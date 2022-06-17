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Андзор Гоов обсудил медицину катастроф с министром здравоохранения ЛНР
Андзор Гоов обсудил медицину катастроф с министром здравоохранения ЛНР
Это уже не первая поездка Андзора Гоова на Донбасс, в апреле он и врач Сухумской городской больницы Алхас Джинджолия две недели находились там с волонтерской... 17.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-17T13:45+0300
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СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Начальник медицинского управления МЧС Абхазии Андзор Гоов встретился с министром здравоохранения Луганской Народной Республики Наталией Пащенко, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Кроме того, Гоов ознакомился с работой медперсонала в одной из больниц Луганска и даже принял участие в проведении хирургической операции.Ранее Гоов заявлял, что у абхазских медиков есть планы вернуться на Донбасс для оказания медицинской помощи пострадавшим. Врачи из Абхазии находились там в составе большой врачебной группы из российских регионов и более двух недель и лечили всех больных, попавших в госпиталь, в том числе раненых украинских военных.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/osoboe-vnimanie-kak-abkhazskikh-vrachey-vstretili-na-donbasse-1038972752.html
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Андзор Гоов обсудил медицину катастроф с министром здравоохранения ЛНР
13:45 17.06.2022 (обновлено: 13:50 17.06.2022)
Это уже не первая поездка Андзора Гоова на Донбасс, в апреле он и врач Сухумской городской больницы Алхас Джинджолия две недели находились там с волонтерской миссией.
СУХУМ, 17 июн – Sputnik.
Начальник медицинского управления МЧС Абхазии Андзор Гоов встретился с министром здравоохранения Луганской Народной Республики Наталией Пащенко, сообщает
пресс-служба МЧС Абхазии.
Во время встречи стороны обсудили сотрудничество двух ведомств, в том числе в работе подразделений медицины катастроф и оказания помощи людям во время чрезвычайных ситуаций и при их ликвидации.
Кроме того, Гоов ознакомился с работой медперсонала в одной из больниц Луганска и даже принял участие в проведении хирургической операции.
Ранее Гоов заявлял,
что у абхазских медиков есть планы вернуться на Донбасс для оказания медицинской помощи пострадавшим. Врачи из Абхазии находились там в составе большой врачебной группы из российских регионов и более двух недель и лечили всех больных, попавших в госпиталь, в том числе раненых украинских военных.