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https://sputnik-abkhazia.ru/20220614/natalya-poklonskaya-stala-sovetnikom-genprokurora-rossii-1039580412.html
Наталья Поклонская стала советником генпрокурора России
Наталья Поклонская стала советником генпрокурора России
Вчера, 13 июня, Владимир Путин подписал указ об освобождении Поклонской от должности замруководителя Россотрудничества. 14.06.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Наталья Поклонская назначена на должность советника генерального прокурора России Игоря Краснова. Об этом Поклонская сообщила в своем официальном Telegram-канале.Ранее сообщалось, что Наталья Поклонская была освобождена от должности заместителя руководителя Россотрудничества указом президента России Владимира Путина. По ее заявлению, указ был связан с ее переходом на другую работу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/natalya-poklonskaya-otpravlena-v-otstavku-s-dolzhnosti-zamglavy-rossotrudnichestva-1039540087.html
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наталья поклонская, новости, россия

Наталья Поклонская стала советником генпрокурора России

12:20 14.06.2022 (обновлено: 15:00 14.06.2022)
© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкОткрытие IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Открытие IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20 - Sputnik Абхазия, 1920, 14.06.2022
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Вчера, 13 июня, Владимир Путин подписал указ об освобождении Поклонской от должности замруководителя Россотрудничества.
СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Наталья Поклонская назначена на должность советника генерального прокурора России Игоря Краснова. Об этом Поклонская сообщила в своем официальном Telegram-канале.

"Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре РФ", – написала Поклонская.

Ранее сообщалось, что Наталья Поклонская была освобождена от должности заместителя руководителя Россотрудничества указом президента России Владимира Путина. По ее заявлению, указ был связан с ее переходом на другую работу.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - Sputnik Абхазия, 1920, 13.06.2022
Наталья Поклонская отправлена в отставку с должности замглавы Россотрудничества
Вчера, 11:11
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