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Политолог оценил преимущества и риски упрощенного перехода российско-абхазской границы
Политолог оценил преимущества и риски упрощенного перехода российско-абхазской границы
Первое заседание абхазо-российской рабочей группы по вопросу упрощения условий пересечения абхазо-российской государственной границы состоялось 20 июня. 21.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-21T17:25+0300
2022-06-21T17:25+0300
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в абхазии
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государственная граница
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СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Политолог, кандидат исторических наук Николай Трапш в интервью радио Sputnik прокомментировал заседание абхазо-российской рабочей группы по вопросу упрощения условий пересечения абхазо-российской государственной границы.Трапш отметил важность того, что процесс запущен, стороны видят проблемы более-менее идентично, при этом добавил, что одной или двух встреч недостаточно для решения вопроса в полном объеме.Что касается опасений, связанных с тем, что упрощенный режим пересечения границы может негативно сказаться на безопасности, Трапш указал, что через ограниченный коридор может провозиться не больше того, что провозится к примеру на открытой границе с Казахстаном протяженностью в 4,5 тысяч километров."Здесь, мне кажется, механизмы работы по предотвращению контрабанды, перевозке запрещенных веществ, оружия и так далее, они вполне существуют. Без шлагбаума, проверки металло-детектором, просто этому нужно уделить внимание и отработать с учетом конкретных условий", - считает политолог.По его мнению, для того, чтобы работали рамочные договоры между Россией Абхазией, нужно сблизить правовые поля двух государств."Это не значит, что Абхазия должна списать правовые нормы с российских, но это значит, что по крайней мере в плане финансово-хозяйственной деятельности, они должны как можно больше соотноситься с российскими, что собственно существует между Россией и Белоруссией. Это абсолютно не тождественно ни утрате суверенитета, ни политическим уступкам, это нормальный процесс, как при заключении договора между двумя контрагентами учитываются пожелания обеих сторон", - подчеркнул политолог.Первое заседание рабочей группы по вопросу упрощения условий пересечения абхазо-российской государственной границы состоялось 20 июня. В результате заседания Минтранс России заверил абхазскую сторону, что в течение двух недель будет оборудован дополнительный пункт пропуска для экскурсионных автобусов. Следующая встреча запланирована на 20 июля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/edinstvennyy-vykhod-v-mir-gvindzhiya-ob-uproschenii-perekhoda-abkhazo-rossiyskoy-granitsy-1039706634.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/oblegchit-perekhod-rossiysko-abkhazskoy-granitsy-chto-obsudila-rabochaya-gruppa-1039708443.html
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новости, государственная граница
Политолог оценил преимущества и риски упрощенного перехода российско-абхазской границы
17:25 21.06.2022 (обновлено: 17:50 21.06.2022)
Первое заседание абхазо-российской рабочей группы по вопросу упрощения условий пересечения абхазо-российской государственной границы состоялось 20 июня.
СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Политолог, кандидат исторических наук Николай Трапш в интервью радио Sputnik прокомментировал заседание абхазо-российской рабочей группы по вопросу упрощения условий пересечения абхазо-российской государственной границы.
"Это первый шаг на пути к той цели, которая поставлена, – сделать переход по крайней мере прозрачным. Ясно, что какого-то абсолютного прорыва от первой встречи ожидать не приходится, поскольку здесь есть политический момент – есть масса нюансов, связанных с пограничным, таможенным контролем, правоохранительной деятельностью в обоих странах. Все это нужно документально отрегулировать, поэтому ясно, что работа комиссии должна быть продолжительной, потому, что каждый из этих документов несет свои нюансы", - подчеркнул он.
Трапш отметил важность того, что процесс запущен, стороны видят проблемы более-менее идентично, при этом добавил, что одной или двух встреч недостаточно для решения вопроса в полном объеме.
Что касается опасений, связанных с тем, что упрощенный режим пересечения границы может негативно сказаться на безопасности, Трапш указал, что через ограниченный коридор может провозиться не больше того, что провозится к примеру на открытой границе с Казахстаном протяженностью в 4,5 тысяч километров.
"Здесь, мне кажется, механизмы работы по предотвращению контрабанды, перевозке запрещенных веществ, оружия и так далее, они вполне существуют. Без шлагбаума, проверки металло-детектором, просто этому нужно уделить внимание и отработать с учетом конкретных условий", - считает политолог.
По его мнению, для того, чтобы работали рамочные договоры между Россией Абхазией, нужно сблизить правовые поля двух государств.
"Это не значит, что Абхазия должна списать правовые нормы с российских, но это значит, что по крайней мере в плане финансово-хозяйственной деятельности, они должны как можно больше соотноситься с российскими, что собственно существует между Россией и Белоруссией. Это абсолютно не тождественно ни утрате суверенитета, ни политическим уступкам, это нормальный процесс, как при заключении договора между двумя контрагентами учитываются пожелания обеих сторон", - подчеркнул политолог.
Первое заседание рабочей группы по вопросу упрощения условий пересечения абхазо-российской государственной границы состоялось 20 июня. В результате заседания Минтранс России заверил абхазскую сторону, что в течение двух недель будет оборудован дополнительный пункт пропуска для экскурсионных автобусов. Следующая встреча запланирована на 20 июля.