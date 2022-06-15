https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/butba-ob-organizatsii-videokontrolya-na-dorogakh-samyy-luchshiy-regulyator--eto-rubl-1039610656.html

Бутба об организации видеоконтроля на дорогах: самый лучший регулятор – это рубль

Бутба об организации видеоконтроля на дорогах: самый лучший регулятор – это рубль

14 июня в Кабинете министров Абхазии прошло совещание по вопросу организации системы видеоконтроля дорожного движения. 15.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-15T18:45+0300

2022-06-15T18:45+0300

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СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Водители снижают скорость на участках дороги, где стоят камеры, потому что самый лучший регулятор – это рубль, сказал министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба, комментируя организацию системы видеоконтроля дорожного движения.Бутба также отметил, что развивать организацию системы видеоконтроля можно поэтапно."Если запустить первый этап, потом можно развиваться за счет поступающих денег со штрафов, то есть такая финансовая модель нами рассматривается. Мы были инициаторами того, чтобы это сделать под контролем МВД, вся проблема в том, что нужно форму найти как это реализовать, потому что Министерство внутренних дел не имеет по закону права заниматься предпринимательской деятельностью", - сказал министр.Когда люди будут понимать, что за нарушения правил придется платить, система видеоконтроля будет давать свои плоды, уверен Бутба.14 июня в Кабинете министров Абхазии прошло совещание по вопросу организации системы видеоконтроля дорожного движения. Установка камер позволит снизить количество аварий на дорогах, так как, осознавая, что все нарушения правил дорожного движения фиксируются, водители будут ездить аккуратнее.Участники встречи должны будут в кратчайшие сроки представить на рассмотрение свои предложения для принятия окончательного решения.

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