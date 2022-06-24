https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/neobkhodimost-ili-uslozhnenie-nuzhna-li-v-abkhazii-migratsionnaya-karta-1039804663.html

Необходимость или усложнение: нужна ли в Абхазии миграционная карта

Необходимость или усложнение: нужна ли в Абхазии миграционная карта

Парламент Абхазии на заседании 22 июня принял решение отсрочить до 31 декабря 2022 года действия норм, касающихся введения в республике миграционных карт. 24.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-24T20:26+0300

2022-06-24T20:26+0300

2022-06-24T20:26+0300

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СУХУМ, 24 июн- Sputnik, Асмат Цвижба. В Абхазии необходимо вводить миграционные карты для упрощения ведения Миграционной службой учета иностранных граждан, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель начальника службы Вячеслав Бганба.По его словам, при введении миграционных карт, будет зафиксировано точное количество иностранных граждан, которые въехали и выехали из Абхазии. Депутат Парламента Даут Хутаба отметил, что, по его мнению, необходимо отсрочить введение карт как минимум до 2025 года, так как для этой меры государству придётся затратить много ресурсов, в том числе материальных. "Я считаю, нам нужно подумать, стоит ли их вообще вводить. Да, это практика мировая, но мы - курортная страны и если мы начнём вводить миграционные карты, нас ждут огромные очереди на границе. Нужно ли нам это? Стоит ли усложнять переход границы?",- добавил депутат. Бганба согласен с тем, что введение миграционных карт усложнит процедуру перехода границы для туристов. Он рассказал, что видит два пути выхода из ситуации. "(Можно - прим.ред) В отношении граждан России не вводить миграционную карту. Сделать отдельную линию для иностранных граждан, которые приезжают в Абхазию с трудовой целью, и только им выписывать миграционные карты. Однако, для этого нужно вводить изменения в закон о правовом положении иностранных граждан в Абхазии",- сказал он. Закон, регулирующий введение миграционной карты, был принят в 2016 году, но его вступление в силу было отсрочено в 2018 и 2020 году. Согласно ему, миграционная карта подтверждает право на временное пребывание иностранцев или лиц без гражданства, прибывших в Абхазию в порядке, не требующем получения визы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/parlament-abkhazii-otsrochil-vvedenie-migratsionnykh-kart-1039749332.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/posrednik-gamisoniya-o-migratsionnom-uchete-inostrannykh-grazhdan---1039157464.html

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