https://sputnik-abkhazia.ru/20220621/stantsiya-sukhumskoy-skoroy-pomoschi-obsluzhila-bolee-18-tysyach-bolnykh-covid-19-1039710999.html

Станция Сухумской скорой помощи обслужила более 18 тысяч больных COVID-19

Станция Сухумской скорой помощи обслужила более 18 тысяч больных COVID-19

С начала июня в Абхазии не сообщалось о случаях подтверждения коронавирусной инфекции. 21.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-21T09:25+0300

2022-06-21T09:25+0300

2022-06-21T09:35+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. За два года пандемии COVID-19 станция Сухумской скорой помощи обслужила на дому 18 600 ковидных больных среди жителей столицы и Сухрайона, об этом сообщил главврач Аслан Джопуа. Всего за этот период станцией на дому было обслужено 34 тысяч граждан, говорится в сообщении.Накануне в Администрацию Сухума пригласили главврачей столичных больниц и поликлиник и поздравили их с Днем медицинского работника, которое отмечают в третье воскресенье июня.За все время пандемии в Абхазии выявили 53639 заболевших коронавирусом, зарегистрировано 683 летальных случая. Последний раз пациент с коронавирусом скончался более двух месяцев назад – 18 апреля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220616/vrachey-tsentralnoy-respublikanskoy-bolnitsy-nagradili-za-borbu-s-covid-19-1039622826.html

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