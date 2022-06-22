Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/ucheniki-gudautskikh-shkol-poekhali-na-otdykh-v-yaroslavl-1039747275.html
Ученики гудаутских школ поехали на отдых в Ярославль
Ученики гудаутских школ поехали на отдых в Ярославль
Администрации Гудаутского района и Ярославской области подписали соглашение о дружбе в апреле 2021 года. 22.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-22T17:23+0300
2022-06-22T17:23+0300
гудаута
в абхазии
школьники
россотрудничество
лето
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/16/1039746094_0:108:1228:799_1920x0_80_0_0_3ab6045cba7f07af4839289731aabc9d.jpg
СУХУМ, 22 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Ученики нескольких школ Гудаутского района проводят каникулы в одном из детских лагерей Ярославской области, рассказала куратор группы Марта Джикирба. Она уточнила, что Гудаута и Ярославль – города-побратимы. Группа состоит из десяти школьников из Аацы, Лыхны, Ачандары и гудаутской средней школы №1. Каждый день дети участвуют в различных спортивных соревнованиях и занимают первые места. "Сегодня у нас была обзорная экскурсия по городу, прокатились на колесе обозрения, посетили планетарий и музеи", - отметила она.Джикирба также добавила, что по вечерам дети участвуют в интерактивных играх и театрализованных постановках, посещают дискотеки. Они побывали в литературно-мемориальном музее-заповеднике имени Николая Некрасова, посетили шоу-макет "Золотое кольцо, Ярославль", также у них запланирована поездка на теплоходе по Волге. Куратор группы подчеркнула, что абхазские школьники довольны условиями проживания и программой, только не сразу привыкли к русской кухне. "Мы со многими здесь подружились. Здесь, помимо нас, еще около 200 детей из городов и областей России. Также мы пригласили к нам в Абхазию сотрудников лагеря, гидов. Многие даже взяли наши контакты и выразили готовность приехать в гости", - сказала Джикирба.По словам руководителя отдела образования администрации Гудаутского района Адамыра Харазия, детей из Гудаутского района на каникулы пригласило руководство Ярославской области, а расходы на перелет оплатило Росструдничество.Он добавил, что власти Гудауты в качестве ответного жеста планируют пригласить детей из Ярославля на отдых в Абхазию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/melodii-predkov-kruzhok-narodnoy-muzyki-v-abgarkhukskoy-shkole-1038603926.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/adleyba-rasskazala-kak-organizovat-dosug-detey-letom--1039578526.html
гудаута
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/16/1039746094_10:0:1218:906_1920x0_80_0_0_8bc9246b59e899d2ee0a252c29dc64dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
гудаута, школьники, россотрудничество, лето

Ученики гудаутских школ поехали на отдых в Ярославль

17:23 22.06.2022
© Foto / Администрация Гудаутского района Учеников гудаутских школ пригласили на отдых в Ярославль
Учеников гудаутских школ пригласили на отдых в Ярославль - Sputnik Абхазия, 1920, 22.06.2022
© Foto / Администрация Гудаутского района
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Администрации Гудаутского района и Ярославской области подписали соглашение о дружбе в апреле 2021 года.
СУХУМ, 22 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Ученики нескольких школ Гудаутского района проводят каникулы в одном из детских лагерей Ярославской области, рассказала куратор группы Марта Джикирба.
Она уточнила, что Гудаута и Ярославль – города-побратимы. Группа состоит из десяти школьников из Аацы, Лыхны, Ачандары и гудаутской средней школы №1.
"Мы находимся в "Санаторно-лесной школе имени Шарова" с 16 июня и пробудем здесь до 30 июня. Время проводим очень активно. В первый же день нам организовали экскурсию по самому лагерю и музею, посвященному Великой Отечественной войне.
Каждый день дети участвуют в различных спортивных соревнованиях и занимают первые места.
© Foto / Администрация Гудаутского района Учеников гудаутских школ пригласили на отдых в Ярославль
Учеников гудаутских школ пригласили на отдых в Ярославль - Sputnik Абхазия
1/3
© Foto / Администрация Гудаутского района
Учеников гудаутских школ пригласили на отдых в Ярославль
© Foto / Администрация Гудаутского района Учеников гудаутских школ пригласили на отдых в Ярославль
Учеников гудаутских школ пригласили на отдых в Ярославль - Sputnik Абхазия
2/3
© Foto / Администрация Гудаутского района
Учеников гудаутских школ пригласили на отдых в Ярославль
© Foto / Администрация Гудаутского района Учеников гудаутских школ пригласили на отдых в Ярославль
Учеников гудаутских школ пригласили на отдых в Ярославль - Sputnik Абхазия
3/3
© Foto / Администрация Гудаутского района
Учеников гудаутских школ пригласили на отдых в Ярославль
1/3
© Foto / Администрация Гудаутского района
Учеников гудаутских школ пригласили на отдых в Ярославль
2/3
© Foto / Администрация Гудаутского района
Учеников гудаутских школ пригласили на отдых в Ярославль
3/3
© Foto / Администрация Гудаутского района
Учеников гудаутских школ пригласили на отдых в Ярославль
"Сегодня у нас была обзорная экскурсия по городу, прокатились на колесе обозрения, посетили планетарий и музеи", - отметила она.
Джикирба также добавила, что по вечерам дети участвуют в интерактивных играх и театрализованных постановках, посещают дискотеки. Они побывали в литературно-мемориальном музее-заповеднике имени Николая Некрасова, посетили шоу-макет "Золотое кольцо, Ярославль", также у них запланирована поездка на теплоходе по Волге.
Музыкальный кружок в Абгархукской школе - Sputnik Абхазия, 1920, 17.04.2022
В Абхазии
Мелодии предков: кружок народной музыки в Абгархукской школе
17 апреля, 14:25
Куратор группы подчеркнула, что абхазские школьники довольны условиями проживания и программой, только не сразу привыкли к русской кухне.
"Мы со многими здесь подружились. Здесь, помимо нас, еще около 200 детей из городов и областей России. Также мы пригласили к нам в Абхазию сотрудников лагеря, гидов. Многие даже взяли наши контакты и выразили готовность приехать в гости", - сказала Джикирба.
Адлейба рассказала, как организовать досуг детей летом - Sputnik Абхазия, 1920, 15.06.2022
Радио
Адлейба рассказала, как организовать досуг детей летом
15 июня, 16:22
По словам руководителя отдела образования администрации Гудаутского района Адамыра Харазия, детей из Гудаутского района на каникулы пригласило руководство Ярославской области, а расходы на перелет оплатило Росструдничество.
Он добавил, что власти Гудауты в качестве ответного жеста планируют пригласить детей из Ярославля на отдых в Абхазию.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0