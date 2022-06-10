https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/spetsoperatsiya-vs-rossii-uchast-legionerov-predopredelena-1039507443.html
Спецоперация ВС России: участь "легионеров" предопределена
Спецоперация ВС России: участь "легионеров" предопределена
Министерство обороны России не раз указывало на то, что на стороне Киева воюют иностранные наемники, на которых не распространяются нормы международного... 10.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-10T22:00+0300
2022-06-10T22:00+0300
2022-06-10T22:00+0300
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военная спецоперация рф в донбассе
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Применение поставленных Киеву западных вооружений тормозит отсутствие в ВСУ подготовленных специалистов, и эту проблему пытаются решить привлечением иностранных наемников, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Американцы и британцы передали Киеву четыре установки М142 HIMARS и три системы M270 MLRS – это РСЗО дальностью до 80 км, с дополнительной опцией запуска оперативно-тактических ракет дальностью до 300 км. Вашингтон предоставил Киеву противокорабельные ракетные комплексы Harpoon береговой модификации, а Лондон готов отправить морскую версию ракеты Brimstone дальностью до 20 км. Французский президент Эммануэль Макрон заявил о продолжении поставок самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR калибра 155 мм. Ранее Франция передала ВСУ 18 таких самоходок.В украинской армии нет специалистов для эксплуатации упомянутых систем. С учетом катастрофического положения ВСУ на "восточном фронте", времени на подготовку кадров (командировку в одну из стран НАТО) тоже нет. Решить проблему быстро можно лишь за счет привлечения иностранных "легионеров". Представители Минобороны РФ неоднократно заявляли, что прибывшие на Украину "повоевать с русскими" иностранцы комбатантами не являются, под действие Женевской конвенции не подпадают, и являются военной целью.Высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования российские войска 9 июня уничтожили учебный центр "Интернационального легиона" ВСУ в Житомирской области. В тот же день Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни троих иностранных наемников. Неслучайное совпадение подчеркивает важность уничтожения или нейтрализации иностранных специалистов-террористов всеми законными методами.Вашингтон и Лондон оперативно-истерично отреагировали на приговор, но статус осужденных наемников от этого не изменится. Российские ракетные удары и донецкие судебные процессы будут и впредь сокращать количество "легионеров" ВСУ и приднепровский ареал обитания натовских экспертов и советников.Снарядный голод и отчаяниеРазведка США называет положение украинской армии на "восточном фронте" катастрофическим, а превосходство российских войск и корпусов ДНР и ЛНР в Донбассе очевидным и абсолютным. Воздушно-космические силы, ракетные войска и артиллерия России полностью контролируют небо и землю в зоне спецоперации.Поставленные Киеву противотанковые и противовоздушные комплексы НАТО практически бесполезны – сегодня все решает дальнобойная артиллерия. Причем российская артиллерия в 20 раз могущественнее украинской. ВСУ тратят последние запасы "советских" снарядов – по 6000 в день, а в ответ "прилетает" более 100 тысяч российских. Страны НАТО изрядно опустошили свои арсеналы (155-мм боеприпасов), и "артиллерийская война" в ближайшие месяцы не обещает киевскому режиму ничего хорошего.Президент Владимир Зеленский прячет от Вашингтона реальные цифры потерь ВСУ, и все же американские эксперты отметили необъяснимое исчезновение 200 тысяч украинских военнослужащих. По данным донецких наблюдателей, Киев потерял убитыми более 50 тысяч солдат (с учетом пропавших без вести – более 61 тысячи). Авдеевская группировка ВСУ потеряла безвозвратно более 1100 солдат за неделю.Украинский главнокомандующий Валерий Залужный не раз предлагал офису президента вывести войска из Северодонецко-Лисичанской агломерации на позиции западнее. На Банковой сохранению боеспособности войск и жизни сограждан предпочитают надуманные "символы сопротивления". Итог лишь на этом отдельном участке фронта – не менее 200 погибших и 800 раненых ежесуточно.Прорыв линии обороны ВСУ в районе Святогорска 6 июня открыл союзным войскам путь на Славянск, и вчера началась разведка боем на окраине этого города. Во всех эпизодах просматривается общая закономерность: чем больше Запад "помогает" Украине оружием и "специалистами", тем жестче действует российская армия, расширяя границы проведения специальной операции, и тем больше украинских военнослужащих отправляются в "небесную сотню". В лучшем случае – плен или бегство, которые также носят массовый характер.Законодательные инициативы киевского режима по расстрелам дезертиров и легализации производства марихуаны не поднимут моральный дух и боеспособность ВСУ. Дальнейшая военная активность НАТО на украинском направлении способна взорвать Европу и Северную Америку, которые и без того переживают не лучшие времена.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/minoborony-rossii-unichtozhilo-bolee-200-min-vo-vremya-razminirovaniya-natsparka-v-dnr-1039495948.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/rossiyskie-voyska-na-ukraine-unichtozhili-tsentr-podgotovki-inostrannykh-naemnikov-1039477440.html
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россия, украина, мнение, авторы, колумнисты
Спецоперация ВС России: участь "легионеров" предопределена
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Министерство обороны России не раз указывало на то, что на стороне Киева воюют иностранные наемники, на которых не распространяются нормы международного гуманитарного права.
