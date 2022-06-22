https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/zapad-opyat-sobralsya-pobedit-rossiyu-v-boyu-1039735589.html

Запад опять собрался "победить Россию в бою"

Запад опять собрался "победить Россию в бою"

Владимир Путин и другие российские политики не раз заявляли о том, что помощь Украине со стороны Европы ведет не к прекращению конфликта, а к его затягиванию... 22.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-22T09:00+0300

2022-06-22T09:00+0300

2022-06-22T09:00+0300

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"Нужно снова подготовить армию к войне в Европе, крайне необходимо создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою". Кто собрался воевать с нашей страной? Новый глава Генштаба британской армии Патрик Сандерс — его меморандум, как бы не предназначавшийся для печати, опубликовала корпорация "Би-би-си". У генерала небольшая армия — всего 73 тысячи, но большие амбиции, пишет Петр Акопов для РИА Новости.За все столетия Британия с Россией напрямую воевали между собой дважды — и последний раз, в Крымской войне, именно англичане напали на нашу страну. А сейчас, выходит, Россия наконец-то собралась с силами и готовится напасть на Великобританию? Нет, но ведь в ее планах атаковать европейские страны, союзников островной монархии по НАТО, об этом знает любой английский школьник. Неслучайно ведь премьер-министр Борис Джонсон в субботу написал в своей статье в Sunday Times:"Мы знаем, что Путин не остановился бы на расчленении Украины. Только на прошлой неделе он сравнил себя с Петром Великим и присвоил России вечное право "вернуть" любую территорию, когда-либо населенную "славянами", — доктрина, которая позволила бы завоевать обширные просторы Европы, включая союзников по НАТО".Частичка "бы" в умозаключениях Джонсона не должна сбивать с толку — все эти ужасы грозят Европе в том случае, если она не сумеет предотвратить аннексию Украины Россией. Статья премьера даже называется "Мы никогда не будем в безопасности, если отвернемся от доблестной Украины". Не спрашивайте, какое отношение к безопасности Европы и тем более островного королевства имеет завершение очередного смутного периода русской истории и воссоединение единого народа, — этого нельзя допустить ни в коем случае!Если генерал Сандерс просто пишет о том, что "агрессия России привела к новой эре отсутствия безопасности в Европе" и поэтому нужно ускорить модернизацию британской армии (чтобы она могла победить в боях на континенте Россию), то Джонсон говорит: "Мы и наши союзники будем защищать свою безопасность так же, как и безопасность Украины, и ограждать мир от смертоносных мечтаний Путина и тех, кто может попытаться их скопировать". То есть опять "славянский Гитлер", угрожающий всему миру, и явный намек на собирающегося подражать ему на Востоке Си Цзиньпина.Смысл всех этих заклинаний в одном: англосаксы готовят Запад к затяжной войне на многие годы вперед. Об этом прямо заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг:"Мы должны подготовиться к тому, что на это могут уйти годы. Мы не должны прекращать поддержку Украины. Даже несмотря на то, что цена может оказаться высокой — не только военной поддержки, но и с точки зрения цен на энергию и продовольствие".А Джонсон предлагает четыре основных направления помощи Украине — оружием, финансами, логистикой для экспорта и вывозом зерна, подчеркивая, что "все это потребует решительных усилий со стороны Великобритании и наших союзников, которые продлятся месяцы и годы".Целью всей этой помощи британский премьер называет "укрепление наших украинских друзей, чтобы закончить эту войну на условиях, которые изложил президент Зеленский". То есть мы должны поверить, что в Лондоне исходят из того, что Россию можно победить на поле боя украинскими руками? Чтобы в течение нескольких лет войны на Украине британская армия смогла подготовиться к новым победам над Россией в следующих битвах на континенте — наверное, когда проигравшая на Украине Россия нападет на Прибалтику или сразу на Польшу? Кто-то может поверить в подобную логику циничных британцев?Конечно, нет. Британия не собирается воевать на континенте и уж тем более не верит в нападение России на страны НАТО. Но британские лидеры, как и польские, настроены на максимальное разрушение европейско-российских отношений — не на ближайшие годы, а на десятилетия. Для этого нужно успеть наломать как можно больше дров, то есть разрушить все, что получится, в европейско-российских связях. Поэтому чем дольше будут идти бои на Украине, тем лучше для Лондона.Там все же еще не дошли до того, чтобы пугать немцев русским походом на Берлин, одновременно обзывая германцев последними словами и упрекая в трусости, — ну так для этого есть Варшава и безумные польские руководители. А Британия хочет просто дирижировать всем этим действом, нагнетая атмосферу в Европе и пугая всех русской угрозой. Старая комбинация, не раз использованная в двух прошлых столетиях. Тогда эта стратегия приносила Британии успех — пусть в последних двух войнах воспользоваться его плодами смогли в основном их младшие заокеанские партнеры.В этот раз у Британии нет уже той армии и флота, но есть мощь Сити и высококлассные элиты с потомственным опытом проворачивания глобальных комбинаций. Повод, правда, слабоватый — русские возвращают свое и не угрожают даже провокатору-Польше. Ну так можно попытаться раздуть угрозу — сумели же в свое время напугать Европу русскими на Кавказе, Балканах или даже в Средней Азии.Для Британии сейчас действительно слишком многое поставлено на карту — и Лондон повышает ставки, не задумываясь о последствиях, — точнее, считая для себя ситуацию однозначно выигрышной. Но история — штука коварная, и на ее крутом повороте, который мы сейчас и переживаем, нужно оказаться на правильной стороне телеги, чтобы не выпасть прямо под колеса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220619/kiev-vsekh-rassoril-chto-nachalos-v-evrope-1039689601.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220618/ischenko-ukraina-vstupit-v-evrosoyuz-tolko-esli-stanet-v-tri-raza-menshe-1039665862.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220528/britaniya-gotovitsya-k-geopoliticheskoy-voyne-na-dva-fronta-1039287919.html

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колумнисты, мнение, аналитика, россия