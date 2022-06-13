https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/natalya-poklonskaya-otpravlena-v-otstavku-s-dolzhnosti-zamglavy-rossotrudnichestva-1039540087.html
Наталья Поклонская отправлена в отставку с должности замглавы Россотрудничества
Наталья Поклонская отправлена в отставку с должности замглавы Россотрудничества
Бывший прокурор Крыма была назначена на эту должность в феврале 2022 года. 13.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-13T11:11+0300
2022-06-13T11:11+0300
2022-06-13T11:32+0300
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СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от должности заместителя руководителя Россотрудничества. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Сама Поклонская заявила, что отставка связана с ее переходом на другую работу, и поблагодарила главу государства за доверие и поддержку.Наталья Поклонская родилась на Украине и работала на разных прокурорских должностях в Крыму. Широко узнаваемой она стала после воссоединения Крыма с Россией и своего назначения прокурором Республики Крым.В 2016 году Поклонская была депутатом Государственной Думы от партии "Единая Россия". В октябре 2021 года она была назначена Чрезвычайным и Полномочным послом России в Кабо-Верде, а в феврале 2022 года заместителем главы Россотрудничества.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/poklonskaya-rasskazala-chto-budet-delat-v-rossotrudnichestve-1037409992.html
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наталья поклонская, новости, россотрудничество, владимир путин
Наталья Поклонская отправлена в отставку с должности замглавы Россотрудничества
11:11 13.06.2022 (обновлено: 11:32 13.06.2022)
Бывший прокурор Крыма была назначена на эту должность в феврале 2022 года.
СУХУМ, 13 июн – Sputnik.
Президент России Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от должности заместителя руководителя Россотрудничества. Указ
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", — говорится в документе.
Сама Поклонская заявила, что отставка связана с ее переходом на другую работу, и поблагодарила главу государства за доверие и поддержку.
Наталья Поклонская родилась на Украине и работала на разных прокурорских должностях в Крыму. Широко узнаваемой она стала после воссоединения Крыма с Россией и своего назначения прокурором Республики Крым.
В 2016 году Поклонская была депутатом Государственной Думы от партии "Единая Россия". В октябре 2021 года она была назначена Чрезвычайным и Полномочным послом России в Кабо-Верде, а в феврале 2022 года заместителем главы Россотрудничества
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