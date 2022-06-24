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Кассационная коллегия оставила под стражей экс-министра культуры Абхазии

Кассационная коллегия оставила под стражей экс-министра культуры Абхазии

Бывший министр культуры Гудиса Агрба обвиняется в хищении и растрате государственного имущества. Он был взят под стражу 26 апреля. 24.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-24T11:32+0300

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СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии не удовлетворила жалобу адвоката экс-министра культуры республики Гудисы Агрба об изменении меры пресечения на домашний арест. Об этом Sputnik сообщили в Генеральной прокуратуре Абхазии.Сухумский городской суд 16 июня продлил срок ареста экс-министра культуры Абхазии Гудисы Агрба на два месяца, до 19 августа 2022 года. Защита ходатайствовала об обжаловании этого решения, коллегия рассмотрела ходатайство 23 июня.Таким образом, срок содержания под стражей бывшего министра культуры Абхазии не изменился – он будет под арестом до 19 августа.Гудиса Агрба возглавлял Министерство культуры с июня 2020 года по февраль 2022.20 апреля он был задержан по подозрению в хищении госимущества в особо крупном размере путем присвоения и растраты с использованием служебного положения. Материальный ущерб оценен следствием в 14,3 миллиона рублей.По этому делу также проходит Надир Джинал, который, по данным Генпрокуратуры, вступил с Гудисой Агрба в преступный сговор и заключил с ним договор о поставке светового и звукового оборудования по завышенной цене. Решением Сухумского городского суда он будет находиться под домашним арестом до 19 августа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/gudisa-agrba-vystupil-na-zasedanii-kassatsionnoy-kollegii-verkhovnogo-suda-1038975853.html

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