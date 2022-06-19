https://sputnik-abkhazia.ru/20220619/serdtse-na-ladoni-anatomiya-strasti-khirurga-leonida-gulia-1039687238.html

"Сердце на ладони": анатомия страсти хирурга Леонида Гулиа

"Сердце на ладони": анатомия страсти хирурга Леонида Гулиа

В третье воскресенье июня в России свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники. 19.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-19T18:50+0300

2022-06-19T18:50+0300

2022-06-19T18:50+0300

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В канун Дня медика журналист агентства Sputnik Абхазия побеседовал с врачом первой категории Леонидом Гулиа, сердечно-сосудистым хирургом отделения лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, членом EHRA Европейская ассоциация сердечного ритма. Правнук Дмитрия Гулиа, внук Георгий Гулиа, врач с 15-летним стажем только за прошлый год выполнил 280 имплантаций электрокардиостимуляторов, 20 имплантаций кардиовертер-дефибрилляторов и дефибрилляторов CRT-D, 40 электрофизиологических исследований сердца.– Леонид, здравствуйте! С Днем медицинского работника поздравляю Вас и Вашу супругу – невролога Ирину Гроздицкую! Ваша профессия одна из самых сложных областей в медицине. Ведь она связана с очень тонкими манипуляциями. В ней важны и высокая техника исполнения, и глубокое клиническое мышление. Вообще, какие качества необходимы, чтобы твердо держать скальпель в руках?– Кажется, Вы уже их перечислили, но главное - настрой помогать людям. Так как график бывает напряженным, и страдающие люди, и переживающие за них родственники бывают весьма негативно настроены ко всему; поэтому главное соблюдать деонтологию и не терять энтузиазма. Так как профессиональное выгорание частое явление в хирургии.– Как и в любом другом деле, наверняка и у вас бывали неудачи. Как вы их переживаете?– Вопреки распространенному мнению про формирующийся цинизм, привыкнуть к этому невозможно, так как от работы зависит жизнь человека, которого ждут здоровым дома. В отличие от западной школы у нас не проводятся во время обучения циклы по правильному психологическому настрою медперсонала. Остается перенимать способы у своих учителей. Разбор с коллегами, что возможно было сделать иначе (хотя в эпоху стандартов оказания помощи больше обращение к новым публикациям) и спорт, чтоб физически занять себя. И учитывая количество операций, если все прошло удачно на фоне неимоверных усилий всего коллектива, такие запоминаются надолго и можно не спрашивать ФИО при плановых проверках системы.– Сердечно-сосудистым хирургом Вы работаете уже около 10 лет?- С окончания ординатуры 15 лет. В начале карьеры были операции с искусственным кровообращением, пока не влюбился в аритмологию, с которой меня познакомил мой руководитель Бения Роланд Мушнеевич. Последние семь лет перенимаю у него как профессиональные навыки, так и общечеловеческие. В моем деле хороший учитель и пример для подражания очень важны.– Выше отметили тему выгорания. За все эти годы ни разу всерьез не жалели о выборе?– Думаю, у каждого бывают сложные времена, и подобные мысли чаще возникали не от непосредственно служебных обязанностей. В оказании хирургической помощи не разочаровывался. Старался взять отпуск и найти новое хобби на это время, последнее из этого списка - кулинария.– Неожиданно! А как же писательские гены? Ведь ваши дед и прадед были далеко не последними в литературе. Не пробовали себя в письме?– Были подобные мысли, даже учился в классе с гуманитарным уклоном, но пока пишу только истории болезни и прочую медицинскую документацию.– Чтобы стать сердечно-сосудистым хирургом вначале врач должен овладеть техникой элементарных хирургических вмешательств, затем постепенно переходить к хирургии сосудов? Так это бывает? Как вообще ваше раннее знакомство с хирургией начиналось? Можно даже с самого начала. Еще интереснее, если с лягушек, пойманных во дворе.