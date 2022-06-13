https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/abkhazskie-tamozhenniki-presekli-nezakonnyy-vvoz-oborudovaniya-dlya-mayninga-1039537681.html
Абхазские таможенники пресекли незаконный ввоз оборудования для майнинга
Абхазские таможенники пресекли незаконный ввоз оборудования для майнинга
В Абхазии до 31 декабря 2022 года действует запрет на ввоз в республику товаров, предназначенных для добычи криптовалют. 13.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-13T08:57+0300
2022-06-13T08:57+0300
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СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета пресекли ввоз в республику аппаратов для майнинга криптовалют и комплектующих к ним, сообщила пресс-служба ведомства. В тот же день в другом автомобиле, за рулем которого сидел гражданин Абхазии С.Кондакчян, были обнаружены и изъяты восемь хеш-плат (комплектующих для майнинг-аппаратов - прим.).Все обнаруженные аппараты и комплектующие были изъяты сотрудниками таможенного поста "Псоу". Материалы по правонарушениям были переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.Кабмин Абхазии продлил до конца года ограничения на потребление электроэнергии для майнинговых ферм, а также на ввоз в республику товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/v-sukhume-zakryli-kriptofermu--1039366240.html
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абхазия, таможня, майнинг в абхазии
Абхазские таможенники пресекли незаконный ввоз оборудования для майнинга
08:57 13.06.2022 (обновлено: 10:11 13.06.2022)
В Абхазии до 31 декабря 2022 года действует запрет на ввоз в республику товаров, предназначенных для добычи криптовалют.
СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета пресекли ввоз в республику аппаратов для майнинга криптовалют и комплектующих к ним, сообщила пресс-служба ведомства.
Девять аппаратов для майнинга и комплектующие к ним были обнаружены 11 июня во время досмотра спортивной сумки и коробок, лежащих в машине, принадлежащей гражданину Абхазии И.Чхетия.
В тот же день в другом автомобиле, за рулем которого сидел гражданин Абхазии С.Кондакчян, были обнаружены и изъяты восемь хеш-плат (комплектующих для майнинг-аппаратов - прим.).
Все обнаруженные аппараты и комплектующие были изъяты сотрудниками таможенного поста "Псоу". Материалы по правонарушениям были переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.
Кабмин Абхазии продлил до конца года ограничения на потребление электроэнергии для майнинговых ферм, а также на ввоз в республику товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют.