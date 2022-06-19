https://sputnik-abkhazia.ru/20220619/serdtse-khirurga-intervyu-s-onkologom-lauroy-malishava-1039682840.html

Сердце хирурга: интервью с онкологом Лаурой Малишава

Сердце хирурга: интервью с онкологом Лаурой Малишава

В День медицинского работника колумнист Sputnik записал интервью с 27-летней хирургом-онкологом Лаурой Малишава. 19.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-19T10:40+0300

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интервью

абхазия

врач

медицина

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Алексей Шамба, Sputnik.Нашу молодежь как-то принято упрекать во всех смертных грехах и я против такого огульного обобщения. Это несправедливо по отношению к тем молодым людям Абхазии, которые составляют славу современному поколению – они трудолюбивы и целеустремлены, достигают успехов в самых разных и самых сложных профессиональных областях.В День медицинского работника хочу вас познакомить с 27-летней хирургом-онкологом Лаурой Малишава. Она выпускница Российского национального медицинского исследовательского университета им. Н. И. Пирогова, прошла ординатуру на базе Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена, сейчас Лаура в ординатуре пластической хирургии в Петербурге. Планирует в дальнейшем заниматься реконструктивной хирургией молочной железы.О выборе профессии и специализации- Лаура, почему ты выбрала хирургию?- Врачом я хотела быть с самого детства, но меня долгое время все отговаривали. В 9 классе был один момент, когда я планировала поступать в МГИМО, но за год до окончания школы настояла на медицине, о чем ни секунды не жалею. У меня никогда не возникало мыслей о выборе какой-либо специальности нехирургического профиля.- С чем это связано?- Я не люблю хирургию, я ею живу. Для меня это больше, чем просто профессия. Операционная - это единственное место, способное залечить все мои раны. Как только я встаю у стола, мои проблемы просто перестают существовать. Вообще, считаю, что в медицине должны быть только те люди, которые невероятно преданы своему делу. Этот путь очень и очень сложен, он требует от человека постоянной работы над собой и совершенно четкого понимания того, что ты несешь колоссальную ответственность за жизни других людей.- Твой отец, врач-хирург, хорошо знающий изнутри все сложности этой специальности, не пытался тебя отговорить?- По правде говоря, он не сильно сопротивлялся, когда я сказала, что хочу все-таки поступать в медицинский университет. Думаю, что где-то в глубине души он всегда хотел, чтобы я стала врачом, но понимал, что это очень сложный путь, который подразумевает под собой много внутренних переживаний, ибо его невозможно пройти без ошибок, а каждая твоя ошибка – это осложнение у пациента. Когда сильно устаю, говорю маме: "Зачем мне вообще все это нужно. Выбрала бы другую профессию, жила бы спокойно". Но мне хватает недели на отдых, потом я начинаю скучать по больнице.- Что повлияло на твое желание посвятить себя именно онкологии?- Думаю, что это отголоски детства. Когда папа приходил после работы, мы вместе ужинали за столом, он всегда рассказывал о работе. Мне с ранних лет были известны такие слова, как "химиотерапия", "лучевая терапия", "радикальное хирургическое вмешательство". Онкология очень многогранна и требует всегда комплексного подхода в лечении, а это не может не вызывать интереса. Тебе постоянно нужно развиваться, работать в команде с коллегами.- Часто можно услышать, что онкологические пациенты – особенные и при работе с ними необходимо быть одновременно доктором и психотерапевтом.- Да, онкологические больные не похожи на других. К нам за помощью приходят люди, которым несколько недель назад на фоне полного благополучия поставили, казалось бы, смертельный диагноз. Представляете, какого их состояние? После беседы с врачом человек должен уйти в полной уверенности в том, что эта болезнь излечима, но бороться мы должны вместе. И это действительно так. Современные методы лечения позволяют нам успешно лечить многих пациентов.- Допустим, ты понимаешь, что летальный исход неизбежен. Как сказать об этом пациенту?- Учитывая тот факт, что сейчас все можно прочитать в интернете, я считаю, что надо сразу говорить о диагнозе. Пациент должен доверять своему доктору. Что касается надежды на выздоровление, то ее нужно давать всегда, а истинную сторону этого вопроса можно обсудить с родственниками, но не с самим пациентом. Человек, получая лечение, должен быть уверен в том, что есть шансы на жизнь.Женщина в хирургии- Бытует мнение, что хирургия – занятие не для женщин. Это тяжелый физический труд, психологическое напряжение. В конце концов есть еще семья и дети, которым надо тоже посвятить время, декрет опять же, а "простой" для врача чреват утратой навыков.- Если хочешь, чтобы тебя уважали мужчины в профессии, то должна быть на несколько голов выше. Я начала дежурить в хирургическом отделении на третье курсе университета, тогда мне часто говорили: "Ой, зачем тебе это нужно. Такая красивая девочка. Пойди в кардиологию или неврологию. Хирургия не для женщин". Папа меня тогда очень поддержал. Он сказал: "На тебя смотрят как на женщину до тех пор, пока ты не встанешь у операционного стола и не сделаешь то, что многие мужчины в отделении делать не могут". Был момент, когда я очень часто жалела, что не родилась мужчиной и всегда говорила об этом. А сейчас безумно рада, что у меня есть возможность сочетать в себе, с одной стороны, стойкость характера, а с другой - нежность и женственность.- Но как же с личной жизнью при такой профессиональной нагрузке?- Я согласна, что достаточно сложно выстраивать личную жизнь, когда ты постоянно на работе. Мне встречались многие женщины, которые достигли огромных успехов в хирургии, но не чувствовали себя счастливыми людьми. Я хорошо понимаю, что создание домашнего уюта и воспитание детей все-таки по большей части всегда ложится на плечи женщины. Мне кажется, что нам даже вне хирургии сложно строить карьеру, но если есть любовь между супругами, то всегда можно прийти к общему знаменателю.Мужчинам-хирургам ведь тоже не очень просто встретить человека, с которым хотелось бы идти по жизни, потому что времени на это очень мало, но в дальнейшей работе им однозначно проще. Ещё раз повторюсь, только любовь позволит создать крепкую и счастливую семью, где люди уважают друг друга. Это мощнейшее, всепобеждающее чувство, которого нельзя лишать себя в жизни.Все от семьи- Ты рассказывала, что в твоей семье главным источником любви была мама.- Так и есть. Она посвятила всю себя не только нам - детям, но и папе. Мама заботилась о нем так, что он до конца своей жизни оставался ребенком, раньше которого она вставала по утрам, варила ему кофе и провожала на работу. Встречала его после работы с безумно вкусным ужином, с интересом слушала, как прошел его день и никогда не ложилась спать, если он где-то задерживался допоздна. Мой папа всегда "выглядел с иголочки", потому что у него была моя мама. Не помню дня, чтобы на дежурство он пошел без кучи контейнеров с едой. В отделении хирурги всегда ждали его дежурства, потому что понимали, что поедят вкусно. Бывало так, что когда он выходил из операционной ночью после многочасовой операции, в холодильнике просто ничего уже не оставалось.Наш с братом и сестрой день не начинается без ее пожеланий доброго утра в семейном чате. Мы живем в разных городах, но со всеми она умудряется созвониться каждый день и спросить, как у нас дела. Часами слушает, как я рассказываю ей о хирургии, брат об актерском мастерстве, а сестра о своей студенческой жизни. И всегда она делает это с огромным интересом. При этом она успевает работать в школе для особенных детишек.- Можешь поподробнее рассказать про своих близких?- В моей семье папа стал первым врачом, почти все остальные - учителя. Дедушка по отцовской линии преподавал историю и географию, несколько лет работал директором школы и долгие годы занимал должность заведующего городского отдела народного образования. Бабушка преподавала русский язык и литературу, работала в профсоюзах. Дедушка по материнской линии работал в Сухумском физико-техническом институте, бабушка преподавала право в Грузинском институте субтропического хозяйства и художественном училище, ее дальнейшая профессиональная жизнь была связана с адвокатской деятельностью. У мамы три высших образования, в настоящее время она работает преподавателем в сухумской вспомогательной школе.- Твое детство пришлось на трудные послевоенные годы, но возникает ощущение, что оно было счастливым.- Мы с моим младшим братом родились в послевоенные годы в Нальчике, а в возрасте 4-5 лет переехали в Сухум с родителями. Несмотря на сложности, у нас было невероятно счастливое детство. На днях была проездом в Джгерде, увидела детей, плескающихся в лужах и играющих в "выбивалы", сразу вспомнила себя. Когда я заходила домой со двора, мама говорила: "Хорошо, что ты вспомнила, что у тебя дом есть!". А вот младшая сестра, к сожалению, растет во времена, когда все игры и увлечения ограничиваются айпадом. Дедушка всегда был очень строгим по отношению к нам. Помню, как после переезда мы с братом каждое лето проводили у бабушки с дедушкой в Нальчике и не помню ни одного дня, чтобы нас не заставляли учить таблицу умножения или писать диктанты по русскому языку. Бабушки и мама старались нас баловать, были с нами по-женски нежны и окружали заботой, но мы всегда должны были помнить о том, что "наших бабушек и дедушек все знают, поэтому вести себя нужно прилично".- Твоя семья, когда ты была еще школьницей, переехала из Абхазии в Москву. Трудно было привыкать?