– Начинал в Академии на трупном материале на кафедре анатомии, топографической анатомии и оперативной хирургии. Дома тренировался на курице и овощах. Будучи студентом, всегда старался напроситься понаблюдать за работой в операционной. Далее ассистенции и первые операции под присмотром в интернатуре по общей хирургии. Отдельная благодарность Абухба Вячеславу Фератовичу и всему коллективу второй городской больницы. Дежурства с моим рано ушедшим другом Ахрой Тарба в этих стенах многое мне дали. Часто вспоминаю, как помогал ему в операционной. Далее была ординатура в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова" в отделении Рената Акчурина.– Как и когда Вы поняли, что операционная – место Вашей работы? Я про период до студенческой скамьи.– Многие близкие страдали от патологии сердечно-сосудистой системы и захотелось помогать людям с такой проблемой. Чтоб убедиться, что не будет отвращения или страха в данной специальности, в 11 классе благодаря близким друзьям семьи присутствовал на лапароскопии, вскрытии и в анатомическом театре. Это было правильным решением, так как были случаи, что студенты, хорошо сдавшие вступительные экзамены, отчислялись или переводились с первого курса из-за невозможности находиться в анатомичке.– Отвращения не было?– Нет, иначе, думаю, не смог бы учиться и в дальнейшем работать по специальности.Помню, что еще в школе на меня произвел впечатление небольшой рассказ моего деда Георгия Гулиа "Сердце на ладони". О его друге – кардиохирурге Владимире Бураковском. Бураковский обыденно рассказывает об операции на сердце: "достаем, пришиваем, заводим большим разрядом…". Ведь не для врачей, для которых сердце – это мышца, сердце – это что-то неведомое, духовное, поэтическое.– Выше Вы отметили, что с учителем Вам повезло. Леонид, ведь и под Вашим крылом воспитываются молодые специалисты? Разные профессии сегодня осваиваются дистанционно. Я и про современное медицинское образование все чаще слышу о том, что оно "фейковое". Вы с этим согласитесь или же Вашу профессию даже наполовину не освоить дистанционно?– На мой взгляд, при обучении по медицинским специальностям помимо теории огромную роль имеет наблюдение за ходом мыслей и проведением дифференциальной диагностики старшими коллегами. Практика в сборе анамнеза и беседе с пациентом в целом. Течение заболевания на фоне сопутствующих требует учета многих факторов для выбора тактики. Помимо этого, исключительно по книгам невозможно научиться применять знания в экстренной ситуации. А главное, перед началом лечения, особенно оперативного, необходимо объяснить все о целях лечения, возможных осложнениях, так как любая операция связана с рисками, и нужно, чтобы пациент и его родственники поверили лечащему врачу. Без доверия между пациентом и врачом лечение, следование рекомендациям будет под вопросом, а выхаживание пациента и соблюдение рекомендаций после операции скрывает в себе 80% успешного выздоровления. Именно этому научиться можно только на практике.– Вы ведь еще и в Абхазии бываете. Поездки на родину пока как отдых от профессии, или же на каникулах удается общаться с коллегами об идеях совместных проектов?– Да, каждое лето обязательно с семьей приезжаю. Увидеть родственников, друзей, в том числе и среди коллег. Конечно, положить цветы ушедшим. Конечно, если есть необходимость проконсультировать кого-то из родственников, или их близких, с женой не отказываем. Это стало неотъемлемой частью поездок. К сожалению, о чем-то в большем масштабе пока речь не заходила.Думаю, это связано с достаточно узкой специализацией в моем случае и необходимостью специального оборудования.– На этом, думаю, можно завершить нашу беседу. Благодарю, Леонид! Вам, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве и слава у всех людей на вечные времена! Сказано так и в Клятве Гиппократа.– Поздравляю, коллеги! Всем здоровья, семейного благополучия и профессионального роста!

https://sputnik-abkhazia.ru/20220619/serdtse-khirurga-intervyu-s-onkologom-lauroy-malishava-1039682840.html

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интервью, врач, медицина, россия, абхазия