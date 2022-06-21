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Станция Сухумской скорой помощи обслужила более 18 тысяч больных COVID-19
Станция Сухумской скорой помощи обслужила более 18 тысяч больных COVID-19
С начала июня в Абхазии не сообщалось о случаях подтверждения коронавирусной инфекции. 21.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-21T09:25+0300
2022-06-21T09:25+0300
2022-06-21T09:35+0300
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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. За два года пандемии COVID-19 станция Сухумской скорой помощи обслужила на дому 18 600 ковидных больных среди жителей столицы и Сухрайона, об этом сообщил главврач Аслан Джопуа. Всего за этот период станцией на дому было обслужено 34 тысяч граждан, говорится в сообщении.Накануне в Администрацию Сухума пригласили главврачей столичных больниц и поликлиник и поздравили их с Днем медицинского работника, которое отмечают в третье воскресенье июня.За все время пандемии в Абхазии выявили 53639 заболевших коронавирусом, зарегистрировано 683 летальных случая. Последний раз пациент с коронавирусом скончался более двух месяцев назад – 18 апреля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220616/vrachey-tsentralnoy-respublikanskoy-bolnitsy-nagradili-za-borbu-s-covid-19-1039622826.html
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абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, сухум, новости
Станция Сухумской скорой помощи обслужила более 18 тысяч больных COVID-19
09:25 21.06.2022 (обновлено: 09:35 21.06.2022)
С начала июня в Абхазии не сообщалось о случаях подтверждения коронавирусной инфекции.
СУХУМ, 21 июн - Sputnik.
За два года пандемии COVID-19 станция Сухумской скорой помощи обслужила на дому 18 600 ковидных больных среди жителей столицы и Сухрайона, об этом сообщил
главврач Аслан Джопуа.
Всего за этот период станцией на дому было обслужено 34 тысяч граждан, говорится в сообщении.
Накануне в Администрацию Сухума пригласили главврачей столичных больниц и поликлиник и поздравили их с Днем медицинского работника, которое отмечают в третье воскресенье июня.
За все время пандемии в Абхазии выявили 53639 заболевших коронавирусом, зарегистрировано 683 летальных случая. Последний раз пациент с коронавирусом скончался более двух месяцев назад – 18 апреля
.