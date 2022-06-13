https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/abkhazskie-tamozhenniki-presekli-nezakonnyy-vvoz-oborudovaniya-dlya-mayninga-1039537681.html

Абхазские таможенники пресекли незаконный ввоз оборудования для майнинга

Абхазские таможенники пресекли незаконный ввоз оборудования для майнинга

В Абхазии до 31 декабря 2022 года действует запрет на ввоз в республику товаров, предназначенных для добычи криптовалют. 13.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-13T08:57+0300

2022-06-13T08:57+0300

2022-06-13T10:11+0300

в абхазии

абхазия

таможня

майнинг в абхазии

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СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета пресекли ввоз в республику аппаратов для майнинга криптовалют и комплектующих к ним, сообщила пресс-служба ведомства. В тот же день в другом автомобиле, за рулем которого сидел гражданин Абхазии С.Кондакчян, были обнаружены и изъяты восемь хеш-плат (комплектующих для майнинг-аппаратов - прим.).Все обнаруженные аппараты и комплектующие были изъяты сотрудниками таможенного поста "Псоу". Материалы по правонарушениям были переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.Кабмин Абхазии продлил до конца года ограничения на потребление электроэнергии для майнинговых ферм, а также на ввоз в республику товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/v-sukhume-zakryli-kriptofermu--1039366240.html

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