https://sputnik-abkhazia.ru/20220626/pervyy-nezavisimyy-abaza-tv-ispolnilos-15-let-1039815601.html

Первый независимый: "Абаза-ТВ" исполнилось 15 лет

Первый независимый: "Абаза-ТВ" исполнилось 15 лет

Первый негосударственный телеканал в Абхазии "Абаза-ТВ" впервые вышел в эфир 15 лет назад, 26 июня 2007 года. 26.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-26T14:15+0300

2022-06-26T14:15+0300

2022-06-26T14:15+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

телевидение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/1a/1039816444_0:9:951:544_1920x0_80_0_0_da3615b4aa29b4f55ce544ea762b3009.png

Сегодня "Абаза-ТВ" ежедневно выходит в прямой эфир с выпусками новостей и материалами на русском и абхазском языках.В коллекции телеканала спецпроекты "Биографический салон", "Культурный перекресток", "Наш Владислав", "Права человека", "Школа фермера".Корреспонденты канала находятся на передовой всех важных событий в республике– освещают политические события, социальные проблемы, создают военные и исторические проекты, проводят предвыборные дебаты.Sputnik поздравляет коллег с юбилеем и желает профессиональных успехов!Читайте также:

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, телевидение, видео