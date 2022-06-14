https://sputnik-abkhazia.ru/20220614/predlozheniya-aruaa-veteranskaya-organizatsiya-provela-sezd-v-sukhume-1039590991.html

Предложения "Аруаа": ветеранская организация провела съезд в Сухуме

Предложения "Аруаа": ветеранская организация провела съезд в Сухуме

Делегаты съезда проголосовали за продление срока председателя "Аруаа" Темура Гулия на два года и избрали новых членов Высшего совета ветеранской организации. 14.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-14T17:58+0300

2022-06-14T17:58+0300

2022-06-14T18:06+0300

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СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Десятый съезд Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии "Аруаа" состоялся во вторник ,14 июня, в Сухуме."Также было обещано сократить число чиновников, отменить закон об НДС, принять закон об образовании, перераспределить полномочия между парламентом и президентом. Для проведения обозначенных президентом реформ, пандемия и спецоперация России на Украине не помеха. На это даже не нужны дополнительные средства из бюджета. Сокращение госслужащих привело бы к экономии государственных средств, у них же все наоборот – количество министерств увеличилось с 12 до 14", – подчеркнул он.Руководитель организации также дал негативную оценку работе руководства в области обеспечения правопорядка, регулирования экономики и другим направлениям деятельности государства. Так, Темур Гулия отметил, что поднятие цен на электроэнергию негативно отражается на гражданах страны, уровень зарплат которых очень низок.Для успешного развития Абхазии необходимо определить цели для объединения многонационального народа республики. И, по словам Гулия, "Аруаа" может предложить ряд мер."Мы хотим предложить идею, которая звучит так: вернуть доверие общества к власти, государству. Доверие к словам, уважение к старшим. Чтобы вернуть доверие друг к другу, нам надо говорить правду и поступать по совести. Каждый должен начать с себя и быть честным перед собой, мы все должны понять, что капитализм в его классическом понимании не годится для нашего общества. Конечно, у нас будет предпринимательство и частная собственность, но это не должно быть за счет коррупции и близости к власти", - сказал руководитель "Аруаа".Он также выразил мнение о том, что в Абхазии давно настало время перехода на парламентско-президентскую форму правления. "Избрав парламент по смешанной системе, мы должны перераспределить полномочия между президентом и парламентом и дать возможность народным избранникам принять самое непосредственное участие в формировании Кабинета министров", – отметил он.Темур Гулия подчеркнул, что "Аруаа" предлагает провести общенародный референдум по всем значимым вопросам, в том числе об использования природных ресурсов. Он призвал все политические и общественные организации принять участие в формировании перечня вопросов, которые будут выноситься на референдум.После выступлений делегаты съезда проголосовали за избрание 56 членов Высшего совета "Аруаа", и приняли резолюцию съезда.В документе, в частности, говорится о необходимости масштабной политической реформы в стране с перераспределением полномочий между президентом и Парламентом. Кроме того, в связи с напряженной международной обстановкой, "Аруаа" предлагает реформировать вооруженные силы республики, для увеличения их эффективности, технологического и технического оснащения, а также повышения уровня материального обеспечения военнослужащих и социальных гарантий их семьям.Также "Аруаа" предлагает Парламенту принять в окончательном чтении закон о ветеранах Отечественной войны народа Абхазии. Помимо этого, организация обратилась к главе государства с просьбой дать объективную оценку работе премьер-министра и всего экономического блока правительства в связи со значительным повышением тарифов за электроэнергию и призвала Парламент принять в окончательном чтении закон "Об общественном телевидении республики".

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