https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/rukovoditel-komissii-po-konstitutsionnoy-reforme-rasskazala-ob-itogakh-raboty-1039646076.html

Руководитель комиссии по конституционной реформе рассказала об итогах работы

Руководитель комиссии по конституционной реформе рассказала об итогах работы

Указ о создании комиссии по конституционной реформе президент Абхазии Аслан Бжания подписал 9 октября 2020 года. 17.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-17T17:42+0300

2022-06-17T17:42+0300

2022-06-17T17:42+0300

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СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Руководитель комиссии по конституционной реформе Нателла Акаба в интервью радио Sputnik рассказала о том, какие предложения были выработаны комиссией и направлены президенту.Акаба пояснила, что комиссия работала долгое время, но сейчас практически не функционирует. Идею о перераспределении части полномочий главы государства Акаба поддержала."Я предлагала, чтобы мы внесли на рассмотрение этой комиссии проблему перехода нашей мажоритарной системы к мажоритарно-пропорциональной. Но, к сожалению, члены комиссии сказали, что это не нужно, что надо внести поправки в закон о выборах. Я лично уже ушла из этой комиссии, но те, кто был за решение, все подписали и отправили президенту. Я пока не знаю, как президент на это отреагирует. Если он подпишет закон, то передаст его на рассмотрение Парламента, и все зависит от того, как депутаты на это отреагируют", – заметила она.В комиссии по конституционной реформе одобрение, в частности, получили такие идеи, как возможность выдвигаться в депутаты только гражданам, у которых нет судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления. Кроме того, было одобрено увеличение возрастного ценза для кандидатов в депутаты с 25 до 27 лет. Также члены комиссии предложили внести поправку о цензе оседлости, для того, чтобы выдвигаться в Парламент могли только те люди, которые проживают в республике не менее пяти лет."Я предлагала, чтобы правительство формировалось при поддержке Парламента: президент предлагает должность премьер-министра, министров, а Парламент утверждает. Если не утверждает, то тогда президент предлагает другие кандидатуры. Но это не получило одобрения других членов комиссии. Президент давно сказал, и я абсолютно с ним согласна, что нужно часть полномочий перераспределить на другие ветви власти. Когда на президенте висит такая огромная ответственность, то это приводит к государственным переворотам. Я считаю, что надо, чтобы не один президент нес за все ответственность, но и депутаты в этом участвовали", – сказала Нателла Акаба.Акаба считает, что, для президента самая главная тема – это внешняя политика, внутренняя политика, проблемы безопасности, то есть, глобальные проблемы, стоящие перед страной"Что касается экономики и социальной политики, за это должен отвечать премьер-министр. Но президент, конечно, имеет право голоса. Если бы мы перешли на мажоритарно-пропорциональную систему, то можно было бы ввести систему квот от политических партий, чтобы было гендерное равенство, и чтобы люди других национальностей могли быть представлены в Парламенте. Например, русских много лет не было в Парламенте, это вызывает у некоторых российских политиков недовольство.Но в то же время надо разобраться с партиями, потому что у нас в Абхазии их много, а на самом деле среди них очень мало полноценных партий. Согласно закону, в каждой партии должно быть не менее тысячи человек, у нас такого, насколько мне известно, нет", – подчеркнула Акаба.Нателла Акаба также добавила, что среди предложений комиссии по конституционной реформе есть пункт, согласно которому кандидатами в депутаты Парламента Абхазии могут стать только люди с высшим образованием и те, у кого есть опыт работы.

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