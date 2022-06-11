https://sputnik-abkhazia.ru/20220611/reytingovye-sorevnovaniya-rossiyskogo-tennisnogo-tura-proshli-v-gagre-1039518412.html

Рейтинговые соревнования российского теннисного тура прошли в Гагре

Рейтинговые соревнования российского теннисного тура прошли в Гагре

В турнире "Море в Гагре" приняли участие 60 юных теннисистов из Абхазии и регионов России. 11.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-11T12:40+0300

2022-06-11T12:40+0300

2022-06-11T12:40+0300

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СУХУМ, 11 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Рейтинговые соревнования российского теннисного тура четвертой категории прошли в Гагре, рассказал корреспонденту Sputnik главный судья соревнований Саид Бебия.Соревнования проходили с 4 по 10 июня. В нем выступили 60 спортсменов из Сухума, Гагры, Пицунды, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Сочи, Москвы, Уфы, Таганрога, Кирова, Кемерово.Из общего количества участников десять теннисистов представляли Абхазию. В финале возрастной категории от девяти до десяти лет встретились Нестор Цужба из Сухума и Александр Эшба из Пицунды. Победу одержал Цужба. В возрастной категории до 13 лет "серебряную" медаль завоевал Сабри Нанба из Сухума.Турнир "Море в Гагре" уже стал традиционным. Он проводился на протяжении уже десяти лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220604/tennisist-iz-abkhazii-zavoeval-zoloto-turnira-v-ufe-1039396570.html

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