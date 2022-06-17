https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/andzor-goov-obsudil-meditsinu-katastrof-s-s-ministrom-zdravookhraneniya-lnr-1039643564.html

Андзор Гоов обсудил медицину катастроф с министром здравоохранения ЛНР

Андзор Гоов обсудил медицину катастроф с министром здравоохранения ЛНР

Это уже не первая поездка Андзора Гоова на Донбасс, в апреле он и врач Сухумской городской больницы Алхас Джинджолия две недели находились там с волонтерской... 17.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-17T13:45+0300

2022-06-17T13:45+0300

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СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Начальник медицинского управления МЧС Абхазии Андзор Гоов встретился с министром здравоохранения Луганской Народной Республики Наталией Пащенко, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Кроме того, Гоов ознакомился с работой медперсонала в одной из больниц Луганска и даже принял участие в проведении хирургической операции.Ранее Гоов заявлял, что у абхазских медиков есть планы вернуться на Донбасс для оказания медицинской помощи пострадавшим. Врачи из Абхазии находились там в составе большой врачебной группы из российских регионов и более двух недель и лечили всех больных, попавших в госпиталь, в том числе раненых украинских военных.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/osoboe-vnimanie-kak-abkhazskikh-vrachey-vstretili-na-donbasse-1038972752.html

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