https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/parlament-izuchit-vopros-povysheniya-stoimosti-posescheniya-glavnykh-turobektov-abkhazii-1039754172.html

Парламент изучит вопрос повышения стоимости посещения главных туробъектов Абхазии

Парламент изучит вопрос повышения стоимости посещения главных туробъектов Абхазии

Подорожание билетов связано с общим ростом цен, в том числе и на топливо, и на увеличении расходов на содержание туристических объектов. 22.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-22T17:49+0300

2022-06-22T17:49+0300

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СУХУМ, 22 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. В Парламенте Абхазии создана Комиссия по изучению ситуации, связанной с повышением стоимости посещения Рицинского национального реликтового парка и Новоафонской пещеры.В апреле правительство Абхазии утвердило новые цены на экскурсионные билеты за въезд на территорию Рицинского реликтового национального парка и в Новоафонскую пещеру. На Рице стоимость билета повысилась в два раза - билеты для взрослых путешественников вместо 350 рублей стали стоить 700, билеты для юных посетителей в возрасте 8-12 лет – подорожали со 100 до 200 рублей, а дети до восьми лет могут посетить парк бесплатно.Что до экскурсий в Новоафонскую пещеру, то их стоимость подорожала с 500 до 700 рублей, для детей до восьми лет вход остался бесплатным.Администрация объекта предусмотрела льготный билет за 200 рублей – им могут воспользоваться дети и подростки от восьми до 16 лет, граждане республики, студенты-очники абхазских вузов и колледжей, ветераны и инвалиды ВОВ и Отечественной войны народа Абхазии, а также призывники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220602/minekonomiki-abkhazii-rassmotrelo-vopros-rasshireniya-granits-prirodnykh-parkov-1039360924.html

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