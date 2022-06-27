https://sputnik-abkhazia.ru/20220627/bezopasnost-abkhazii-kak-sobytiya-v-gruzii-i-na-ukraine-mogut-skazatsya-na-respublike-1039851434.html

Безопасность Абхазии: как события в Грузии и на Украине могут сказаться на республике

Безопасность Абхазии: как события в Грузии и на Украине могут сказаться на республике

Видеомост Москва-Сухум на тему "Безопасность Абхазии в контексте политических событий в Грузии и на Украине" состоялся в пресс-центре информационного агентства... 27.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-27T18:46+0300

2022-06-27T18:46+0300

2022-06-27T19:48+0300

пресс-центр

абхазия

кавказ

грузия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/1b/1039851896_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_911a2a6713792c028b2275ebbe96805b.jpg

В обсуждении приняли участие помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия, заместитель министра иностранных дел республики Ираклий Тужба и политолог из Москвы Артур Атаев.Отказ Грузии от ЕврокомиссииОдной из тем обсуждения стало невключение Грузии в число кандидатов на вступление в ЕС. Участники видеомоста поделились своими мыслями относительно такого решения Еврокомиссии. Прозвучали различные мнения, в том числе и о том, что отказ может быть связан с неприсоединением Грузии к антироссийским санкциям.По словам политолога Артура Атаева, непредоставление Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза направлено на то, чтобы подстегнуть оппозиционные силы в стране к активным действиям. Это своего рода знак международного давления на Грузию, и активизация протестов, организованных оппозицией, связана именно с ним, подчеркнул политолог.В продолжение темы помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия сказал, что решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидатов в члены Евросоюза принималось впопыхах.При голосовании за Украину были отмечены успешные шаги в продвижении институтов демократии, защиты прав человека, защиты национальных меньшинств – то есть, это те вопросы, по которым Украина совершила вопиющие нарушения, подчеркнул Гвинджия."Если кто-то и заслужил статус из этой тройки государств – то это Грузия, и ей этот статус не дают. И не дают статус на фоне событий, которые происходят. Здесь мы это можем расшифровывать так, что Грузии не дают статус, потому, что она отказалась от антироссийских санкций. Но Грузия пока еще не член, она ожидает статуса кандидата, страна должна отказаться от своих национальных интересов еще до получения статуса?", - задался вопросом помощник президента.Замглавы МИД Абхазии Ираклий Тужба заметил, что решение Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидатов Украине и Молдавии было продиктовано геополитическими обстоятельствами, а не объективными характеристиками, которым соответствовали бы обе страны."Мы видим, что в результате этих событий возникла очень острая внутриполитическая напряженность в Грузии, 20 и 25 июня проходили массовые собрания, митинги оппозиции. Безусловно, это вызывает раздраженность как властей Грузии, так и других сторонних наблюдателей, мы тоже внимательно следим за этими процессами. Европейские власти, представители Америки пытаются оказать определенное давление на нынешнее руководство Грузии", - сказал замминистра.Абхазия надеется на то, что нынешняя грузинская власть устоит под внешним воздействием, так как в противном случае в Тбилиси могут прийти силы, которые будут способствовать обострению ситуации между Грузией и Абхазией, указал Тужба.Может ли обостриться ситуацияГоворя о том, что Грузия не отказалась от реваншистских идей, политолог Арутур Атаев привел в пример высказывание президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая отметила, что ситуация на Украине может дать возможность вернуть утерянные территории."То, что это заявление прозвучало, показывает на правильность формулы, что артикуляция заявлений о необходимости вхождения Украины, Молдавии и тем более Грузии в Евросоюз – это путь в НАТО. Для политического истеблишмента Грузии, со времен раннего Саакашвили, золотая мечта и пора грез – это путь в НАТО", - говорит эксперт.Атаев отметил активную милитаризацию Грузии, на что необходимо обратить пристальное внимание. "Идет коренное переформатирование мировых геополитических трендов, заявление Британии о том, что Украина и Австралия могут создать новое НАТО. А где гарантия того, что с приходом нового Саакашвили, в Грузии не будет тренда на вступление в новый блок?", - сказал он.Помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия считает, что наращивание военного потенциала Грузии направлено на продолжении доктрины быть внешне сильными."Здесь может быть и психологический аспект после 2008 года, когда они хотят чувствовать себя защищенными, иметь самые новые образцы. Грузия сделала многие реформы в экономике, политике, законодательстве, когда стремилась получить статус кандидата на вступление в ЕС. Они также переформатируют свою армию, чтобы показать НАТО, что они готовы, у них полностью армия соответствует натовским стандартам", - отметил Гвинджия.У Абхазии нет иллюзий относительно намерений Грузии, которая всегда готовилась к тому, чтобы решить вопрос с Абхазией силовым путем. При этом, на сегодня в Грузии больше тех, кто против войны, однако эта ситуация может измениться, сказал помощник президента.Замминистра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба в свою очередь напомнил, что между странами нет мирного договора. Что касается процесса милитаризации Грузии, для Абхазии это не новость: Сухум не раз обращал внимание мирового сообщества на то, что Грузия наращивает свой военный потенциал, и отдает себе отчет, что это направлено на решение территориальных претензий и споров. Поэтому Абхазия не должна расслабляться, подчеркнул дипломат.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/evroparlament-ne-dal-gruzii-status-kandidata-v-chleny-evrosoyuza-1039775450.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/politolog-o-shansakh-gruzii-vstupit-v-nato-tam-net-obkhodnykh-lazeek---1039615806.html

абхазия

грузия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Бадрак Авидзба https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101954/47/1019544701_0:84:720:804_100x100_80_0_0_b66392ff5ac31a685f2b792af0a1596f.jpg

Бадрак Авидзба https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101954/47/1019544701_0:84:720:804_100x100_80_0_0_b66392ff5ac31a685f2b792af0a1596f.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Бадрак Авидзба https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101954/47/1019544701_0:84:720:804_100x100_80_0_0_b66392ff5ac31a685f2b792af0a1596f.jpg

абхазия, кавказ, грузия, украина