Применение поставленных Киеву западных вооружений тормозит отсутствие в ВСУ подготовленных специалистов, и эту проблему пытаются решить привлечением иностранных наемников, пишет военный эксперт Александр Хроленко.
Российские войска со своей стороны делают все возможное, чтобы натовские "легионеры" и боевая техника на Украине жили недолго.
Американцы и британцы передали Киеву четыре установки М142 HIMARS и три системы M270 MLRS – это РСЗО дальностью до 80 км, с дополнительной опцией запуска оперативно-тактических ракет дальностью до 300 км. Вашингтон предоставил Киеву противокорабельные ракетные комплексы Harpoon береговой модификации, а Лондон готов отправить морскую версию ракеты Brimstone дальностью до 20 км. Французский президент Эммануэль Макрон заявил о продолжении поставок самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR калибра 155 мм. Ранее Франция передала ВСУ 18 таких самоходок.
В украинской армии нет специалистов для эксплуатации упомянутых систем. С учетом катастрофического положения ВСУ на "восточном фронте", времени на подготовку кадров (командировку в одну из стран НАТО) тоже нет. Решить проблему быстро можно лишь за счет привлечения иностранных "легионеров". Представители Минобороны РФ неоднократно заявляли, что прибывшие на Украину "повоевать с русскими" иностранцы комбатантами не являются, под действие Женевской конвенции не подпадают, и являются военной целью.
Высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования российские войска 9 июня уничтожили учебный центр "Интернационального легиона" ВСУ в Житомирской области. В тот же день Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни троих иностранных наемников. Неслучайное совпадение подчеркивает важность уничтожения или нейтрализации иностранных специалистов-террористов всеми законными методами.
Вашингтон и Лондон оперативно-истерично отреагировали на приговор, но статус осужденных наемников от этого не изменится. Российские ракетные удары и донецкие судебные процессы будут и впредь сокращать количество "легионеров" ВСУ и приднепровский ареал обитания натовских экспертов и советников.
Снарядный голод и отчаяние
Разведка США называет положение украинской армии на "восточном фронте" катастрофическим, а превосходство российских войск и корпусов ДНР и ЛНР в Донбассе очевидным и абсолютным. Воздушно-космические силы, ракетные войска и артиллерия России полностью контролируют небо и землю в зоне спецоперации.
Поставленные Киеву противотанковые и противовоздушные комплексы НАТО практически бесполезны – сегодня все решает дальнобойная артиллерия. Причем российская артиллерия в 20 раз могущественнее украинской. ВСУ тратят последние запасы "советских" снарядов – по 6000 в день, а в ответ "прилетает" более 100 тысяч российских. Страны НАТО изрядно опустошили свои арсеналы (155-мм боеприпасов), и "артиллерийская война" в ближайшие месяцы не обещает киевскому режиму ничего хорошего.
Президент Владимир Зеленский прячет от Вашингтона реальные цифры потерь ВСУ, и все же американские эксперты отметили необъяснимое исчезновение 200 тысяч украинских военнослужащих. По данным донецких наблюдателей, Киев потерял убитыми более 50 тысяч солдат (с учетом пропавших без вести – более 61 тысячи). Авдеевская группировка ВСУ потеряла безвозвратно более 1100 солдат за неделю.
Украинский главнокомандующий Валерий Залужный не раз предлагал офису президента вывести войска из Северодонецко-Лисичанской агломерации на позиции западнее. На Банковой сохранению боеспособности войск и жизни сограждан предпочитают надуманные "символы сопротивления". Итог лишь на этом отдельном участке фронта – не менее 200 погибших и 800 раненых ежесуточно.
Прорыв линии обороны ВСУ в районе Святогорска 6 июня открыл союзным войскам путь на Славянск, и вчера началась разведка боем на окраине этого города. Во всех эпизодах просматривается общая закономерность: чем больше Запад "помогает" Украине оружием и "специалистами", тем жестче действует российская армия, расширяя границы проведения специальной операции, и тем больше украинских военнослужащих отправляются в "небесную сотню". В лучшем случае – плен или бегство, которые также носят массовый характер.
Законодательные инициативы киевского режима по расстрелам дезертиров и легализации производства марихуаны не поднимут моральный дух и боеспособность ВСУ. Дальнейшая военная активность НАТО на украинском направлении способна взорвать Европу и Северную Америку, которые и без того переживают не лучшие времена.
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