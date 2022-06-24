https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/fotovystavka-ob-afganskoy-voyne-otkrylas-na-naberezhnoy-sukhuma-1039798788.html

Фотовыставка об Афганской войне открылась на набережной Сухума

Фотовыставка об Афганской войне открылась на набережной Сухума

На выставке представлено 60 фотографий – постановочные кадры боевых действий были сняты в Крыму четыре года назад. 24.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-24T17:00+0300

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абхазия

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СУХУМ, 24 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Фотовыставка, посвященная боевым действиям в Афганистане в 1979-1989 годах, открылась у памятника Неизвестному солдату в пятницу 24 июня.На выставке представлено 60 фотографий – это постановочные кадры боевых действий времен Афганской войны, которые были сняты в Крыму несколько лет назад."Это постановочные кадры, потому, что цветные фотографии в Афганистане сделать было невозможно. И мы сделали реконструкцию, в котором участвовало более 700 человек", - подчеркнул организатор выставки и добавил, что в съемках были задействованы молодые люди со всей России.Шереметьев рассказал, что впервые эта выставка проходила в Государственной Думе Российской Федерации, Совете Федерации, Общественной палате, ее посмотрели в более чем 30 регионах России, ДНР и ЛНР."Сегодня мы ее привезли сюда, для того, чтобы в течение трех дней показать ее, чтобы как можно больше людей увидело", - отметил Шереметьев.Кадры реконструкции боевых действий в Афганистане принадлежат фотографу Александре Благининой. "Это все сделано без фотошопа, было огромное количество освещения на площадках, даже днем", - рассказал он.На открытии выставки присутствовали и воины-интернационалисты из Абхазии, среди них Сейран Коджаманян."Очень приятно, что молодежная организация проделала огромную работу, привезла выставку. В Абхазии 130 человек участников афганской войны, такие мероприятия нужны, в том числе молодежи, чтобы они не забывали. Приятно что нас не забывают, проводят выставку. Наши ветераны принимали активное участие в войне 1992-1993 годов, некоторые сегодня находятся на Донбассе, принимают участие в войне", - сказал ветеран афганской войны.Фотовыставку "Афганская война 1979-1989 годов" организовали – Госкомспорта Абхазии, Абхазский союз ветеранов Афганистана и молодежного крыла Российского союза ветеранов Афганистана "Наследие".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/voennye-abkhazii-i-rossii-sdali-krov-v-den-pamyati-voinov-internatsionalistov-1037599813.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/kulturnoe-nasledie-vystavka-russkie-khudozhniki-v-abkhazii-otkrylas-v-sukhume-1039480952.html

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