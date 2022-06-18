https://sputnik-abkhazia.ru/20220618/prezident-abkhazii-oznakomilsya-s-khodom-stroitelstva-vodozabora-v-sele-myku-1039667547.html
Президент Абхазии ознакомился с ходом строительства водозабора в селе Мыку
Президент Абхазии ознакомился с ходом строительства водозабора в селе Мыку
Строительство нового водозабора началось в октябре прошлого года, он призван помочь решить проблему с водоснабжением Очамчыры. 18.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-18T15:13+0300
2022-06-18T15:13+0300
2022-06-18T15:13+0300
в абхазии
аслан бжания
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освещение
водоснабжение
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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания проинспектировал строительство водозаборного сооружения в селе Мыку Очамчырского района, сообщает пресс-служба главы государства."Для полного завершения работ необходимо построить шиберное помещение и провести обвязку резервуаров, пробурить 22 скважины и завершить работы по энергоснабжению объекта",- сказал начальник УКС Тимур Агрба и добавил, что предусмотрены и благоустройство, и установка камер видеонаблюдения.Общая сметная стоимость проекта составила 53,8 миллиона рублей, планируется, что в октябре 2022 года строительство будет завершено.Также глава государства ознакомился с ходом работ по освещению трассы Сухум-Очамчыра. С прошлого сентября уже установлено 605 закладных и опор, 570 кронштейнов, 1060 плафонов и 5 комплектных трансформаторных подстанций. В понедельник начнется монтаж Сметная стоимость работ составила почти 77 миллионов рублей, по информации специалистов, работы будут завершены в октябре этого года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220618/aslan-bzhaniya-proinspektiroval-khod-rabot-na-poligone-v-gulrypshe-1039664529.html
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аслан бжания, новости, очамчыра, очамчырский район, освещение, водоснабжение
Президент Абхазии ознакомился с ходом строительства водозабора в селе Мыку
Строительство нового водозабора началось в октябре прошлого года, он призван помочь решить проблему с водоснабжением Очамчыры.
СУХУМ, 18 июн - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания проинспектировал строительство водозаборного сооружения в селе Мыку Очамчырского района, сообщает
пресс-служба главы государства.
Строительство началось в октябре 2021 года. На текущий момент уже построено два резервуара объемом 500м3, уложены трубопроводы, установлены наружные комплектные трансформаторные подстанции, линии электропередач и опоры.
"Для полного завершения работ необходимо построить шиберное помещение и провести обвязку резервуаров, пробурить 22 скважины и завершить работы по энергоснабжению объекта",- сказал начальник УКС Тимур Агрба и добавил, что предусмотрены и благоустройство, и установка камер видеонаблюдения.
Общая сметная стоимость проекта составила 53,8 миллиона рублей, планируется, что в октябре 2022 года строительство будет завершено.
Также глава государства ознакомился с ходом работ по освещению трассы Сухум-Очамчыра.
С прошлого сентября уже установлено 605 закладных и опор, 570 кронштейнов, 1060 плафонов и 5 комплектных трансформаторных подстанций. В понедельник начнется монтаж
Сметная стоимость работ составила почти 77 миллионов рублей, по информации специалистов, работы будут завершены в октябре этого года.