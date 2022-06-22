https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/slozhnaya-arifmetika-stoit-li-zhdat-snizheniya-tsen-na-toplivo-v-abkhazii-1039758276.html

Сложная арифметика: стоит ли ждать снижения цен на топливо в Абхазии

Сложная арифметика: стоит ли ждать снижения цен на топливо в Абхазии

Расширенное заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям состоялось в Парламенте Абхазии в среду, 22 июня. 22.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-22T21:55+0300

2022-06-22T21:55+0300

2022-06-22T22:06+0300

в абхазии

новости

абхазия

топливо

народное собрание абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/0e/1033208571_0:275:3152:2048_1920x0_80_0_0_792fec591216975228d72239ab33cba3.jpg

В парламентской встрече также приняли участие министр экономики Абхазии Кристина Озган, ее заместитель Теймураз Миквабия и представители топливных компаний Абхазии. Модератором заседания был назначен председатель Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям Резо Зантария. Темой обсуждения стало повышение цен на нефтепродукты в республике.Бадрак Авидзба, SputnikВопрос ценыСложная ситуация, связанная с повышением стоимости ГСМ, возникла не в сейчас, заявила Кристина Озган. По ее словам, эти тенденции прослеживались весь 2021 год, и правительство Абхазии неоднократно принимало решение об изменении цен.Министр пояснила, что изменения связаны с изменением механизма ценообразования, который применяется в России. По ее словам, в 2014 году было подписано соглашение с о неприменении в отношении импортируемых в Абхазию нефтепродуктов таможенных пошлин.Данный механизм позволял правительству республики использовать соответствующую разницу и держать уровень цен значительно ниже, чем в соседних Абхазии российских регионах. Однако, в 2018 году в России был принят закон, согласно которому механизм ценообразования претерпел изменения"Это было вызвано введением дополнительного механизма регулирования ценообразования, связанного с компенсацией расходов при экспортных поставках. Этот механизм называется демпфером. Механизм демпфера был внедрен в 2020 году и параллельно, изменение налогового законодательства и одновременно снижение таможенных пошлин привели к тому, что в формировании себестоимости нефтепродуктов, поступающих в Абхазию, тот льготный механизм о неприменении таможенной пошлины, перестал играть существенную роль в ценообразовании", - сказала глава Минэкономики.Почему в Абхазии дорожеДепутаты Парламента интересовались по какой причине, топливо в Южной Осетии дешевле, чем на территории Абхазии. В ответ, Кристина Озган сказала, что нужно обратить внимание на объем ГСМ, который потребляют жители Абхазии."Республика Абхазия в прошлом году потребила более 90 тысяч тонн топлива, из которых 73 тысячи – это бензин, остальное – дизельное топливо. То есть объемы потребления Абхазии и Южной Осетии несоизмеримы, Абхазия потребляет в четыре раза больше, соответственно речь идет о способах доставки", - заметила она.Резо Зантария попросил уточнить, как объемы поставки влияют на ценообразование. Отвечая на вопрос, гендиректор топливной компании "Апсны-Ойл" Олег Лакоба рассказал, что на ценообразование в Южной Осетии влияет более выгодная логистика.Но депутат Зантария выразил сомнение в том, что расходы на транспортировку столь велики."Если мы говорим о транспорте, но логистическая схема доставки в Южную Осетию – только автотранспортом. Логистическая доставка в Абхазию – это железнодорожное сообщение, оно, мне кажется, существенно дешевле", - заметил парламентарий.Что касается более низких розничных цен на топливо в России по сравнению с Абхазией, Кристина Озган поясмнила, что существует понятие внутренних российских цен и механизмов для экспортных поставок.На вопрос парламентариев о том, как формируется экспортная цена на топливо, ответил заместитель министра экономики Теймураз Миквабия."За порядком образования цен при реализации нефтепродуктов как на внешнем, как и на внутреннем рынке в Российской Федерации следит Федеральная антимонопольная служба. Она следит за соблюдением законодательства, в том числе вопросов обратного акциза. На сайте антимонопольной службы, вводя сведения о заводе, либо о посреднике который учувствует в сделке, о виде нефтепродукта, о дате приобретения можно проверить насколько адекватна цена и соответствует ли она действительности. Если выявлены нарушения, об этом стало бы известно в федеральной таможенной службе. Это означает, что они следят за ценами чтобы не оголить российский рынок, то есть, производителю выгодно было все продавать за валюту и на внешний рынок", - сказал он.