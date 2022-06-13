https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/natalya-poklonskaya-otpravlena-v-otstavku-s-dolzhnosti-zamglavy-rossotrudnichestva-1039540087.html

Наталья Поклонская отправлена в отставку с должности замглавы Россотрудничества

Наталья Поклонская отправлена в отставку с должности замглавы Россотрудничества

Бывший прокурор Крыма была назначена на эту должность в феврале 2022 года. 13.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-13T11:11+0300

2022-06-13T11:11+0300

2022-06-13T11:32+0300

наталья поклонская

новости

россотрудничество

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0d/1039540147_0:111:3246:1937_1920x0_80_0_0_e1bf4fa8743b6b7188f2b7c22fd94a59.jpg

СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от должности заместителя руководителя Россотрудничества. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Сама Поклонская заявила, что отставка связана с ее переходом на другую работу, и поблагодарила главу государства за доверие и поддержку.Наталья Поклонская родилась на Украине и работала на разных прокурорских должностях в Крыму. Широко узнаваемой она стала после воссоединения Крыма с Россией и своего назначения прокурором Республики Крым.В 2016 году Поклонская была депутатом Государственной Думы от партии "Единая Россия". В октябре 2021 года она была назначена Чрезвычайным и Полномочным послом России в Кабо-Верде, а в феврале 2022 года заместителем главы Россотрудничества.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/poklonskaya-rasskazala-chto-budet-delat-v-rossotrudnichestve-1037409992.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

наталья поклонская, новости, россотрудничество, владимир путин