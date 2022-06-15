https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/dzhansukh-adleyba-obyavil-golodovku-iz-za-tsen-na-toplivo-1039605877.html

Джансух Адлейба объявил голодовку из-за цен на топливо

Джансух Адлейба объявил голодовку из-за цен на топливо

Общественный деятель Джансух Адлейба 13 июня объявил голодовку из-за повышения цен на топливо в республике. 15.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-15T14:24+0300

2022-06-15T14:24+0300

2022-06-15T14:36+0300

в абхазии

топливо

абхазия

экономика

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СУХУМ, 15 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Общественный деятель, экс-кандидат в депутаты Парламента Джансух Адлейба начал голодовку на площади Свободы в Сухуме 13 июня в знак протеста на повышения цен на топливо.Одновременно с акцией проходит сбор подписей под требованием о снижении цен на топливо, его уже подписали более 250 человек. В интервью Sputnik активист рассказал, что за эти три дня у него прошло несколько встреч с представителями власти.Джансух Адлейба считает, что если в Южной Осетии, ДНР, ЛНР и других дружественных странах России цены на топливо ниже, то в Абхазии они должны быть как минимум такими же.15 июня в социальных сетях появилась информация о том, что топливная компания "Апсны-Ойл" по договоренности с Джансухом Адлейба подготовила пакет документов с информацией о поставках и стоимости топлива за последние месяцы. Акцию протеста он намерен продолжать до тех пор, пока проблема не будет решена в пользу потребителей топлива.13 июня президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание по вопросу регулирования цен на топливо. На этой встрече обсуждались причины изменения цен и механизмы, с помощью которых можно было бы их регулировать. По итогам совещания Аслан Бжания поручил Министерству экономики совместно с российскими коллегами проработать вопрос доступа Абхазии к вторичному сырью и порекомендовал в ближайшее время определиться с трейдерами. Также он добавил, что в столь важной сфере, как топливо, не должно быть монополии, а здоровая конкуренция должна поддерживаться решениями в правовой сфере.В 2019 году Джансух Адлейба был инициатором митинга с требованием закрыть городскую свалку в Сухуме.В феврале 2020 года он и его единомышленники соорудили палатки у здания Парламента и не расходились, пока депутаты не приняли в окончательном чтении закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами". Уже 2 марта Адлейба и еще двое сторонников собрались на площади Свободы в Сухуме и объявили голодовку, требуя принятия поправок к закону. После десяти дней голодовки, 12 марта, Парламент Абхазии принял поправки.В 2022 году Адлейба был кандидатом в депутаты Парламента.

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