https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/premera-komedii-po-proizvedeniyu-shoty-chkadua-proydet-v-abkhazskom-dramteatre-1039779455.html

Премьера комедии по произведению Шоты Чкадуа пройдет в Абхазском драмтеатре

Премьера комедии по произведению Шоты Чкадуа пройдет в Абхазском драмтеатре

Режиссер-постановщик спектакля "Кто из нас глухой" - Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун. 23.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-23T15:43+0300

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СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Премьера комедии "Кто из нас глухой?" по одноименному произведению Шоты Чкадуа состоится в Абхазском драматическом театре 29 и 30 июня в 19:00, рассказал в интервью радио Sputnik гендиректор театра Алхас Чолокуа.Гендиректор драмтеатра выразил уверенность в том, что содержание постановки будет интересной зрителям, и они получат удовольствие от просмотра этого спектакля."Тема, которая красной нитью проходит через пьесу, никогда не утратит актуальность – это взаимоотношения между старшим и младшим поколениями. Помимо этого, в спектакле есть сюжеты, которые встречаются в реальной жизни – в постановке задействованы персонажи, несущие в себе различные пороки, такие как подхалимство, двуличие и так далее, а также те, кто борется с ними. Это все - люди, которые сопровождают нас по жизни", - сказал Алхас Чолокуа.Шота Чкадуа автор книг "Сатирические пьесы" (1958), "Пестрота" (1960), "Белое и Черное" (1961), "Сатира и юмор" (1964), "Пчелка" (1965), "Человек и место" (1972).Он также писал пьесы, водевили, повести, рассказы и фельетоны, обличающие вредные привычки и пережитки прошлого в жизни и сознании людей. Сатирические и юмористические пьесы Чкадуа нередко ставятся на сцене Абхазского театра.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/pervyy-abkhazskiy-otello-1039254734.html

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