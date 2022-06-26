https://sputnik-abkhazia.ru/20220626/pervyy-nezavisimyy-abaza-tv-ispolnilos-15-let-1039815601.html
Первый независимый: "Абаза-ТВ" исполнилось 15 лет
Первый независимый: "Абаза-ТВ" исполнилось 15 лет
Первый негосударственный телеканал в Абхазии "Абаза-ТВ" впервые вышел в эфир 15 лет назад, 26 июня 2007 года. 26.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-26T14:15+0300
2022-06-26T14:15+0300
2022-06-26T14:15+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
телевидение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/1a/1039816444_0:9:951:544_1920x0_80_0_0_da3615b4aa29b4f55ce544ea762b3009.png
Сегодня "Абаза-ТВ" ежедневно выходит в прямой эфир с выпусками новостей и материалами на русском и абхазском языках.В коллекции телеканала спецпроекты "Биографический салон", "Культурный перекресток", "Наш Владислав", "Права человека", "Школа фермера".Корреспонденты канала находятся на передовой всех важных событий в республике– освещают политические события, социальные проблемы, создают военные и исторические проекты, проводят предвыборные дебаты.Sputnik поздравляет коллег с юбилеем и желает профессиональных успехов!Читайте также:
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/1a/1039816444_107:0:844:553_1920x0_80_0_0_463de46ceb15b61ca1464ca1ee9f11fc.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, телевидение, видео
Первый независимый: "Абаза-ТВ" исполнилось 15 лет
Первый негосударственный телеканал в Абхазии "Абаза-ТВ" впервые вышел в эфир 15 лет назад, 26 июня 2007 года.
Сегодня "Абаза-ТВ" ежедневно выходит в прямой эфир с выпусками новостей и материалами на русском и абхазском языках.
В коллекции телеканала спецпроекты "Биографический салон", "Культурный перекресток", "Наш Владислав", "Права человека", "Школа фермера".
Корреспонденты канала находятся на передовой всех важных событий в республике– освещают политические события, социальные проблемы, создают военные и исторические проекты, проводят предвыборные дебаты.
Sputnik поздравляет коллег с юбилеем и желает профессиональных успехов!