Миквабия пояснил, что в России введен механизм выплат компенсаций - из бюджета, производителям доплачивают разницу между экспортом и внутренней ценой для того, чтобы они не останавливали потоки продаж на внутренний рынок, при этом не теряя средств.Упадут ли ценыВ продолжение комитетского заседания у парламентариев возник вопрос, соответствует ли действительности ранее появлявшаяся информация о том, что цены в Абхазии не снижаются вслед за изменениями в России, из-за того, что у топливных компаний остаются запасы купленного товара по высокой цене.Чтобы не было дефицита, компании проводят расчет необходимого ежемесячного объема, исходя из ежесуточного потребления. И затем, на основе этих данных делают закупки."Что касается апреля и мая, с учетом того что происходило с ценами в марте и апреле, компании закупили определенный объем топлива, чтобы избежать дефицита, который естественно, уменьшается с каждым днем. Данная цена, зафиксированная на стелах компаний, которые реализуют топливо, сформирована непосредственно из цены поставки", - сказала она.Министр добавила, что нельзя ожидать от продавцов снижения цен в тот же день, если цена на бирже стала меньше."Топливные компании покупают на месяц и реализуют. Но в апреле был закуплен больший объем, потому что тенденция диктовала еще большее увеличение цен. А если бы они не закупили топливо и произошло бы существенное увеличение цен, и мы получили бы дефицит с одной стороны, а с другой - увеличение цен", - подчеркнула Озган.Сейчас у всех компаний республики в остатке более шести тысяч тонн ГСМ. Кристина Озган отметила, что стоимость нефтепродуктов в Абхазии может упасть после следующей поставки.Обращаясь к министру экономики депутат Кан Кварчия заявил, что ведомство не справляется с возложенными на него обязательствами."Вы больше говорите о коммерческих фирмах. Вы, первым долгом, как министр экономики, должны говорить о государственном секторе. В данном случае ваша подведомственная организация - это "Абхазтоп", которая еле-еле волочит свои ноги. Почему вы не помогаете им? Закупите через "Абхазтоп" дешевое топливо, дайте людям поверить в вас", - обратился он.Также депутат выразил недовольство информацией о том, что цены не опустятся до тех пор, пока товар, купленный по высокой цене, не будет реализован. Кварчия добавил, что продавцы топлива - это коммерческие организации, и жители республики не должны брать на себя их риски.В ответ Кристина Озган пояснила, что до 2021 года поставки нефтепродуктов, в том числе осуществляла ООО "Роснефть-Абхазия", 49% в которой принадлежит "Абхазтопу"."С 2010 по 2022 год Абхазия в виде дивидендов не получила от деятельности ООО "РН-Абхазия" до 400 миллионов рублей. И это было вызвано тем, что наша компания периодический осуществляла незаконный, несанкционированный отбор нефтепродуктов. Это говорит о том, что, те средства, которые недополучил бюджет и компания в виде дивидендов, могли бы быть финансовыми активами компании для того, чтобы быть полноценным участником рынка", - сказала министр.Она сообщила, что в 2021 году для того, чтобы компания могла самостоятельно закупать топливо и наращивать финансовые возможности, Министерство экономики согласовало возможность получения кредита в 25 миллионов рублей.Кредитный договор был подписан в сентябре, была осуществлена оплата поставки, которая фактический поступило в республику в феврале. Есть нюансы, которые не гарантируют, что компания может обеспечить республику на эти деньги, заметила Озган и подчеркнула, что для того, чтобы госкомпания могла стать монополистом по поставкам и ценообразованию, ее нужно снабдить соответствующим финансовым ресурсом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/ozgan-provela-v-moskve-peregovory-po-razvitiyu-abkhazii-i-snizheniyu-toplivnykh-tsen-1039709820.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220621/tsenoobrazovanie-na-toplivo-obsudili-deputaty-s-rukovodstvom-abkhaztopa-1039732544.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/samye-vysokie-tseny-na-benzin--v-strane-sidyaschey-na-neftegazovoy-igle-1039694818.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/pokupateli-gsm-zadolzhali-abkhaztopu-okolo-148-millionov-rubley-1038764083.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/ugolovnoe-delo-po-obvineniyu-eks-glavy-abkhaztop-napravleno-v-sud-1038742577.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, абхазия, топливо, народное собрание абхазии