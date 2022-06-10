https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/spetsoperatsiya-vs-rossii-uchast-legionerov-predopredelena-1039507443.html

Спецоперация ВС России: участь "легионеров" предопределена

Спецоперация ВС России: участь "легионеров" предопределена

Министерство обороны России не раз указывало на то, что на стороне Киева воюют иностранные наемники, на которых не распространяются нормы международного... 10.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-10T22:00+0300

2022-06-10T22:00+0300

2022-06-10T22:00+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

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Применение поставленных Киеву западных вооружений тормозит отсутствие в ВСУ подготовленных специалистов, и эту проблему пытаются решить привлечением иностранных наемников, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Американцы и британцы передали Киеву четыре установки М142 HIMARS и три системы M270 MLRS – это РСЗО дальностью до 80 км, с дополнительной опцией запуска оперативно-тактических ракет дальностью до 300 км. Вашингтон предоставил Киеву противокорабельные ракетные комплексы Harpoon береговой модификации, а Лондон готов отправить морскую версию ракеты Brimstone дальностью до 20 км. Французский президент Эммануэль Макрон заявил о продолжении поставок самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR калибра 155 мм. Ранее Франция передала ВСУ 18 таких самоходок.В украинской армии нет специалистов для эксплуатации упомянутых систем. С учетом катастрофического положения ВСУ на "восточном фронте", времени на подготовку кадров (командировку в одну из стран НАТО) тоже нет. Решить проблему быстро можно лишь за счет привлечения иностранных "легионеров". Представители Минобороны РФ неоднократно заявляли, что прибывшие на Украину "повоевать с русскими" иностранцы комбатантами не являются, под действие Женевской конвенции не подпадают, и являются военной целью.Высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования российские войска 9 июня уничтожили учебный центр "Интернационального легиона" ВСУ в Житомирской области. В тот же день Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни троих иностранных наемников. Неслучайное совпадение подчеркивает важность уничтожения или нейтрализации иностранных специалистов-террористов всеми законными методами.Вашингтон и Лондон оперативно-истерично отреагировали на приговор, но статус осужденных наемников от этого не изменится. Российские ракетные удары и донецкие судебные процессы будут и впредь сокращать количество "легионеров" ВСУ и приднепровский ареал обитания натовских экспертов и советников.Снарядный голод и отчаяниеРазведка США называет положение украинской армии на "восточном фронте" катастрофическим, а превосходство российских войск и корпусов ДНР и ЛНР в Донбассе очевидным и абсолютным. Воздушно-космические силы, ракетные войска и артиллерия России полностью контролируют небо и землю в зоне спецоперации.Поставленные Киеву противотанковые и противовоздушные комплексы НАТО практически бесполезны – сегодня все решает дальнобойная артиллерия. Причем российская артиллерия в 20 раз могущественнее украинской. ВСУ тратят последние запасы "советских" снарядов – по 6000 в день, а в ответ "прилетает" более 100 тысяч российских. Страны НАТО изрядно опустошили свои арсеналы (155-мм боеприпасов), и "артиллерийская война" в ближайшие месяцы не обещает киевскому режиму ничего хорошего.Президент Владимир Зеленский прячет от Вашингтона реальные цифры потерь ВСУ, и все же американские эксперты отметили необъяснимое исчезновение 200 тысяч украинских военнослужащих. По данным донецких наблюдателей, Киев потерял убитыми более 50 тысяч солдат (с учетом пропавших без вести – более 61 тысячи). Авдеевская группировка ВСУ потеряла безвозвратно более 1100 солдат за неделю.Украинский главнокомандующий Валерий Залужный не раз предлагал офису президента вывести войска из Северодонецко-Лисичанской агломерации на позиции западнее. На Банковой сохранению боеспособности войск и жизни сограждан предпочитают надуманные "символы сопротивления". Итог лишь на этом отдельном участке фронта – не менее 200 погибших и 800 раненых ежесуточно.Прорыв линии обороны ВСУ в районе Святогорска 6 июня открыл союзным войскам путь на Славянск, и вчера началась разведка боем на окраине этого города. Во всех эпизодах просматривается общая закономерность: чем больше Запад "помогает" Украине оружием и "специалистами", тем жестче действует российская армия, расширяя границы проведения специальной операции, и тем больше украинских военнослужащих отправляются в "небесную сотню". В лучшем случае – плен или бегство, которые также носят массовый характер.Законодательные инициативы киевского режима по расстрелам дезертиров и легализации производства марихуаны не поднимут моральный дух и боеспособность ВСУ. Дальнейшая военная активность НАТО на украинском направлении способна взорвать Европу и Северную Америку, которые и без того переживают не лучшие времена.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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