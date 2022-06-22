https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/parlament-izuchit-vopros-povysheniya-stoimosti-posescheniya-glavnykh-turobektov-abkhazii-1039754172.html
Парламент изучит вопрос повышения стоимости посещения главных туробъектов Абхазии
Парламент изучит вопрос повышения стоимости посещения главных туробъектов Абхазии
Подорожание билетов связано с общим ростом цен, в том числе и на топливо, и на увеличении расходов на содержание туристических объектов. 22.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-22T17:49+0300
2022-06-22T17:49+0300
2022-06-22T17:49+0300
в абхазии
абхазия
новости
народное собрание абхазии
парламент абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/02/1032959511_2:0:2598:1460_1920x0_80_0_0_1e4fbe3caf9e42bc74d0ded1a7bd3ff7.jpg
СУХУМ, 22 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. В Парламенте Абхазии создана Комиссия по изучению ситуации, связанной с повышением стоимости посещения Рицинского национального реликтового парка и Новоафонской пещеры.В апреле правительство Абхазии утвердило новые цены на экскурсионные билеты за въезд на территорию Рицинского реликтового национального парка и в Новоафонскую пещеру. На Рице стоимость билета повысилась в два раза - билеты для взрослых путешественников вместо 350 рублей стали стоить 700, билеты для юных посетителей в возрасте 8-12 лет – подорожали со 100 до 200 рублей, а дети до восьми лет могут посетить парк бесплатно.Что до экскурсий в Новоафонскую пещеру, то их стоимость подорожала с 500 до 700 рублей, для детей до восьми лет вход остался бесплатным.Администрация объекта предусмотрела льготный билет за 200 рублей – им могут воспользоваться дети и подростки от восьми до 16 лет, граждане республики, студенты-очники абхазских вузов и колледжей, ветераны и инвалиды ВОВ и Отечественной войны народа Абхазии, а также призывники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220602/minekonomiki-abkhazii-rassmotrelo-vopros-rasshireniya-granits-prirodnykh-parkov-1039360924.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/02/1032959511_326:0:2273:1460_1920x0_80_0_0_261c989962443dee60c0731693cc5505.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, народное собрание абхазии, парламент абхазии
Парламент изучит вопрос повышения стоимости посещения главных туробъектов Абхазии
Подорожание билетов связано с общим ростом цен, в том числе и на топливо, и на увеличении расходов на содержание туристических объектов.
СУХУМ, 22 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. В Парламенте Абхазии создана Комиссия по изучению ситуации, связанной с повышением стоимости посещения Рицинского национального реликтового парка и Новоафонской пещеры.
В состав рабочей группы вошли депутаты Астамур Герхелия, Бадрик Пилия, Батал Джопуа и Алмас Акаба.
В апреле правительство Абхазии утвердило новые цены
на экскурсионные билеты за въезд на территорию Рицинского реликтового национального парка и в Новоафонскую пещеру.
На Рице стоимость билета повысилась в два раза - билеты для взрослых путешественников вместо 350 рублей стали стоить 700, билеты для юных посетителей в возрасте 8-12 лет – подорожали со 100 до 200 рублей, а дети до восьми лет могут посетить парк бесплатно.
Что до экскурсий в Новоафонскую пещеру, то их стоимость подорожала с 500 до 700 рублей, для детей до восьми лет вход остался бесплатным.
Администрация объекта предусмотрела льготный билет за 200 рублей – им могут воспользоваться дети и подростки от восьми до 16 лет, граждане республики, студенты-очники абхазских вузов и колледжей, ветераны и инвалиды ВОВ и Отечественной войны народа Абхазии, а также призывники.