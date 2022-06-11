https://sputnik-abkhazia.ru/20220611/tsik-nazval-promezhutochnye-dannye-po-yavke-vo-vtorom-ture-na-vyborakh-v-mayakskom-okruge-1039521290.html

ЦИК назвал промежуточные данные по явке во втором туре на выборах в Маякском округе

ЦИК назвал промежуточные данные по явке во втором туре на выборах в Маякском округе

Голосование во втором туре выборов в Парламент Абхазии началось в избирательном округе №8 (Маякский) в 8:00 и завершится в 20:00. 11.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-11T16:52+0300

2022-06-11T16:52+0300

2022-06-11T16:52+0300

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СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Явка во втором туре парламентских выборов в сухумском избирательном округе №8 составила к 16:00 33%, сообщает ЦИК Абхазии. Проголосовали 1313 человек из основного списка в 4039.Выборы в Народное Собрание Абхазии проходили 12 марта. Тогда в округе №8 баллотировалось 7 кандидатов.Во второй тур голосования вышли двое из них - Леон Губаз и Наур Нармания. 26 марта, при повторном голосовании они получили равное количество голосов, из-за чего выборы были признаны не состоявшимися.Кроме Маякского округа, повторные выборы прошли 14 мая в округе №18 (Гудаутский городской первый). Там депутатом был избран Леонид Лакербая.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/itogi-vyborov-v-parlament-abkhazii-1038202322.html

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