https://sputnik-abkhazia.ru/20220611/reytingovye-sorevnovaniya-rossiyskogo-tennisnogo-tura-proshli-v-gagre-1039518412.html
Рейтинговые соревнования российского теннисного тура прошли в Гагре
Рейтинговые соревнования российского теннисного тура прошли в Гагре
В турнире "Море в Гагре" приняли участие 60 юных теннисистов из Абхазии и регионов России. 11.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-11T12:40+0300
2022-06-11T12:40+0300
2022-06-11T12:40+0300
в абхазии
теннис
спорт
абхазия
гагрский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0b/1039518258_0:226:961:766_1920x0_80_0_0_8ff61ec34d3daa6af31f369f89d27e03.jpg
СУХУМ, 11 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Рейтинговые соревнования российского теннисного тура четвертой категории прошли в Гагре, рассказал корреспонденту Sputnik главный судья соревнований Саид Бебия.Соревнования проходили с 4 по 10 июня. В нем выступили 60 спортсменов из Сухума, Гагры, Пицунды, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Сочи, Москвы, Уфы, Таганрога, Кирова, Кемерово.Из общего количества участников десять теннисистов представляли Абхазию. В финале возрастной категории от девяти до десяти лет встретились Нестор Цужба из Сухума и Александр Эшба из Пицунды. Победу одержал Цужба. В возрастной категории до 13 лет "серебряную" медаль завоевал Сабри Нанба из Сухума.Турнир "Море в Гагре" уже стал традиционным. Он проводился на протяжении уже десяти лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220604/tennisist-iz-abkhazii-zavoeval-zoloto-turnira-v-ufe-1039396570.html
абхазия
гагрский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0b/1039518258_0:136:961:856_1920x0_80_0_0_7585a80bda9509ae82f437876ede4701.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
теннис, спорт, абхазия, гагрский район
Рейтинговые соревнования российского теннисного тура прошли в Гагре
В турнире "Море в Гагре" приняли участие 60 юных теннисистов из Абхазии и регионов России.
СУХУМ, 11 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Рейтинговые соревнования российского теннисного тура четвертой категории прошли в Гагре, рассказал корреспонденту Sputnik главный судья соревнований Саид Бебия.
"Несколько лет назад я получил тренерскую категорию в России и мне удалось добиться того, чтобы некоторые турниры рейтингового уровня проходили у нас. Победители и призеры получают от российского теннисного тура рейтинговые очки в зависимости от занятого места. Десятка лучших по рейтингу попадают в сборную России по теннису", - уточнил он.
Соревнования проходили с 4 по 10 июня. В нем выступили 60 спортсменов из Сухума, Гагры, Пицунды, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Сочи, Москвы, Уфы, Таганрога, Кирова, Кемерово.
Из общего количества участников десять теннисистов представляли Абхазию. В финале возрастной категории от девяти до десяти лет встретились Нестор Цужба из Сухума и Александр Эшба из Пицунды. Победу одержал Цужба. В возрастной категории до 13 лет "серебряную" медаль завоевал Сабри Нанба из Сухума.
Турнир "Море в Гагре" уже стал традиционным. Он проводился на протяжении уже десяти лет.