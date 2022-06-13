https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/unikalnyy-bronzovyy-kubok-nashli-v-abkhazii-1039566216.html

Уникальный бронзовый кубок нашли в Абхазии

Уникальный бронзовый кубок нашли в Абхазии

Точный период создания кубка пока не установлен, артефакт изучают ученые. Предположительно, он был изготовлен местными мастерами, об этом свидетельствует... 13.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-13T18:40+0300

2022-06-13T18:40+0300

2022-06-13T18:40+0300

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СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Уникальный бронзовый кубок нашли в селе Моква Очамчырского района, рассказал в эфире радио Sputnik декан исторического факультета Абхазского государственного университета Алик Габелия."Леон сразу сообщил мне об этом, показал фотографии. На следующий день он приехал с самим кубком. Это большая находка, так как подобных артефактов в Абхазии еще не находили. Кубок бронзовый, с красивым орнаментом", – сказал Габелия.Точная дата изготовления кубка пока не установлена, ученые сейчас изучают артефакт. Предположительно, его создали местные мастера, об этом свидетельствует орнамент, выполненный в абхазской графической традиции. К тому же, по словам ученого, бронза в Абхазии была широко распространена."Подобный кубок недавно я видел на одном из московских аукционов. Тот кубок датировался монголо-татарским периодом. Этот кубок, как мы видим, более древний. Конечно, часть кубка надколота, но восстановить его можно. Форма четко отслеживается. После того как мы почистили кубок, мы увидели не только орнамент, но и букву А", – отметил Алик Габелия.После того как изучат находку, ее планируют выставить в музее при АГУ, либо передадут в Абхазский государственный музей.Само место, где нашли кубок, ученые планируют исследовать и, по возможности, провести раскопки.

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