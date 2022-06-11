https://sputnik-abkhazia.ru/20220611/moskovskaya-abkhazskaya-diaspora-vybrala-predsedatelya-1039524181.html

Московская абхазская диаспора выбрала председателя

Московская абхазская диаспора выбрала председателя

В Москве состоялось отчетно-выборное собрание общественной организации "Московская абхазская диаспора". На собрании выбрали председателя правления, отчитались... 11.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-11T19:40+0300

2022-06-11T19:40+0300

2022-06-11T19:40+0300

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МОСКВА, 11 июня – Sputnik, Анжелика Бения. Единогласно председателем правления Московской абхазской диаспоры вновь был избран Беслан Агрба.Агрба возглавляет диаспору с 2012 года. Он поблагодарил всех за оказанное доверие и выразил уверенность, что благодаря объединению и тесному взаимодействию соотечественников реализовывается самый важный проект – пропаганда Абхазии за ее пределами и проект становления республики, как независимого государства."МАД – это люди, которые хотят сохранить свое национально-этническое единство, которое было на их родине, как свое родное, находясь вдали от нее. Если есть это самоощущение, то ты часть диаспоры", - отметил Агрба. Он подчеркнул, что в планах организация встреч молодых людей с экспертами."У нас много ученых, бизнесменов интересных личностей, которым есть, что сказать молодым людям. Если есть интересные проекты, мы открыты. Мне бы хотелось, чтобы мы работали, как фонды, которые работают с грантами. Хотелось бы, чтобы было больше инициативы со стороны диаспоры. Пожелание одно - инициативу не отдавать полностью нам", – добавил глава организации.Он также рассказал о проделанной работе с 2018 по 2022 годы, выделив наиболее яркие и значимые проекты диаспоры. Агрба отметил проводимую организацией культурно-просветительскую и благотворительную деятельность, к примеру, такие события как фестиваль абхазской культуры "Апсны", интеллектуальные и спортивные игры, ежегодные встречи и другие различные акции и проекты.Отдельно была выделена гуманитарная помощь по сбору средств и закупке медикаментов и медицинского оборудования во время борьбы с COVID-19. Итоговая сумма сбора в помощь Абхазии составила 8 713 500 рублей, отдельно отметили помощь некоего француза, который тоже решил поучаствовать в сборе и прислал 470 евро."Это мне немного напоминало отчасти первые дни войны, когда в Москве собирали все, что было возможно. Может, и не все пригодилось, но важно, что было объединение", – добавил Агрба.Исполнительный директор Московской абхазской диаспоры Даур Барганджия напомнил об одном из важных образовательных онлайн-проектов, инициированных новым членом правления Вахтангом Тужба. В 2021 году при поддержке Московской абхазской диаспоры и школы StemLab в тестовом режиме был создан образовательный проект, цель которого – подготовить специалистов в сфере IT, создать рабочие места и дать гражданам республики возможность работать онлайн на весь мир.Также он добавил, что молодежь в последние годы очень активная и инициативная, организовывается большое количество встреч и мероприятий, как внутри вузов, так и межвузовские.Если говорить о цифрах, за отчетный период было потрачено 34 миллиона рублей, из которых, как было отмечено на собрание, 31 миллиона – личные средства Беслана Агрба.

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