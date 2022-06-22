Ученики гудаутских школ поехали на отдых в Ярославль
© Foto / Администрация Гудаутского района Учеников гудаутских школ пригласили на отдых в Ярославль
© Foto / Администрация Гудаутского района
Администрации Гудаутского района и Ярославской области подписали соглашение о дружбе в апреле 2021 года.
СУХУМ, 22 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Ученики нескольких школ Гудаутского района проводят каникулы в одном из детских лагерей Ярославской области, рассказала куратор группы Марта Джикирба.
Она уточнила, что Гудаута и Ярославль – города-побратимы. Группа состоит из десяти школьников из Аацы, Лыхны, Ачандары и гудаутской средней школы №1.
"Мы находимся в "Санаторно-лесной школе имени Шарова" с 16 июня и пробудем здесь до 30 июня. Время проводим очень активно. В первый же день нам организовали экскурсию по самому лагерю и музею, посвященному Великой Отечественной войне.
Каждый день дети участвуют в различных спортивных соревнованиях и занимают первые места.
© Foto / Администрация Гудаутского района Учеников гудаутских школ пригласили на отдых в Ярославль
1/3
© Foto / Администрация Гудаутского района
Учеников гудаутских школ пригласили на отдых в Ярославль
© Foto / Администрация Гудаутского района Учеников гудаутских школ пригласили на отдых в Ярославль
2/3
© Foto / Администрация Гудаутского района
Учеников гудаутских школ пригласили на отдых в Ярославль
© Foto / Администрация Гудаутского района Учеников гудаутских школ пригласили на отдых в Ярославль
3/3
© Foto / Администрация Гудаутского района
Учеников гудаутских школ пригласили на отдых в Ярославль
1/3
© Foto / Администрация Гудаутского района
Учеников гудаутских школ пригласили на отдых в Ярославль
2/3
© Foto / Администрация Гудаутского района
Учеников гудаутских школ пригласили на отдых в Ярославль
3/3
© Foto / Администрация Гудаутского района
Учеников гудаутских школ пригласили на отдых в Ярославль
"Сегодня у нас была обзорная экскурсия по городу, прокатились на колесе обозрения, посетили планетарий и музеи", - отметила она.
Джикирба также добавила, что по вечерам дети участвуют в интерактивных играх и театрализованных постановках, посещают дискотеки. Они побывали в литературно-мемориальном музее-заповеднике имени Николая Некрасова, посетили шоу-макет "Золотое кольцо, Ярославль", также у них запланирована поездка на теплоходе по Волге.
Куратор группы подчеркнула, что абхазские школьники довольны условиями проживания и программой, только не сразу привыкли к русской кухне.
"Мы со многими здесь подружились. Здесь, помимо нас, еще около 200 детей из городов и областей России. Также мы пригласили к нам в Абхазию сотрудников лагеря, гидов. Многие даже взяли наши контакты и выразили готовность приехать в гости", - сказала Джикирба.
15 июня, 16:22
По словам руководителя отдела образования администрации Гудаутского района Адамыра Харазия, детей из Гудаутского района на каникулы пригласило руководство Ярославской области, а расходы на перелет оплатило Росструдничество.
Он добавил, что власти Гудауты в качестве ответного жеста планируют пригласить детей из Ярославля на отдых в Абхазию.