https://sputnik-abkhazia.ru/20220614/natalya-poklonskaya-stala-sovetnikom-genprokurora-rossii-1039580412.html
Наталья Поклонская стала советником генпрокурора России
Наталья Поклонская стала советником генпрокурора России
Вчера, 13 июня, Владимир Путин подписал указ об освобождении Поклонской от должности замруководителя Россотрудничества. 14.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-14T12:20+0300
2022-06-14T12:20+0300
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СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Наталья Поклонская назначена на должность советника генерального прокурора России Игоря Краснова. Об этом Поклонская сообщила в своем официальном Telegram-канале.Ранее сообщалось, что Наталья Поклонская была освобождена от должности заместителя руководителя Россотрудничества указом президента России Владимира Путина. По ее заявлению, указ был связан с ее переходом на другую работу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/natalya-poklonskaya-otpravlena-v-otstavku-s-dolzhnosti-zamglavy-rossotrudnichestva-1039540087.html
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наталья поклонская, новости, россия
Наталья Поклонская стала советником генпрокурора России
12:20 14.06.2022 (обновлено: 15:00 14.06.2022)
Вчера, 13 июня, Владимир Путин подписал указ об освобождении Поклонской от должности замруководителя Россотрудничества.
СУХУМ, 14 июн – Sputnik.
Наталья Поклонская назначена на должность советника генерального прокурора России Игоря Краснова. Об этом Поклонская сообщила
в своем официальном Telegram-канале.
"Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре РФ", – написала Поклонская.
Ранее сообщалось, что Наталья Поклонская была освобождена от должности заместителя руководителя Россотрудничества
указом президента России Владимира Путина. По ее заявлению, указ был связан с ее переходом на другую работу.