https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/butba-ob-organizatsii-videokontrolya-na-dorogakh-samyy-luchshiy-regulyator--eto-rubl-1039610656.html
Бутба об организации видеоконтроля на дорогах: самый лучший регулятор – это рубль
Бутба об организации видеоконтроля на дорогах: самый лучший регулятор – это рубль
14 июня в Кабинете министров Абхазии прошло совещание по вопросу организации системы видеоконтроля дорожного движения. 15.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-15T18:45+0300
2022-06-15T18:45+0300
2022-06-15T19:20+0300
в абхазии
мвд абхазии
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0f/1039608425_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_6b6b2d56e13a4c7152e2e495eb254754.jpg
СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Водители снижают скорость на участках дороги, где стоят камеры, потому что самый лучший регулятор – это рубль, сказал министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба, комментируя организацию системы видеоконтроля дорожного движения.Бутба также отметил, что развивать организацию системы видеоконтроля можно поэтапно."Если запустить первый этап, потом можно развиваться за счет поступающих денег со штрафов, то есть такая финансовая модель нами рассматривается. Мы были инициаторами того, чтобы это сделать под контролем МВД, вся проблема в том, что нужно форму найти как это реализовать, потому что Министерство внутренних дел не имеет по закону права заниматься предпринимательской деятельностью", - сказал министр.Когда люди будут понимать, что за нарушения правил придется платить, система видеоконтроля будет давать свои плоды, уверен Бутба.14 июня в Кабинете министров Абхазии прошло совещание по вопросу организации системы видеоконтроля дорожного движения. Установка камер позволит снизить количество аварий на дорогах, так как, осознавая, что все нарушения правил дорожного движения фиксируются, водители будут ездить аккуратнее.Участники встречи должны будут в кратчайшие сроки представить на рассмотрение свои предложения для принятия окончательного решения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/posrednik-butba-o-bezopasnosti-turistov-rabote-gai-i-borbe-s-oborotom-narkotikov-1039606887.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220614/ustanovku-kamer-na-dorogakh-abkhazii-obsudili-v-kabmine-1039594948.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0f/1039608425_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_287b790026a538b3dc05838c9c3a956f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мвд абхазии, абхазия
Бутба об организации видеоконтроля на дорогах: самый лучший регулятор – это рубль
18:45 15.06.2022 (обновлено: 19:20 15.06.2022)
14 июня в Кабинете министров Абхазии прошло совещание по вопросу организации системы видеоконтроля дорожного движения.
СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Водители снижают скорость на участках дороги, где стоят камеры, потому что самый лучший регулятор – это рубль, сказал министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба, комментируя организацию системы видеоконтроля дорожного движения.
"На данном этапе все находится в рабочем режиме, проводятся встречи, но однозначно, компания, которая будет этим заниматься, должна стопроцентно быть государственной. Это не такие большие денежные средства, которые необходимы, тем более, что сама эта деятельность приносит деньги за счет нарушителей, государство это может реализовать без проблем", - подчеркнул министр.
Бутба также отметил, что развивать организацию системы видеоконтроля можно поэтапно.
"Если запустить первый этап, потом можно развиваться за счет поступающих денег со штрафов, то есть такая финансовая модель нами рассматривается. Мы были инициаторами того, чтобы это сделать под контролем МВД, вся проблема в том, что нужно форму найти как это реализовать, потому что Министерство внутренних дел не имеет по закону права заниматься предпринимательской деятельностью", - сказал министр.
Когда люди будут понимать, что за нарушения правил придется платить, система видеоконтроля будет давать свои плоды, уверен Бутба.
14 июня в Кабинете министров Абхазии прошло совещание по вопросу организации системы видеоконтроля дорожного движения. Установка камер позволит снизить количество аварий на дорогах, так как, осознавая, что все нарушения правил дорожного движения фиксируются, водители будут ездить аккуратнее.
Для реализации проекта, проработка которого была поручена президентом Абхазии Асланом Бжания, государственные органы будут взаимодействовать с частными компаниями, работающими на рынке коммуникационных услуг и предоставляющих услуги связи.
Участники встречи должны будут в кратчайшие сроки представить на рассмотрение свои предложения для принятия окончательного решения.