- Было очень сложно. Большой город, ты ни с кем не знаком, у окружающих взгляды на жизнь отличаются от тех, к которым ты привык. Хорошо, что мы с братом всю жизнь просидели за одной партой. Иначе мне было бы очень грустно и тоскливо. Думаю, что и ему тоже. Мы достаточно быстро привыкли к тому, что когда-то было для нас новым и непохожим на то, что мы видели в Абхазии, и проживали свою детскую и беззаботную жизнь. Мы были дружны с одноклассниками и учителями. Со многими из них и сейчас поддерживаем связь.- В одной из соцсетей ты написала, что поменялась с бабушкой ролями. Что ты имела в виду?- Я помню, как в детстве бабушка собирала по копеечке, чтобы мы с братом могли купить самые вкусные булочки с повидлом. Положим мелочь в карманы и бежим наперегонки, сломя голову. Выбирали всегда те, где было побольше сахарной пудры. Купим и уплетаем молча, получая огромное и ни с чем не сравнимое удовольствие.А недавно мы поменялись с бабушкой ролями. Круассанами и мороженым теперь угощаю ее я на свою небольшую зарплату в самом модном молодежном месте Сухума. Наслаждаемся мы примерно так же, как в детстве делали это с братом. Бабушке исполнился 81 год. Сейчас ей тяжело ходить, и она почти не выходит из дома, но обещала мне, что не просто побудет на моей свадьбе (станцевать уже, к сожалению, не получится), но обязательно понянчит еще моих детей. Надеюсь, что она сдержит свое обещание. Этому бабушка учила нас в детстве.О папе- Какие у тебя были отношения с отцом?- С ним в детстве мы проводили мало времени, потому что он очень много работал, но, как только заходил домой, у нас с братом заканчивались все ссоры и споры. Можно на пальцах одной руки посчитать случаи, когда папе приходилось поднимать на нас голос, обычно мы понимали его с одного взгляда. Удивительно, что он умел сочетать в себе строгость и невероятную доброту. Наша настоящая с ним дружба зародилась, когда мы стали постарше.- У него был какой-то особый метод воспитания?- Папа никогда не аргументировал сказанное. Помню, как однажды на мое "у меня есть свое мнение", он ответил: "Твоего мнения пока нет, есть мнение только мое". Несмотря на такой, казалось бы, деспотичный метод воспитания, он научил нас быть личностями. Мне кажется, что это очень правильная тактика: у родителей должна быть цель заложить фундамент в плане воспитания детей, когда они маленькие, а потом нужно уметь давать им свободу и возможность жить своей жизнью. Мне ничего не запрещали, когда я повзрослела, и я всегда шутливо говорю: "Если б ходила по клубам, ходила бы туда со своими родителями".- Когда ты стала врачом, вы с ним, наверное, не могли наговориться?- Несколько лет назад в одной из соцсетей я написала так: чувствую, что я дома, когда родители встречают меня на границе, я запрыгиваю к папе в машину, и мы всю дорогу говорим о хирургии. В какой-то момент я поворачиваюсь к маме с извинениями, на что она отвечает мне: "Продолжайте. Мне нравится наблюдать за тем, как вы говорите на одном языке".Папа был человеком, которому я могла рассказать обо всех своих успехах и неудачах. У нас не было какого-либо недопонимания в плане хирургии. Жизненные обстоятельства складывались так, что нам очень не хватало друг друга в работе.- И все же, хоть на что-то еще у хирурга хватает времени, кроме как на больницу и пациентов?- На этот вопрос много лет назад ответил знаменитый хирург Александр Вишневский: "Я почти не читал занимательных книг, – признавался он, – хирургия опустошила меня. О, до чего она жадная! Ни для общественных наук, ни для искусства у меня не оставалось свободной минуты! Мне делалось не по себе, когда со мной заговаривали о литературной новинке или о новом произведении искусства. Я с отчаянием набрасывался читать, что попало, торопился наверстать потерянное время, но хирургия меня очень быстро отрезвляла и возвращала на место".Я очень часто испытываю такие же чувства, поэтому в свободное время стараюсь читать, смотреть фильмы, слушать музыку и много времени уделяю изучению английского. Но в итоге оказывается, что с людьми, которые не имеют отношения к медицине, говорить мне сложно. Ощущаю нехватку знаний.- Чтобы ты сказала тем, кто собирается стать врачом?- Один из моих преподавателей на выпускном вечере сказал следующие слова: "Если не любите свою специальность, то не надо становиться врачом, сразу лучше уходить куда-то в смежные специальности. Ну, более гуманно будет стать наемным убийцей. Хотя бы честно, понимаете? Это лучше, чем быть плохим врачом и убивать по незнанию". Именно так и есть. Если в моей жизни наступит момент, когда я почувствую, что не горю тем, что делаю, я уйду из профессии. Считаю это своим долгом.- В "Сердце хирурга" Федор Углов писал, что настоящий хирург должен иметь глаз орла, силу льва, а сердце – женщины.- Замечательная книга! И я согласна с этим высказыванием. Профессионализм от пола человека не зависит, а по глубине, мягкости и умению сострадать женское сердце сложно сравнить с мужским.

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интервью, абхазия, врач, медицина