https://sputnik-abkhazia.ru/20220614/natalya-poklonskaya-stala-sovetnikom-genprokurora-rossii-1039580412.html

Наталья Поклонская стала советником генпрокурора России

Наталья Поклонская стала советником генпрокурора России

Вчера, 13 июня, Владимир Путин подписал указ об освобождении Поклонской от должности замруководителя Россотрудничества. 14.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-14T12:20+0300

2022-06-14T12:20+0300

2022-06-14T15:00+0300

наталья поклонская

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0e/1039579406_0:131:2601:1594_1920x0_80_0_0_5c3dfccdb2412edf0d3b976120f0f48c.jpg

СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Наталья Поклонская назначена на должность советника генерального прокурора России Игоря Краснова. Об этом Поклонская сообщила в своем официальном Telegram-канале.Ранее сообщалось, что Наталья Поклонская была освобождена от должности заместителя руководителя Россотрудничества указом президента России Владимира Путина. По ее заявлению, указ был связан с ее переходом на другую работу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/natalya-poklonskaya-otpravlena-v-otstavku-s-dolzhnosti-zamglavy-rossotrudnichestva-1039540087.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

наталья поклонская, новости, россия