https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/ucheniki-gudautskikh-shkol-poekhali-na-otdykh-v-yaroslavl-1039747275.html

Ученики гудаутских школ поехали на отдых в Ярославль

Ученики гудаутских школ поехали на отдых в Ярославль

Администрации Гудаутского района и Ярославской области подписали соглашение о дружбе в апреле 2021 года. 22.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-22T17:23+0300

2022-06-22T17:23+0300

2022-06-22T17:23+0300

гудаута

в абхазии

школьники

россотрудничество

лето

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СУХУМ, 22 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Ученики нескольких школ Гудаутского района проводят каникулы в одном из детских лагерей Ярославской области, рассказала куратор группы Марта Джикирба. Она уточнила, что Гудаута и Ярославль – города-побратимы. Группа состоит из десяти школьников из Аацы, Лыхны, Ачандары и гудаутской средней школы №1. Каждый день дети участвуют в различных спортивных соревнованиях и занимают первые места. "Сегодня у нас была обзорная экскурсия по городу, прокатились на колесе обозрения, посетили планетарий и музеи", - отметила она.Джикирба также добавила, что по вечерам дети участвуют в интерактивных играх и театрализованных постановках, посещают дискотеки. Они побывали в литературно-мемориальном музее-заповеднике имени Николая Некрасова, посетили шоу-макет "Золотое кольцо, Ярославль", также у них запланирована поездка на теплоходе по Волге. Куратор группы подчеркнула, что абхазские школьники довольны условиями проживания и программой, только не сразу привыкли к русской кухне. "Мы со многими здесь подружились. Здесь, помимо нас, еще около 200 детей из городов и областей России. Также мы пригласили к нам в Абхазию сотрудников лагеря, гидов. Многие даже взяли наши контакты и выразили готовность приехать в гости", - сказала Джикирба.По словам руководителя отдела образования администрации Гудаутского района Адамыра Харазия, детей из Гудаутского района на каникулы пригласило руководство Ярославской области, а расходы на перелет оплатило Росструдничество.Он добавил, что власти Гудауты в качестве ответного жеста планируют пригласить детей из Ярославля на отдых в Абхазию.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/adleyba-rasskazala-kak-organizovat-dosug-detey-letom--1039578526.html

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гудаута, школьники, россотрудничество, лето