этой улицы было предусмотрено в Инвестпрограмме 2016 года, но в виду отсутствия коммуникаций там, выполнение этой работы не имело смысла. Впоследствии удалось заменить трубопровод диметром 200 миллиметров протяженностью 800 метров в рамках текущей Инвестпрограммы и положить 970 метров нового асфальтового покрытия", – отметил он.Гамисония уточнил, общая сумма всех работ составила восемь миллионов рублей. Из них шесть миллионов рублей выделили из Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии и два миллиона рублей из республиканского бюджета.Работы начались в октябре 2021 года и завершились 8 июня 2022 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/proekt-novoy-investprogrammy-obsudili-v-kabmine-abkhazii-1038710353.html

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