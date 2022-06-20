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Прожиточный минимум вырос более чем на тысячу рублей за полгода
Прожиточный минимум вырос более чем на тысячу рублей за полгода
СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Величина прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя на 1 июня составила 9343,4 рубля, сообщает Госкомстат республики. 20.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-20T12:14+0300
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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Величина прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя на 1 июня составила 9343,4 рубля, сообщает Госкомстат республики.В эту сумму входят:Отмечается, что стоимость прожиточного минимума по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 22,3%.Прожиточный минимум на одного трудоспособного жителя на 1 марта составлял 8529,2 рубля, а уже на 1 апреля - 9137,6 рубля. В ноябре 2021 года стоимость прожиточного минимума равнялась 8202 рублям. Таким образом, за полгода она выросла более чем на тысячу рублей. По данным ведомства, сводный индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению с начала года составил 110,5%, в том числе на продовольственные товары – 111,0%, непродовольственные товары – 111,4%, платные услуги населению – 110,2%. Индекс цен за январь-апрель 2022 года на продовольственные и непродовольственные товары составил 111,9%.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/adzhba-o-priravnivanii-mrot-k-prozhitochnomu-minimumu-v-abkhazii-sereznaya-nagruzka--1036449392.html
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цены, экономика, новости
СУХУМ, 20 июн - Sputnik.
Величина прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя на 1 июня составила 9343,4 рубля, сообщает
Госкомстат республики.
продовольственные товары – 6390,9 рубля,
непродовольственные товары – 1831,3 рубля,
платные услуги, налоги и обязательные платежи – 1121,2 рубля.
Отмечается, что стоимость прожиточного минимума по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 22,3%.
Прожиточный минимум на одного трудоспособного жителя на 1 марта составлял 8529,2 рубля, а уже на 1 апреля - 9137,6 рубля. В ноябре 2021 года стоимость прожиточного минимума равнялась
8202 рублям. Таким образом, за полгода она выросла более чем на тысячу рублей.
По данным ведомства, сводный индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению с начала года составил 110,5%, в том числе на продовольственные товары – 111,0%, непродовольственные товары – 111,4%, платные услуги населению – 110,2%. Индекс цен за январь-апрель 2022 года на продовольственные и непродовольственные товары составил 111,9%.