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Жителей сгоревшего многоквартирного дома в Гагре переселили в новое место

Жителей сгоревшего многоквартирного дома в Гагре переселили в новое место

Жителей сгоревшего в результате пожара многоквартирного дома в Гагре временно разместили в одном из гагрских отелей в конце апреля. 17.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-17T14:20+0300

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СУХУМ, 17 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Жителей сгоревшего многоквартирного дома по улице Демерджипа в Гагре переселили, сообщила корреспонденту Sputnik одна из пострадавших, Злата Симонова.Симонова также уточнила, что вопрос с переселением решили местные власти. По договоренности, погорельцы будут жить в том доме до октября. С тем, как быть по окончании этого срока, будут определяться ближе к середине осени.По ее словам, правительство Абхазии выделило по 50 тысяч рублей на каждого члена семьи. На эти средства погорельцы приобрели бытовую технику и другие необходимые в повседневной жизни вещи. Помощь также оказывают их родственники и знакомые."Конечно, еще предстоит многое купить, но мы будем понемногу это делать. Правда, не знаю, как скоро получится это сделать с нашими зарплатами. Нас поддерживают друзья и знакомые. Со стороны жителей города и страны помощи такой уже нет, как это было в первые дни после пожара, но мы всем благодарны за помощь, особенно администрации", – сказала Симонова.Из-за пожара в аварийном многоквартирном доме по улице Демерджипа в Гагре без крыши над головой осталось более 20 человек, среди которых есть дети и пенсионеры. Огонь вспыхнул 26 апреля, потушить его не удалось.За счет администрации Гагрского района погорельцев временно разместили в одном из местных отелей, еще одна семья поселилась в республиканском реабилитационном центре. Для них было организовано трехразовое питание в ближайшей столовой.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/mchs-soobschilo-podrobnosti-pozhara-v-mnogokvartirnom-dome-v-gagre-1038826611.html

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