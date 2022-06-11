https://sputnik-abkhazia.ru/20220611/korol-pop-arta-vystavka-kopiy-rabot-endi-uorkhola-otkrylas-v-pitsunde-1039513043.html

Король поп-арта: выставка копий работ Энди Уорхола открылась в Пицунде

Король поп-арта: выставка копий работ Энди Уорхола открылась в Пицунде

Выставка копий работ американского художника, продюсера, дизайнера, писателя Энди Уорхола продлится до конца сентября. 11.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-11T11:47+0300

2022-06-11T11:47+0300

2022-06-11T11:59+0300

культура

пицунда

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абхазия

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О том, какие копии работ Энди Уорхола представили на выставке в Пицунде, чем американский художник заслужил неофициальное звание короля поп-арта, как он умел удивлять и, порой, даже шокировать людей, как его стиль принес славу разным коммерческим компаниям и их продукции и что обо всем этом думают профессиональные художники и ценители искусства, читайте в материале Бадри Есиава.Поп-арт в ПицундеТворчество Энди Уорхола, вероятно, знакомо в Абхазии далеко не всем. Но его работы, определенно, попадались в поле зрения многих на экране гаджетов или телевизоров. Работы этого американского художника, которого еще при жизни неофициально наделили статусом короля поп-арта, сложно спутать с картинами других художников. Они пестрят красками, чем привлекают внимание, они не дают прямых ответов, "говорят" намеками. Они стоят огромных денег и это - одна из причин того, почему оригиналы "из-под кисти" Уорхола вряд ли когда-нибудь попадут в Абхазию. Ни одна страховая компания пока не готова идти на такие риски.Выставку "Энди Уорхол и русское искусство" разбили в одном из помещений на первом этаже пицундского дома культуры. Объем подготовительных работ был нешуточным - организаторы проекта провели там ремонт и разделили помещение на четыре зала. Открытие экспозиции совпало с Днем города Пицунды, он получил этот статус 15 лет назад. Культурное событие привлекло внимание многих жителей и гостей Абхазии. Одна из организаторов выставки, Анна Савилова, выразила надежду на то, что эта необычная для республики выставка станет главным культурным событием лета. Куратор проекта Татьяна Звенигородская провела для посетителей экскурсию и подробно рассказала о творчестве Уорхола, его жизни, судьбе и о том, как он повлиял на современное искусство.По словам Звенигородской, Уорхол начинал свой творческий путь графическим дизайнером в Нью-Йорке в 1950-х годах. В атмосфере жесткой конкуренции ему все же удалось привлечь внимание издателей рисунками 25 котов в разной раскраске. Оказывается, художник и его мама были заядлыми кошатниками и всем своим пушистым питомцам они давали имя Сэм.Энди Уорхол безумно любил свою маму, и она подписывала все его работы. Возможно, этот нюанс говорит не только о проявлении его чувств к ней, но также об уважении.Стена славыПо рассказу Татьяны Звенигородской, до Энди Уорхола мода на автопортреты на протяжении многих лет была забыта. Именно он в середине ХХ века возродил интерес к этому направлению в живописи и возвел его в ранг отдельного самодостаточного жанра.К имиджу и внешнему виду творческого бунтаря, скорее всего, сразу привыкнуть смогли далеко не все. Он удивлял окружающих серебристым цветом своих крашенных волос, париками, большими круглыми солнцезащитными очками. Но более всего людей поражало то, что экстравагантный художник мог находиться в нескольких местах одновременно. Магии в этом никакой не было. Секрет заключался в наличии множества двойников.На экспозиции представлено около 40 работ. Как подчеркнула Звенигородская, самое знаменитое произведение американского художника – это цикл картин с 32 банками супа, который произвел фурор в обществе.Ценители разделились на два лагеря – на тех, кто считал это произведением искусства и на тех, кто не был с этим согласен. Несмотря на разные мнения, эти банки с супом - одно из самых дорогих и популярных произведений Уорхола."Его часто спрашивали о том, почему он в своем творчестве обратился к такому низменному предмету. Он ответил, что этот суп покупал на протяжении 20 лет и таким простым способом показал аллегорию на жизнь типичного американца", - сказала Звенигородская.Энди Уорхол обладал талантом наполнять красками образы, которые, казалось бы, не имеют шанса стать ярче и интереснее. На выставке в Пицунде есть своя стена славы, где представлены портреты основателя КНР Мао Цзэдуна и последнего генерального секретаря СССР Михаила Горбачева, написанные в присущем автору стиле. Обычные черно-белые снимки заиграли новыми красками и стали в разы притягательнее.Уорхол в своем стиле увековечил образ одной из самых привлекательных киноактрис в истории - Мэрлин Монро. За основу он взял ее снимок из киноленты "Ниагара" и яркие портреты голливудской звезды разлетелись по всему миру.Отзывы и оценкаПрофессиональный художник Адгур Ампар поблагодарил организаторов за такой проект, так как Абхазия впервые знакомится с произведениями такого популярного и талантливого художника как Энди Уорхол. Но при этом выразил сожаление, что выставка проходит не в столице республики, где ее, вероятно, посетило бы больше людей.Посетительница выставки Мака Аблотия подчеркнула, что с творчеством Уорхола она знакома давно, и американский художник всегда был очень модным, интересным и креативным. Из всех его работ она выделила портрет Мэрлин МонроПо мнению Изольды Хагба, у каждой выставки есть свой зритель и экспозиция в стиле поп-арт в этом плане не исключение.Энди Уорхола ушел из жизни в 1982 году в возрасте 58 лет после автокатастрофы. У него появилось множество последователей. Некоторые работы в виде картин и инсталляций русскоговорящих художников, в том числе, одного художника из Абхазии, Кемала Тарба, были представлены на выставке.Выставка продлится до конца следующего сентября. Стоимость билета - 350 рублей, детям до семи лет вход бесплатный.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20190125/Portrety-Lenina-v-ispolnenii-Uorkhola-ushli-s-molotka-v-Londone-1026412152.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20150514/1014676050.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210330/Vystavka-khudozhnika-Adgura-Ampar-Mezhvremene-otkrylas-v-TsVZ-Sukhuma-1032114017.html

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